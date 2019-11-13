Как снять колесо, если у болта сорваны грани — простой способ — журнал За рулем

Как снять колесо, если у болта сорваны грани — простой способ

Мало кто вспоминает о колесных болтах и гайках, пока колеса на месте и не повреждены. Но в сезон переобувки эти крепежи неизбежно напоминают о себе. Проблемы с болтом или гайкой — и колесо привычным способом уже не снять. Но есть простое решение.

Материалы по теме
Это надо делать при каждой смене шин. Но вы точно не делаете

Колесные болты с сорванными гранями можно снять с помощью экстрактора. Как это сделать, мы уже рассказывали. А вот при повреждении колесной гайки экстрактор бессилен. Зато есть другое простое и очень эффективное приспособление — специальная головка с насечками. Стоит она недорого, в среднем рублей 900, но при решении проблем с поврежденными гайками бесценна.

Таких головок на рынке сегодня представлено очень много, подбирать их нужно с учетом особенностей колесных гаек.

Помимо головки нам понадобятся молоток и вороток. Покажем, как это работает.


Берем головку и ставим на гайку с поврежденными гранями. Головка тут же занимает правильное положение. Но чтобы приспособление село лучше, нужно без фанатизма постучать по нему молотком. Это поможет головке хорошо закрепиться, а нам — выкрутить гайку. Для этого вставляем вороток в головку и аккуратно на него давим. Небольшое усилие, и гайка у нас в руках.

Материалы по теме
Что делать, если сорвали резьбу — восстановить ее сможет каждый!

Повреждения колесных болтов и гаек случаются нередко и могут доставлять неприятности при необходимости снять колесо. Если заметили проблему, драматизировать не стоит, да и ехать на шиномонтаж необязательно. Главное — знать о существовании экстрактора и специальной головки и уметь ими пользоваться. Для этого смотрите видеоинструкции «За рулем».

  • Как самостоятельно разбортировать колесо, смотрите (и читайте) тут.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru..

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...