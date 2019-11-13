Мало кто вспоминает о колесных болтах и гайках, пока колеса на месте и не повреждены. Но в сезон переобувки эти крепежи неизбежно напоминают о себе. Проблемы с болтом или гайкой — и колесо привычным способом уже не снять. Но есть простое решение.

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Колесные болты с сорванными гранями можно снять с помощью экстрактора. Как это сделать, мы уже рассказывали. А вот при повреждении колесной гайки экстрактор бессилен. Зато есть другое простое и очень эффективное приспособление — специальная головка с насечками. Стоит она недорого, в среднем рублей 900, но при решении проблем с поврежденными гайками бесценна.

Таких головок на рынке сегодня представлено очень много, подбирать их нужно с учетом особенностей колесных гаек.

Помимо головки нам понадобятся молоток и вороток. Покажем, как это работает.