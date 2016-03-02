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Как выкрутить поврежденный болт — советы эксперта «За рулем»
В очередном выпуске «Технической среды» ее ведущий, эксперт журнала «За рулем» Геннадий Емелькин делится секретом, как отвернуть застрявший поврежденный болт или секретку. Что примечательно, его способ пригодится не только автовладельцам, но и в быту. Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес techsreda@zr.ru.
Фото: За рулем.РФ
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