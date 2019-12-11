Скрип при торможении может возникнуть когда угодно и на любом автомобиле. Причин может быть несколько. «За рулем» рассказывает, почему возникает скрип и как избавиться от неприятного звукового сопровождения своими силами.

Материалы по теме Стук в подвеске: ищем неисправность (инструкция)

В процессе эксплуатации любого автомобиля детали и механизмы неизбежно изнашиваются.

Так, на машинах, построенных на платформе B0, среди которых — Renault Logan, Renault Sandero и Nissan Almera, со временем появляется неприятный скрип задних барабанных тормозных механизмов. Обычно он досаждает автовладельцам, вызывая острое желание избавиться от проблемы.

Мы расскажем и покажем, что делать.

Подготовка к работе

Прежде чем проводить работы, необходимо выяснить, гайки какого размера используются на вашем автомобиле для крепления тормозных барабанов. Так, на Логаны и Сандеро ставят гайки на 30 мм, на Альмеры — на 36. Сразу заметим: чтобы избавиться от скрипа тормозов, в нашем случае потребуется снять задние колеса, а значит, машину придется поднять.

Из инструментов понадобится вороток, головка подходящего размера, чтобы открутить центральную гайку, приспособление для зачистки металлических изделий и консистентная смазка. Пригодиться также могут зубило, молоток, отвертка и пассатижи.

Избавляемся от скрипа

Материалы по теме Как снять колесо, если у болта сорваны грани — простой способ

Первым делом снимаем заднее колесо. Затем снимаем и тормозной барабан. Для этого нужно открутить центральную гайку, которая прикрыта защитным колпачком. Колпачок придется аккуратно сбить с помощью зубила и молотка. Добравшись до гайки крепления барабана, откручиваем ее головкой на 36 мм (или на 30 мм — в зависимости от модели автомобиля). Придется приложить усилие — момент затяжки приличный.

Снимаем барабан. Если идет тяжело, можно поддеть его отверткой. У нас затруднений не возникло. Мы убрали барабан и теперь видим ржавчину, а также потертости в местах контакта колодки с тормозным щитом. Именно здесь колодка трется о щит с раздражающим скрипом. Чтобы добраться до проблемных участков, снимаем сначала фиксатор левой колодки. Для этого сдавливаем пружину и проворачиваем шайбу. После чего отводим колодку.

Потертости хорошо заметны в двух местах. Эти участки следует зачистить и смазать консистентной смазкой. Те же действия необходимо выполнить, сняв фиксатор с правой колодки. Отводим ее, зачищаем проблемные места и смазываем их консистентной смазкой. После этого по очереди возвращаем фиксаторы на место. Пружина очень жесткая, поэтому удобнее сдавливать ее пассатижами. Зажимаем шайбу, надавливаем на пружину и одновременно совмещаем прорезь фиксатора. Проделываем процедуру дважды. Теперь можно вернуть на место тормозной барабан и колесо. Проблема решена! Наслаждайтесь привычными звуками автомобиля.

Устранить скрип тормозов можно, если знать его причину. Неприятный звук в случае с задними барабанами вызывает трение колодок о тормозной щит. Устранить проблему не так уж сложно: нужно лишь зачистить проблемные участки и обработать их смазкой. Чтобы не упустить ни одной детали при работе, рекомендуем посмотреть нашу видеоинструкцию.

Как снять колесо, если у болта или гайки сорваны грани, смотрите (и читайте) тут.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.