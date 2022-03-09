#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Муж терроризировал супругу с помощью приложения Tesla
23 декабря
Муж терроризировал супругу с помощью приложения Tesla
Женщина обвинила Tesla в предоставлении...
«Жигули» с портальными мостами поражает проходимостью (видео)
23 декабря
«Жигули» с портальными мостами поражает проходимостью (видео)
Команда «Гараж 54» представила модифицированную...
Подсчитано, сколько новых машин появится на дорогах в 2024 году
23 декабря
Подсчитано, сколько новых машин появится на дорогах в 2024 году
Прогноз: в 2024 году в мире будет продано 88,3...

12 операций по техобслуживанию Renault Logan

Самостоятельное техническое обслуживание автомобиля позволит сберечь немало денег и времени. Ведь вы будете проводить работу тогда, когда это удобно вам, а не сотрудникам техцентра, и сможете сами выбрать расходные материалы для своего Логана.

Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля Лада Гранта вы найдете, пройдя по ссылкам:

Честные отзывы владельцев автомобилей

Кроме того, мы собрали отдельные рекомендации по проведению ТО в зависимости от пробега автомобиля:



Рекомендуем также:


Подпишитесь на «За рулем» в

За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 9322
09.03.2022
Поделиться:
Оцените материал:
+3

Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...

+3