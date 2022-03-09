12 операций по техобслуживанию Renault Logan
Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля Лада Гранта вы найдете, пройдя по ссылкам:
- Замена масла и масляного фильтра (работа различается для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей)
- Проверка состояния ремня привода ГРМ (работа различается для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей)
- Замена ремня привода ГРМ (работа различается для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей)
- Замена ремня привода вспомогательных агрегатов (работа различается для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей)
- Замена сменного элемента воздушного фильтра (работа различается для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей)
- Замена свечей зажигания (работа различается для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей)
- Замена топливного фильтра
- Замена охлаждающей жидкости
- Проверка состояния колодок и пыльников рабочих цилиндров тормозных механизмов задних колес
- Замена тормозной жидкости
- Проверка зарядки аккумуляторной батареи
- Проверка ламп наружного и внутреннего освещения
Кроме того, мы собрали отдельные рекомендации по проведению ТО в зависимости от пробега автомобиля:
- ТО Renault Logan/Sandero на 15 тыс. км пробега
- ТО Renault Logan/Sandero на 60 тыс. км пробега
- ТО Renault Logan/Sandero на 90 тыс. км пробега
- Самостоятельное проведение ТО – общие рекомендации
- Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля
- Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Renault Logan/Sandero
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- Длительный тест Renault Logan - полный отчет.
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Отзывы о Renault Logan (16)
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...