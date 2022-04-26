Volkswagen Polo: 11 основных операций по ТО своими силами — журнал За рулем

Volkswagen Polo: 11 основных операций по ТО своими силами

Проведя техническое обслуживание своего Фольксвагена Поло самостоятельно, вы сэкономите немало денег. К тому же будете проводить работу тогда, когда вам удобно, и сможете сами выбрать расходные материалы.

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Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Чтобы при самостоятельном обслуживании автомобиля не страдало качество работ, «За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, возобновило фото- и видеоинструкции по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Volkswagen Polo: 11 основных операций по ТО своими силамиVolkswagen Polo первого поколения
Volkswagen Polo первого поколения

Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля VW Polo вы найдете, пройдя по ссылкам:

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Честные отзывы владельцев автомобилей

  1. Замена моторного масла и масляного фильтра
  2. Проверка уровня охлаждающей жидкости
  3. Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов
  4. Замена свечей зажигания
  5. Замена сменного элемента воздушного фильтра
  6. Замена топливного фильтра
  7. Замена тормозной жидкости
  8. Проверка состояния колодок тормозных механизмов передних и задних колес
  9. Проверка работоспособности наружного освещения, аварийной сигнализации, звукового сигнала
  10. Проверка работоспособности внутреннего освещения, прикуривателя, розетки, сигнализаторов в комбинации приборов
  11. Замена фильтра системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Фотоинструкции по техническому обслуживанию — смотреть полный список автомобилей.

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Отзывы о Volkswagen Polo (17)

Volkswagen 2015 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.

Недостатки:

По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.

Комментарий:

Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske

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