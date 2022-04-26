Volkswagen Polo: 11 основных операций по ТО своими силами

Материалы по темеКак сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля
Чтобы при самостоятельном обслуживании автомобиля не страдало качество работ, «За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, возобновило фото- и видеоинструкции по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Volkswagen Polo первого поколения
Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля VW Polo вы найдете, пройдя по ссылкам:
Материалы по темеЧестные отзывы владельцев автомобилей
- Замена моторного масла и масляного фильтра
- Проверка уровня охлаждающей жидкости
- Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов
- Замена свечей зажигания
- Замена сменного элемента воздушного фильтра
- Замена топливного фильтра
- Замена тормозной жидкости
- Проверка состояния колодок тормозных механизмов передних и задних колес
- Проверка работоспособности наружного освещения, аварийной сигнализации, звукового сигнала
- Проверка работоспособности внутреннего освещения, прикуривателя, розетки, сигнализаторов в комбинации приборов
- Замена фильтра системы отопления, вентиляции и кондиционирования
Фотоинструкции по техническому обслуживанию — смотреть полный список автомобилей.
[Техническое обслуживание Volkswagen Polo седан на 15 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo седан на 30 тыс. км пробега] [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Volkswagen Polo седан] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля]