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14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут сэкономить

Самостоятельное техническое обслуживание автомобиля позволит сберечь немало денег и времени. Ведь вы будете проводить работу тогда, когда это удобно вам, а не сотрудникам техцентра, и сможете сами выбрать расходные материалы для своей Лады Гранта.

Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля Лада Гранта вы найдете, пройдя по ссылкам:

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За РулемРевин Алексей
Количество просмотров 73785
21.12.2015
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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