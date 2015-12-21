14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут сэкономить

Самостоятельное техническое обслуживание автомобиля позволит сберечь немало денег и времени. Ведь вы будете проводить работу тогда, когда это удобно вам, а не сотрудникам техцентра, и сможете сами выбрать расходные материалы для своей Лады Гранта.

Ревин Алексей 73785 73785 21. 12. 2015 Поделиться: Оцените материал: +7