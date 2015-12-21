14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут сэкономить
Самостоятельное техническое обслуживание автомобиля позволит сберечь немало денег и времени. Ведь вы будете проводить работу тогда, когда это удобно вам, а не сотрудникам техцентра, и сможете сами выбрать расходные материалы для своей Лады Гранта.
Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля Лада Гранта вы найдете, пройдя по ссылкам:
- Замена масла и масляного фильтра в двигателе
- Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя
- Замена топливного фильтра
- Замена свечей зажигания
- Замена охлаждающей жидкости
- Проверка состояния и замена ремня привода генератора
- Проверка состояния и замена ремня привода вспомогательных агрегатов
- Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ 8-клапанного двигателя
- Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ 16-клапанного двигателя
- Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних колес
- Проверка состояния колодок и барабанов тормозных механизмов задних колес
- Замена тормозной жидкости
- Замена салонного фильтра
- Таблица ламп и способы их замены
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21.12.2015
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Отзывы о LADA Granta (20)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
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