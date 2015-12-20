Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода генератора

41СнимокСхема привода генератора: 1 — шкив привода генератора; 2 — шкив генератора; 3 — ремень генератора
DSC_90Маркировка ремня привода генератора 6 РК 823 (шестиклиновой, длина 823 мм).
DSC_901Для замены ремня ножом разрезаем старый ремень и снимаем его.
DSC_91Головкой «на 13» отворачиваем на несколько оборотов болт нижнего крепления генератора (для наглядности показано на снятом двигателе).
DSC_01Тем же инструментом отворачиваем гайку…
DSC_9…и вынимаем болт верхнего крепления генератора.
Далее нам необходимо повернуть генератор так, чтобы верхняя проушина крепления генератора зашла за…
888…выступ на кронштейне.
DS9000Прижав генератор к кронштейну...
DC_9001…привязываем его проволокой к гайке крепления крышки головки блока цилиндров.
СнимокНадеваем ремень на шкив 2 генератора и верхнюю часть шкива 1 привода генератора.
Включаем пятую передачу в коробке передач и, прижимая ремень к шкиву привода генератора, толкаем автомобиль назад до тех пор, пока ремень не наденется на шкив. Отвязываем проволоку.
2279Отжимаем отверткой или монтажной лопаткой генератор от кронштейна и вставляем верхний болт крепления генератора.
Заворачиваем и затягиваем нижний болт и гайку верхнего болта крепления генератора моментом 15–24 Н·м. При необходимости снятия ремня привода генератора без его повреждения также толкаем автомобиль назад (включив пятую передачу и прижав генератор к кронштейну)...
Снимок1…отверткой прижимая ремень к наружному краю шкива привода генератора, пока ремень не сойдет со шкива.
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