Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода генератора

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобилей Лада Гранта и Калина проверку ремня привода генератора (эластичного ремня) проводим каждые 15 тыс. км пробега, а замену — через каждые 30 тыс. км побега. Как это сделать своими силами?

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Lada Kalina
Lada Kalina

LADA > Kalina

41Снимок

41Снимок Схема привода генератора: 1 — шкив привода генератора; 2 — шкив генератора; 3 — ремень генератора
Схема привода генератора: 1 — шкив привода генератора; 2 — шкив генератора; 3 — ремень генератора
На двигателе нет устройства для натяжения ремня привода генератора, поэтому ремень рассчитан на однократное растяжение при установке. Использовать ремень повторно не рекомендуется. В критических ситуациях (например, при ремонте в пути) допускается снятие и повторная установка ремня. В дальних поездках рекомендуется иметь в запасе новый ремень привода генератора.

DSC_90

DSC_90 Маркировка ремня привода генератора 6 РК 823 (шестиклиновой, длина 823 мм).
Маркировка ремня привода генератора 6 РК 823 (шестиклиновой, длина 823 мм).
Для проверки состояния ремня включаем пятую передачу в коробке передач, толкаем (нажимая на передний бампер) автомобиль назад и осматриваем ремень привода генератора по всей длине. На ремне не должно быть трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы. Дефектный ремень необходимо заменить.

DSC_901

DSC_901 Для замены ремня ножом разрезаем старый ремень и снимаем его.
Для замены ремня ножом разрезаем старый ремень и снимаем его.

DSC_91

DSC_91 Головкой «на 13» отворачиваем на несколько оборотов болт нижнего крепления генератора (для наглядности показано на снятом двигателе).
Головкой «на 13» отворачиваем на несколько оборотов болт нижнего крепления генератора (для наглядности показано на снятом двигателе).

DSC_01

DSC_01 Тем же инструментом отворачиваем гайку…
Тем же инструментом отворачиваем гайку…

DSC_9

DSC_9 …и вынимаем болт верхнего крепления генератора.
…и вынимаем болт верхнего крепления генератора.

Далее нам необходимо повернуть генератор так, чтобы верхняя проушина крепления генератора зашла за…

888

888 …выступ на кронштейне.
…выступ на кронштейне.

DS9000

DS9000 Прижав генератор к кронштейну...
Прижав генератор к кронштейну...

DC_9001

DC_9001 …привязываем его проволокой к гайке крепления крышки головки блока цилиндров.
…привязываем его проволокой к гайке крепления крышки головки блока цилиндров.

Снимок

Снимок Надеваем ремень на шкив 2 генератора и верхнюю часть шкива 1 привода генератора.
Надеваем ремень на шкив 2 генератора и верхнюю часть шкива 1 привода генератора.

Включаем пятую передачу в коробке передач и, прижимая ремень к шкиву привода генератора, толкаем автомобиль назад до тех пор, пока ремень не наденется на шкив. Отвязываем проволоку.

2279

2279 Отжимаем отверткой или монтажной лопаткой генератор от кронштейна и вставляем верхний болт крепления генератора.
Отжимаем отверткой или монтажной лопаткой генератор от кронштейна и вставляем верхний болт крепления генератора.

Заворачиваем и затягиваем нижний болт и гайку верхнего болта крепления генератора моментом 15–24 Н·м. При необходимости снятия ремня привода генератора без его повреждения также толкаем автомобиль назад (включив пятую передачу и прижав генератор к кронштейну)...

Снимок1

Снимок1 …отверткой прижимая ремень к наружному краю шкива привода генератора, пока ремень не сойдет со шкива.
…отверткой прижимая ремень к наружному краю шкива привода генератора, пока ремень не сойдет со шкива.

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Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода генератора
Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода генератора
Фото: «За рулем»
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