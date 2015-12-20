Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода генератора

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобилей Лада Гранта и Калина проверку ремня привода генератора (эластичного ремня) проводим каждые 15 тыс. км пробега, а замену — через каждые 30 тыс. км побега. Как это сделать своими силами?

41Снимок Схема привода генератора: 1 — шкив привода генератора; 2 — шкив генератора; 3 — ремень генератора

На двигателе нет устройства для натяжения ремня привода генератора, поэтому ремень рассчитан на однократное растяжение при установке. Использовать ремень повторно не рекомендуется. В критических ситуациях (например, при ремонте в пути) допускается снятие и повторная установка ремня. В дальних поездках рекомендуется иметь в запасе новый ремень привода генератора.

DSC_90 Маркировка ремня привода генератора 6 РК 823 (шестиклиновой, длина 823 мм).

Для проверки состояния ремня включаем пятую передачу в коробке передач, толкаем (нажимая на передний бампер) автомобиль назад и осматриваем ремень привода генератора по всей длине. На ремне не должно быть трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы. Дефектный ремень необходимо заменить.

DSC_901 Для замены ремня ножом разрезаем старый ремень и снимаем его.

DSC_91 Головкой «на 13» отворачиваем на несколько оборотов болт нижнего крепления генератора (для наглядности показано на снятом двигателе).

DSC_01 Тем же инструментом отворачиваем гайку…

DSC_9 …и вынимаем болт верхнего крепления генератора.

Далее нам необходимо повернуть генератор так, чтобы верхняя проушина крепления генератора зашла за…

888 …выступ на кронштейне.

DS9000 Прижав генератор к кронштейну...

DC_9001 …привязываем его проволокой к гайке крепления крышки головки блока цилиндров.

Снимок Надеваем ремень на шкив 2 генератора и верхнюю часть шкива 1 привода генератора.

Включаем пятую передачу в коробке передач и, прижимая ремень к шкиву привода генератора, толкаем автомобиль назад до тех пор, пока ремень не наденется на шкив. Отвязываем проволоку.

2279 Отжимаем отверткой или монтажной лопаткой генератор от кронштейна и вставляем верхний болт крепления генератора.

Заворачиваем и затягиваем нижний болт и гайку верхнего болта крепления генератора моментом 15–24 Н·м. При необходимости снятия ремня привода генератора без его повреждения также толкаем автомобиль назад (включив пятую передачу и прижав генератор к кронштейну)...

Снимок1 …отверткой прижимая ремень к наружному краю шкива привода генератора, пока ремень не сойдет со шкива.

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