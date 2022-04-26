Daewoo Gentra (Chevrolet Lacetti): 17 основных операций по ТО своими силами

Чтобы при самостоятельном обслуживании автомобиля не страдало качество работ, «За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, возобновило фото- и видеоинструкции по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля VW Polo вы найдете, пройдя по ссылкам:
- Замена моторного масла и масляного фильтра
- Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов
- Замена ремня привода вспомогательных агрегатов
- Проверка состояния ремня привода насоса усилителя рулевого управления
- Замена ремня привода насоса усилителя рулевого управления
- Замена сменного элемента воздушного фильтра
- Проверка состояния сменного элемента воздушного фильтра
- Проверка состояния свечей зажигания
- Замена свечей зажигания
- Проверка уровня охлаждающей жидкости
- Проверка состояния топливного фильтра
- Замена топливного фильтра
- Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода
- Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних и задних колес
- Замена тормозной жидкости
- Проверка работы наружного освещения и аварийной сигнализации. Инструкция по замене ламп Chevrolet Lacetti.
- Замена фильтра системы отопления, вентиляции и кондиционирования
Фотоинструкции по техническому обслуживанию — смотреть полный список автомобилей.
[Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 3 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 15 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 30 000/60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 45 000/135 000 км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 120 000/150 000 км пробега] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Daewoo Gentra] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля]