Daewoo Gentra (Chevrolet Lacetti): 17 основных операций по ТО своими силами — журнал За рулем

Daewoo Gentra (Chevrolet Lacetti): 17 основных операций по ТО своими силами

Проведя техническое обслуживание своего Дэу Джентра (она же Шевроле Лачетти и Равон Джентра) самостоятельно, вы сэкономите немало денег. К тому же будете проводить работу тогда, когда вам удобно, и сможете сами выбрать расходные материалы.

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Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Чтобы при самостоятельном обслуживании автомобиля не страдало качество работ, «За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, возобновило фото- и видеоинструкции по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Daewoo Gentra (Chevrolet Lacetti): 17 основных операций по ТО своими силамиDaewoo Gentra
Daewoo Gentra

Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля VW Polo вы найдете, пройдя по ссылкам:

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Честные отзывы владельцев автомобилей

  1. Замена моторного масла и масляного фильтра
  2. Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов
  3. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов
  4. Проверка состояния ремня привода насоса усилителя рулевого управления
  5. Замена ремня привода насоса усилителя рулевого управления
  6. Замена сменного элемента воздушного фильтра
  7. Проверка состояния сменного элемента воздушного фильтра
  8. Проверка состояния свечей зажигания
  9. Замена свечей зажигания
  10. Проверка уровня охлаждающей жидкости
  11. Проверка состояния топливного фильтра
  12. Замена топливного фильтра
  13. Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода
  14. Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних и задних колес
  15. Замена тормозной жидкости
  16. Проверка работы наружного освещения и аварийной сигнализации. Инструкция по замене ламп Chevrolet Lacetti.
  17. Замена фильтра системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Фотоинструкции по техническому обслуживанию — смотреть полный список автомобилей.

[Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 3 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 15 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 30 000/60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 45 000/135 000 км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 120 000/150 000 км пробега] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Daewoo Gentra] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля]

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