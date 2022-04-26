Daewoo Gentra (Chevrolet Lacetti): 17 основных операций по ТО своими силами

Проведя техническое обслуживание своего Дэу Джентра (она же Шевроле Лачетти и Равон Джентра) самостоятельно, вы сэкономите немало денег. К тому же будете проводить работу тогда, когда вам удобно, и сможете сами выбрать расходные материалы.

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Чтобы при самостоятельном обслуживании автомобиля не страдало качество работ, «За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, возобновило фото- и видеоинструкции по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Daewoo Gentra

Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля VW Polo вы найдете, пройдя по ссылкам:

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[Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 3 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 15 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 30 000/60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 45 000/135 000 км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 120 000/150 000 км пробега] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Daewoo Gentra] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля]