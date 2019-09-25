Встречи с мощной струей «Керхера», дорожной грязью и камнями не проходят для радиатора бесследно. Хрупкие соты мнутся, что сказывается на работе системы охлаждения. Можно ли восстановить соты самостоятельно с помощью специнструмента? Проверим!

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На рынке регулярно появляются новые инструменты и приспособления для ремонта и обслуживания автомобиля. Среди них те, что призваны помочь автовладельцам провести необходимые работы самостоятельно. Наше внимание привлекло одно из таких приспособлений — довольно простой и недорогой (~ 500 рублей) инструмент для правки помятых сот радиатора. Выясним, действительно ли он способен облегчить автовладельцам жизнь.

Устройство в деле

Мы нашли поврежденный радиатор. В центре его соты серьезно замяты. Прикладываем оправку к деформированным сотам и начинаем выпрямлять их. По задумке производителя, усики инструмента должны проходить между ребрами сот... На деле оправка только вредит сотам: больше раздвигает их, нежели выпрямляет. При этом еще и царапает трубки охлаждения, что явно не идет радиатору на пользу.

Пытаясь выровнять соты с помощью специального инструмента, мы только усугубляем ситуацию. Положение не спасает и дополнительное резиновое кольцо, которое должно увеличивать или уменьшать жесткость усиков, чтобы они лучше проходили между ребрами сот. Ожидаемого эффекта эти регулировки также не дают!

Для чистоты эксперимента выберем на радиаторе место, где соты сохранны, и попробуем провести по ним инструментом. Оправка сминает даже хорошие соты! Очевидно, что инструмент не просто бесполезен, а может и навредить. Желающим восстановить радиатор самостоятельно придется поискать другой способ.

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