12 операций по техобслуживанию Renault Duster

Самостоятельное техническое обслуживание автомобиля позволит сберечь немало денег и времени. Ведь вы будете проводить работу тогда, когда это удобно вам, а не сотрудникам техцентра, и сможете сами выбрать расходные материалы для своего Дастера.

«За рулем» 9527 9527 07. 03. 2022 Поделиться: Оцените материал: +2