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12 операций по техобслуживанию Renault Duster

Самостоятельное техническое обслуживание автомобиля позволит сберечь немало денег и времени. Ведь вы будете проводить работу тогда, когда это удобно вам, а не сотрудникам техцентра, и сможете сами выбрать расходные материалы для своего Дастера.

Если у вас Duster с турбомотором, вам сюда.

Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля вы найдете, пройдя по ссылкам.

Честные отзывы владельцев автомобилей

Кроме того, мы собрали отдельные рекомендации по проведению ТО в зависимости от пробега автомобиля:

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Количество просмотров 9527
07.03.2022
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

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