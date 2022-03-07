12 операций по техобслуживанию Renault Duster
Самостоятельное техническое обслуживание автомобиля позволит сберечь немало денег и времени. Ведь вы будете проводить работу тогда, когда это удобно вам, а не сотрудникам техцентра, и сможете сами выбрать расходные материалы для своего Дастера.
Если у вас Duster с турбомотором, вам сюда.
Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля вы найдете, пройдя по ссылкам.
- Замена масла и масляного фильтра
- Замена ремня привода ГРМ
- Замена ремня привода вспомогательных агрегатов
- Замена сменного элемента воздушного фильтра
- Замена топливного фильтра (двигатель 2.0)
- Замена свечей зажигания
- Замена охлаждающей жидкости
- Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних колес
- Проверка состояния и очистка от пыли колодок тормозных механизмов задних колес
- Замена тормозной жидкости
- Замена салонного фильтра
- Лампы, применяемые в автомобиле Renault Duster и как их заменить
Кроме того, мы собрали отдельные рекомендации по проведению ТО в зависимости от пробега автомобиля:
- Техническое обслуживание Renault Duster на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега
- Техническое обслуживание Renault Duster на 30 тыс км пробега
- Техническое обслуживание Renault Duster на 60 000/120 000 км пробега
- Техническое обслуживание Renault Duster на 90 тыс км пробега
- Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации
- Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО
- Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Renault Duster
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07.03.2022
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Отзывы о Renault Duster (25)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
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