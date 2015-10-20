Renault Duster: проверка состояния и замена ремня привода ГРМ

Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв или срез зубьев) приведет к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительных валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя. Чтобы этого не случилось, в соответствии с регламентом технического обслуживания двигателя «Рено Дастер» замену ремня привода ГРМ производим через каждые 60 тыс. км пробега или через 4 года (что наступит раньше) независимо от его состояния. При желании можно проинспектировать состояние ремня ГРМ и при несколько меньшем пробеге.

Подготовительные работы на автомобилях с двигателями 1.6 и 2.0 одинаковы, а далее каждая работа показана отдельно. Поскольку свечи зажигания также необходимо менять при регламентных работах, то эти операции лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ следует демонтировать правую опору силового агрегата.

Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека. Как выполнять эти операции, можно посмотреть в материалах «Замена охлаждающей жидкости Renault Duster » и « Замена лампы противотуманной фары Renault Duster ».

2271-6-1-11-06 Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель.

Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата.

2278-6-05-07

Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.

2278-6-05-24

Вынимаем держатель жгута проводов из отверстия кронштейна опоры.

2278-6-05-08

Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ.

2278-6-05-09

Тем же инструментом отворачиваем три болта крепления опоры к кузову.

2278-6-05-10

Снимаем правую опору силового агрегата.

Замена ремня ГРМ двигателя 1.6

грм 1ю6

Привод газораспределительного механизма: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода ГРМ; 3 — ролик натяжного устройства; 4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 — опорный ролик; 7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

Для наглядности операции показаны на демонтированном двигателе.

2271-3-8-06-02

Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

2271-3-8-06-03

Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей автоматического натяжного устройства ремня.

2271-3-8-06-04

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

— против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточно;

— по часовой стрелке — ремень перетянут.

В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня.

2271-3-8-06-05

Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

2271-3-8-06-06

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.

Удерживая ролик в нужном положении, затягиваем гайку крепления натяжного устройства. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

При отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала.

2271-6-2-03-04

Для этого отворачиваем два болта головкой «на 10».

2271-6-2-03-05

Снимаем датчик.

2271-3-8-06-09

Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером.

Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее).

2271-3-8-06-10

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

2271-3-8-06-11

Вынимаем болт с шайбой.

2271-3-8-06-12

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.

Снимаем верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки привода ГРМ.

2271-3-8-06-07 Для снятия нижней крышки привода ГРМ головкой «на 8» отворачиваем четыре болта ее крепления.

Для снятия нижней крышки привода ГРМ головкой «на 8» отворачиваем четыре болта ее крепления.

2271-3-8-06-08 Снимаем нижнюю крышку.

Снимаем нижнюю крышку.

На шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между шайбой болта и торцом вала проставку (втулку или набор шайб).

Внимание! Начиная с этого этапа работы могут быть произведены двумя способами.

Первый способ —«академический», сопровождающийся изготовлением приспособления и необходимостью приобретения двух заглушек для отверстий в головке блока цилиндров, снимаемых разрушающим методом.

Второй способ — «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательно присутствия помощника и высокой тщательности проведения работ, с последующей внимательной проверкой результата. Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в «заводских» положениях.

Первый способ замены ремня ГРМ двигателя 1.6 «Рено Дастер»

Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров. Снимаем резонатор воздушного тракта.

2271-3-8-06-13 В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие.

В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие.

2271-3-8-06-14 Действуя отверткой, как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.

Действуя отверткой, как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.

Аналогично извлекаем другую заглушку.

2271-3-8-06-15

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вверх относительно осей распределительных валов.

Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление (см. эскиз).

2267–3_Tex_obslugivanie.indd Приспособление для фиксации распределительных валов.

Приспособление для фиксации распределительных валов.

2271-3-8-06-17 Устанавливаем приспособление в пазы валов.

Устанавливаем приспособление в пазы валов.

Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

2271-3-8-06-27 Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

В качестве установочного пальца можно использовать болт с резьбой М10 и длиной около 100 мм.

На болт наворачиваем две гайки М10 и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна 68 мм.

Изготовленное приспособление — установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.

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При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец 1 ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку 2 на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера)

При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

2271-3-8-06-18 Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцем бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки вала в палец.

2271-3-8-06-19 Снимаем ремень с натяжного ролика…

Снимаем ремень с натяжного ролика…

2271-3-8-06-20 …и затем — со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.

…и затем — со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.

2278-6-06-21 Маркировка ремня привода ГРМ (количество зубьев — 131, ширина — 25,4 мм).

Маркировка ремня привода ГРМ (количество зубьев — 131, ширина — 25,4 мм).

При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик.

2271-3-8-06-21 Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства и снимаем его.

Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства и снимаем его.

2271-3-8-06-22 Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.

Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.

2271-3-8-06-23 Снимаем опорный ролик и втулку ролика.

Снимаем опорный ролик и втулку ролика.

Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности.

При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.

Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.

2271-3-8-06-25 При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.

При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.

Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распредвалов.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.

Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ 1–4 цилиндров. При необходимости повторяем установку ремня привода ГРМ.

Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

2271-3-8-06-26 Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем моментом 30 Н·м, затем доворачиваем на 80±5°.

Второй способ замены ремня ГРМ двигателя 1.6 «Рено Дастер»

Напоминаем, что к этому моменту у нас демонтирован шкив коленчатого вала и имеется свободный доступ ко всему ремню и роликам.

За болт с шайбами или втулкой, который ввернут в торец коленчатого вала, так же, как и в первом способе, поворачиваем коленчатый вал двигателя и, соответственно, распределительные валы до положения, показанного на фото ниже.

Ориентируйтесь на положение знаков «Рено» (ромб). Одновременно помощник должен фиксировать конец подъема поршня в первом или четвертом цилиндре с помощью длинной, тонкой и, главное, чистой отвертки, вставленной в свечное отверстие одного из соответствующих цилиндров вертикально.

2271-6-1-06-18 В этом положении яркой краской наносим метки, однозначно определяющие взаимное расположение шкивов.

В этом положении яркой краской наносим метки, однозначно определяющие взаимное расположение шкивов.

Более не поворачиваем коленчатый вал. Переходим к нанесению метки на маховике.

DSC_9570 В окне картера сцепления наносим яркой краской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

В окне картера сцепления наносим яркой краской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

Так мы зафиксировали положение коленчатого вала.

Далее, не трогая ни распределительные, ни коленчатый валы, аккуратно снимаем старый ремень по технологии, показанной в первом способе.

Вот тут нас и подстерегает некоторая сложность. Дело в том, что распределительные валы, как только перестают быть связанными ремнем, самопроизвольно поворачиваются на небольшие углы под действием пружин клапанов. Пока оставляем их в тех положениях, в которых они сами остановились. Ни в коем случае не меняем положение коленчатого вала. Заменяем ролики и, предварительно надев ремень на шкивы распределительных валов, просим помощника довернуть распределительные валы до точного совмещения меток на них.

Напоминаем, самопроизвольно валы довернулись только на очень небольшие углы.

Причем шкив, который, преодолевая сопротивление пружин, надо вращать по часовой стрелке (вал выпускных клапанов), можно поворачивать накидным ключом «на 18» за гайку крепления шкива. (Гайка будет работать в сторону затяжки, что не страшно.) Другой шкив часто не требует корректировки, а если таковая понадобится в сторону отворачивания гайки, то можно шкив повернуть простейшим приспособлением, изготовленным из отрезка трубы с отверстиями, просверленными в обеих стенках у одного из концов на расстоянии 55–65 мм. В отверстия следует вставить болты М8 достаточной длины. Для повышения жесткости, можно закрепить их гайками. Зацепив болты за спицы шкива, отрезком трубы, как рычагом, доворачиваем его на нужный угол. Итак, помощник удерживает оба шкива в нужном положении (по меткам). Ремень уже находится на шкивах распределительных валов. Надеваем ремень на шкивы коленчатого вала, помпы и на ролики. Проверяем, не провернулся ли коленчатый вал, по метке в окне картера сцепления. Предварительно подтягиваем натяжной ролик и еще раз проверяем метки на шкивах распределительных валов и маховике коленчатого вала. Очень небольшое расхождение допустимо, ошибка на зуб — весьма заметна, и в этом случае предстоит установить ремень снова. Только если мы обнаружили совмещение всех меток и затянули крепление натяжителя в некотором достаточно подтянутом положении, можно очень осторожно, вручную, провернуть двигатель на два оборота коленчатого вала. Если после двух оборотов коленвала все метки снова совпали, то можно приступать к точной регулировке натяжения ремня, как описано выше.

Возможна и комбинация двух методов. При этом коленчатый вал все-таки фиксируем резьбовым пальцем как описано в первом способе.

Замена ремня ГРМ двигателя 2.0

грм 2.0

Привод газораспределительного механизма: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала 2 — ремень привода ГРМ; 3 — опорный ролик ремня; 4 — натяжной ролик ремня; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — исполнительный механизм системы изменения фаз газораспределения; 7 — шкив насоса охлаждающей жидкости

2278-6-06-28

Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

2278-6-06-29

Снимаем крышку.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ (см. выше). Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей натяжного ролика ремня.

Снимок4141

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель 1 должен совпадать с выемкой неподвижного указателя 2 натяжного ролика (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

Если подвижный указатель незначительно смещен относительно неподвижного против часовой стрелки, то натяжение ремня недостаточно и ремень можно подтянуть.

2278-6-06-31

Для этого накидным ключом «на 10» ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика и шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке (натягивая ремень) до момента совмещения указателей.

Удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем демонтированные детали в обратной последовательности.

Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и верхнюю крышку привода ГРМ (см. выше). Перед отворачиванием болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить в механической коробке передач высшую передачу, нажать на педаль тормоза и включить стояночный тормоз. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Для этого отворачиваем болт и вынимаем пистон креплений пластмассового держателя жгутов проводов к картеру сцепления .

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Отводим держатель со жгутами проводов от картера сцепления.

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Вставляем через окно в картере сцепления шлицевую отвертку между зубьями венца маховика (для наглядности показано при снятых шлангах системы охлаждения).

Дальнейшие операции для наглядности показываем на демонтированном двигателе.

2278-6-06-34

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

2278-6-06-35

Снимаем болт с шайбой.

2278-6-06-36

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

2278-6-06-37

Головкой «на 8» отворачиваем пять болтов крепления нижней крышки привода ГРМ.

2278-6-06-38

Снимаем крышку.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между болтом и торцом вала проставку (втулку или набор шайб). Коленчатый вал можно также проворачивать, вращая (установленное на место) переднее правое колесо по часовой стрелке при включенной в механической коробке передач высшей передаче (5-й или 6-й). С целью облегчения проворачивания вала выворачиваем свечи зажигания. Извлекаем заглушки распределительных валов и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов (как показано на двигателе 1.6 — см. выше).

2278-6-06-39

Головкой E-14 выворачиваем из отверстия в блоке цилиндров...

2278-6-06-40

...резьбовую пробку.

2278-6-06-41

Вставляем в отверстие блока цилиндров установочный палец — стержень диаметром 8 мм и длиной не менее 70 мм (можно использовать хвостовик сверла диаметром 8 мм).

При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен войти в прямоугольный паз на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его в ту или иную сторону.

2278-6-06-42

При правильном положении коленчатого вала шпоночный паз на его носке должен расположиться между двумя ребрами крышки блока цилиндров.

Для установки фаз газораспределения при сборке двигателя (после его ремонта) положение коленчатого вала в ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров удобно контролировать…

2278-6-06-43

…по совпадению впадины задающего диска (для датчика положения коленчатого вала) на маховике с приливом на блоке цилиндров.

Устанавливаем в пазы распределительных валов приспособление для их фиксации (как показано на двигателе 1.6 — см. выше). Ослабляем ключом «на 10» затяжку гайки крепления натяжного ролика.

2278-6-06-44

Шестигранником «на 6» поворачиваем ролик против часовой стрелки, ослабляя натяжение ремня.

2278-6-06-45

Снимаем ремень привода ГРМ с зубчатых шкивов распределительных и коленчатого валов.

2278-6-06-46

Маркировка ремня привода ГРМ (количество зубьев — 126, ширина — 25,4 мм).

При замене ремня также нужно заменить натяжной и опорный ролики.

2278-6-06-47

Отвернув гайку крепления, снимаем натяжной ролик со шпильки головки блока цилиндров.

2278-6-06-48

Головкой «на 16» отворачиваем болт крепления опорного ролика к блоку цилиндров.

2278-6-06-49

Снимаем опорный ролик и его установочную втулку.

Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности и затягиваем болт его крепления моментом 50 Н·м.

2278-6-06-50

При установке натяжного ролика вставляем отогнутый конец его кронштейна в углубление головки блока цилиндров и наживляем гайку крепления ролика.

При установке нового ремня привода ГРМ (на котором нанесены стрелки) ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке). Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого и распределительных валов. Заводим переднюю ветвь ремня под шкив насоса охлаждающей жидкости, а заднюю ветвь — под натяжной и опорный ролики. Регулируем натяжение ремня привода ГРМ (см. выше). Вынимаем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров и снимаем приспособление для фиксации распределительных валов. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут нужного положения (см. выше). Проверяем фазы газораспределения и натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировки. Устанавливаем на место резьбовую пробку и запрессовываем новые заглушки распределительных валов (как показано на двигателе 1.6 — см. выше). Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем предписанным моментом 40 Н·м. и затем доворачиваем на 110 градусов.

Следует отметить, что на двигателе рабочим объемом 2.0 возможно применение упрощенного способа фиксации валов, который описан для двигателя 1.6.

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