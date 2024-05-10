Назван необычный диагноз, с которым нельзя ездить за рулем

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Евгений Фомин: езда за рулем с депрессией опасна ввиду замедленной реакции

Депрессия – это не просто плохое настроение. Это серьезное психическое расстройство, которое может негативно влиять на все сферы жизни человека, включая его способность безопасно водить автомобиль.

Депрессия замедляет реакцию, что может привести к фатальным ошибкам на дороге.

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Как сэкономить топливо одним движением руки

Водитель, испытывающий апатию и дефицит внимания, не способен адекватно оценивать дорожную ситуацию, что увеличивает риск ДТП.

В тяжелых случаях депрессии человек может испытывать суицидальные мысли, что представляет огромную опасность как для него самого, так и для других участников дорожного движения.

Многие антидепрессанты и психотропные препараты могут вызывать сонливость, головокружение, снижение концентрации внимания, что также делает вождение небезопасным.

Если вы испытываете симптомы депрессии, важно как можно скорее обратиться к врачу-психотерапевту или психологу.

Во время острой фазы депрессии водить категорически нельзя. После того, как состояние стабилизируется, необходимо обсудить с врачом возможность дальнейшего вождения.

Если вождение представляет собой риск, стоит рассмотреть альтернативные варианты передвижения, такие как общественный транспорт или такси.

Источник: Газета.Ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:freepik / diana.grytsku
Количество просмотров 1
10.05.2024
Фото:freepik / diana.grytsku
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