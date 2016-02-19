Лампы, применяемые в автомобиле Renault Duster

Крайне важно устанавливать в световые приборы автомобиля лампы, рекомендованные производителем. Ведь от исправности внешних световых приборов зависит безопасность участников дорожного движения. Мы публикуем перечень ламп, предусмотренных для установки в световых приборах «Рено Дастер».

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

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Лампы, применяемые в автомобиле «Рено Дастер»

Именно из соображений безопасности водителей и пешеходов Правилами дорожного движения и Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств запрещена эксплуатация автомобилей с внешними световыми приборами, не соответствующими требованиям конструкции данного транспортного средства. Ведь, с одной стороны, необходимо, чтобы автомобиль был хорошо виден на дороге, а с другой — опасно ослепить других водителей или пешеходов слишком ярким или неправильно настроенным светом фар. Работающие стоп-сигналы позволят держать безопасную дистанцию двигающимся за вами водителям. Таких нюансов множество, и каждый может сберечь не только средства и нервы, но часто и здоровье.

Поэтому крайне важно знать, какие лампы предусмотрены производителем для установки в световых приборах вашего автомобиля, и уметь в случае необходимости их заменить.

Лампы, применяемые в автомобиле «Рено Дастер»

Наименование Обозначение по ЕЭК Мощность, Вт Позиция на фото
Блок-фара
лампа ближнего света Н7 55 1
лампа дальнего света Н1 55 2
лампа переднего указателя поворота PY21W 21 6
лампа габаритного света W5W 5 9
Лампа противотуманной фары Н11 55 3
Лампа бокового указателя поворота WY5W 5 8
Задний фонарь
лампа указателя поворота PY21W 21 6
лампа сигнала торможения и габаритного света P21/5W 21/5 4
лампа противотуманного cвета P21W 21 5
лампа света заднего хода P21W 21 5
Лампа дополнительного сигнала торможения W16W 16 7
Лампа фонаря освещения номерного знака W5W 5 9
Лампа плафона освещения багажника W5W 5 9
Лампа плафона освещения салона W5W 5 9
Лампа индивидуального освещения W5W 5 9
Лампа плафона освещения вещевого ящика W5W 5 9
Лампа подсветки блока управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием W1,2W 1,2 10

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Фото: «За рулем»
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Отзывы о Renault Duster (13)

Renault 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Бюджетный автомобиль 4х4 143 л/с МКПП. Конечно это не Aston Martin, но с одним пассажиром разгоняется достаточно хорошо.

Недостатки:

Очень тонкое железо, среднее ЛКП. Выступающие пороги и постоянно пачкающиеся брюки. Справа сзади ПТФ без лампочки. Кондиционер действительно слабоват. Не удобно расположен выключатель подогрева сидений. Правое переднее сиденье без регулировки по высоте, даже не предусмотрена опция. Двигатель так ...

Комментарий:

В принципе автомобилем доволен. До этого была Skoda Oktavia, конечно двигатель работал лучше, но периодически выскакивали ошибки, на Дастере после 45000 пробега ни одной ошибки.Но на скорости 130 км/час появляется гул, как-будто пошел в разнос, так, что на АМ езжу не более 125км/час. Короткий ход...

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