Лампы, применяемые в автомобиле Renault Duster

Крайне важно устанавливать в световые приборы автомобиля лампы, рекомендованные производителем. Ведь от исправности внешних световых приборов зависит безопасность участников дорожного движения. Мы публикуем перечень ламп, предусмотренных для установки в световых приборах «Рено Дастер».

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Лампы, применяемые в автомобиле «Рено Дастер»

Именно из соображений безопасности водителей и пешеходов Правилами дорожного движения и Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств запрещена эксплуатация автомобилей с внешними световыми приборами, не соответствующими требованиям конструкции данного транспортного средства. Ведь, с одной стороны, необходимо, чтобы автомобиль был хорошо виден на дороге, а с другой — опасно ослепить других водителей или пешеходов слишком ярким или неправильно настроенным светом фар. Работающие стоп-сигналы позволят держать безопасную дистанцию двигающимся за вами водителям. Таких нюансов множество, и каждый может сберечь не только средства и нервы, но часто и здоровье.

Поэтому крайне важно знать, какие лампы предусмотрены производителем для установки в световых приборах вашего автомобиля, и уметь в случае необходимости их заменить.

Лампы, применяемые в автомобиле «Рено Дастер»

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