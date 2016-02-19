Лампы, применяемые в автомобиле Renault Duster

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Именно из соображений безопасности водителей и пешеходов Правилами дорожного движения и Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств запрещена эксплуатация автомобилей с внешними световыми приборами, не соответствующими требованиям конструкции данного транспортного средства. Ведь, с одной стороны, необходимо, чтобы автомобиль был хорошо виден на дороге, а с другой — опасно ослепить других водителей или пешеходов слишком ярким или неправильно настроенным светом фар. Работающие стоп-сигналы позволят держать безопасную дистанцию двигающимся за вами водителям. Таких нюансов множество, и каждый может сберечь не только средства и нервы, но часто и здоровье.
Поэтому крайне важно знать, какие лампы предусмотрены производителем для установки в световых приборах вашего автомобиля, и уметь в случае необходимости их заменить.
Лампы, применяемые в автомобиле «Рено Дастер»
|Наименование
|Обозначение по ЕЭК
|Мощность, Вт
|Позиция на фото
|Блок-фара
|лампа ближнего света
|Н7
|55
|1
|лампа дальнего света
|Н1
|55
|2
|лампа переднего указателя поворота
|PY21W
|21
|6
|лампа габаритного света
|W5W
|5
|9
|Лампа противотуманной фары
|Н11
|55
|3
|Лампа бокового указателя поворота
|WY5W
|5
|8
|Задний фонарь
|лампа указателя поворота
|PY21W
|21
|6
|лампа сигнала торможения и габаритного света
|P21/5W
|21/5
|4
|лампа противотуманного cвета
|P21W
|21
|5
|лампа света заднего хода
|P21W
|21
|5
|Лампа дополнительного сигнала торможения
|W16W
|16
|7
|Лампа фонаря освещения номерного знака
|W5W
|5
|9
|Лампа плафона освещения багажника
|W5W
|5
|9
|Лампа плафона освещения салона
|W5W
|5
|9
|Лампа индивидуального освещения
|W5W
|5
|9
|Лампа плафона освещения вещевого ящика
|W5W
|5
|9
|Лампа подсветки блока управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием
|W1,2W
|1,2
|10
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