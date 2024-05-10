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За эти нарушения камеры штрафуют водителей чаще всего

Количество штрафов за нарушения ПДД с помощью камер выросло на 20%

Сотрудники Научного центра безопасности дорожного движения МВД рассказали о наиболее частых нарушениях водителей, фиксируемых дорожными камерами. По их данным, в 2023 году инспекторы ГИБДД большую часть постановлений о нарушениях на дорогах оформили, основываясь на данных с камер. В общей сложности был вынесен 221 миллион постановлений.

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Наиболее часто штрафы с камер водителям приходили за превышение скорости (81,9% от всех нарушений); за нарушение требований разметки или дорожных знаков (8%); за непристегнутые ремни безопасности, в том числе у пассажира (3,7%); за проезд на запрещающий сигнал светофора или невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией (2,7%), а также за другие нарушения.

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Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
10.05.2024
Фото:Depositphotos
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