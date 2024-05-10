Стало известно, владельцы каких марок авто чаще сталкиваются с дефицитом запчастей

Эксперты автоотрасли рассказали, как можно решить проблему дефицита запчастей

Средний возраст автомобилей в России по итогам 2023 года составляет почти 15 лет, в 2019 году он составлял 13 лет, согласно данным «Автостата». Российский автопарк стареет, на этом фоне наблюдается дефицит запчастей.

По оценке экспертного сообщества, с дефицитом удалось справиться только в части распространенных марок и моделей автомобилей.

«Дольше всего ждут запчастей владельцы редких автомобилей, причем только в случае заказа неходовой и, как правило, оригинальной запчасти. Только в таком сочетании могут случиться истории, когда ждешь запчасть по несколько месяцев», – отмечает директор сети станций технического обслуживания Fit Service Татьяна Овчинникова.

С проблемами, в основном, сталкиваются при ремонте сложного узла американских, европейских и китайских брендов авто. Долго ждут запчасти владельцы Buick, Alfa Romeo, FAW Jilin, BAW, а также Porsche, Audi, Mercedes-Benz. Но речь идет именно о редких моделях этих марок.

Доля оригинальных запчастей на рынке достигала порядка 20%, а сейчас менее 15%, подчеркивают эксперты. Кроме того, сейчас на рынке очень есть риск купить подделку под видом оригинальной запчасти, при этом неоригинальные детали подделываются реже. Из-за отсутствия контроля наблюдается рост количества подделок и проблемы с гарантийной поддержкой».

«Российский автопром столкнулся с дефицитом оригинальных запчастей: на рынке появилось множество производителей подделок и автозапчастей-дубликатов. В некоторых сегментах они занимают порядка 30% от общего объема комплектующих», — рассказывает директор по развитию компании «КарданБаланс» Александр Приходько.

Чаще всего подделывают моторные масла, антифризы, колесные диски, фары, подушки безопасности и комплектующие карданных валов. Эксперты советуют быть предельно внимательными при выборе автомобильных компонентов и обращаться за консультацией к проверенным мастерам.

Стабилизировать ситуацию на рынке автозапчастей поможет их производство в России. В Минэкономразвития РФ отмечают, что порядка 20% на рынке сейчас занимает продукция отечественных производителей. Наращивается выпуск таких деталей, как аккумуляторы, шины, свечи зажигания, различные фильтры, масла, щетки стеклоочистителей и другие ходовые расходные материалы.

По словам директора по маркетингу НПК «Автоприбор» Татьяны Колосуниной, отечественные производители автокомпонентов развиваются и увеличивают объемы производства, многие импортные компоненты уже заменены. Вскоре российские производители запчастей составят достойную конкуренцию зарубежным производителям, оставшимся на рынке РФ, и постепенно будут выходить на международные рынки, резюмировала Колосунина.

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Источник: rbc.ru