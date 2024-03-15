Проблема дефицита запчастей в РФ решена? Автосервисы нашли простой способ

Названа причина, по которой автосервисы перестали возвращать старые запчасти

После существенного роста цен на запчасти и дефицита комплектующих в крупных автосервисах перестали возвращать автовладельцам старые запчасти после ремонта или техобслуживания машин.

Представители автосервиса рассказали, что на рынке на подавляющее большинство деталей цены выросли в несколько раз. При этом время ожидания после заказа сейчас достигает от месяца до трех. Если какие-то расходники для техобслуживания еще можно найти, то с оригинальными запчастями все обстоит гораздо сложнее. Речь идет не только о коробке передач, но и других деталях для ремонта двигателя. Иногда даже подвески не бывает в наличии, объясняют в автосервисе.

Поэтому механики частных автосервисов восстанавливают бывшие в употреблении детали и используют их при ремонте. Примечательно, но на различных сервисах в интернете в последнее время стали появляться предложения по покупке и продаже б/у запчастей и агрегатов. Если посредством объявлений предлагались в основном восстановленные стартеры и генераторы, то сейчас продают и восстановленные рычаги подвески, амортизаторы и даже топливные баки.

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Источник: njcar.ru