Сегодня, в 10:00 Жива ли катушка зажигания? — вот недорогой способ проверки Убедиться в исправности катушки можно только с помощью специальных устройств. Однако для этого не обязательно ехать на СТОА или приобретать дорогие приспособления. «За рулем» рассказывает, как провести диагностику, используя бюджетное оборудование.
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Индивидуальные катушки зажигания ставятся на большинство современных бензиновых двигателей. Для диагностики катушек применяют мотор-тестеры или сканеры совместно с искровыми разрядниками. Но по большому счету достаточно только искрового разрядника. Это устройство, похожее на
свечу, с дополнительным боковым зажимом и втулкой без резьбы обойдется примерно в 1000 рублей. Понадобится также кусок провода. Это всё. Приступим. Диагностика катушки зажигания Вставляем искровой разрядник в катушку зажигания, которую мы предварительно вытащили. Затем соединяем его с массой двигателя. Для этого понадобится провод: двигатель обычно прикрыт пластиковыми кожухами, и использовать штатный зажим разрядника не всегда возможно.
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Прикручиваем один конец провода к зажиму искрового разрядника, а другой соединяем либо с кронштейном двигателя, либо с минусовой клеммой аккумулятора. Имейте в виду: если при диагностике контакт нарушится, масса пропадет. А ее отсутствие, в свою очередь, вызовет повреждение катушки зажигания. Соединив все, что нужно, и проверив надежность всех соединений, заводим двигатель и смотрим, есть ли искра в разряднике. Он рассчитан на пробивное напряжение 25 кВ. Если искра есть, катушка исправна. Если нет, деталь придется заменить. *** Проверить исправность индивидуальной катушки зажигания можно самостоятельно. Сделать это несложно, а для проведения работ не требуется дорогостоящего оборудования — подойдет и обычный искровой разрядник. Он прост в применении и стоит относительно недорого. Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru. Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.
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