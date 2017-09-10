Что делать, когда одна фара ярче другой (видео)

ЗР разобрался, в чем кроется причина и как ее устранить.

Типичный случай

Проблемы с электрикой начинаются спустя несколько лет эксплуатации у любого автомобиля. Отходят контакты, ломаются разъемы, изнашивается изоляция проводов. Все это выливается в мелкие неисправности, которые заметны и раздражают. Например, начинает мерцать панель приборов или загораются индикаторы, сообщающие о неисправностях.

У нашего Renault Sandero — все признаки проблем с проводкой: правая фара светит гораздо хуже левой, а на панели приборов одновременно горят два индикатора — ближнего света и дальнего. Попеременно включаем разные режимы освещения. Ситуация меняется, но несущественно: на индикатор дальнего света наши манипуляции не влияют, он горит всегда.

В поисках проблемы

В поисках неисправности всегда стоит идти от простого к сложному. В первую очередь следует обратить внимание на контакты в области фар. Для наглядности мы демонтировали фару, на которой оплавился пластиковый разъем проводов. А минусовой провод и вовсе живет своей жизнью — его усик покинул фиксатор.

На нашем Рено кто-то уже пытался паять провод, чего делать ни в коем случае нельзя. Хотя простое и быстрое решение проблемы такого рода существует. А главное, устранить неисправность в данном случае под силу даже тем, кто недавно пересел с общественного транспорта на личный и не имеет опыта обслуживания автомобиля.

Оптимальное решение

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Очевидно, что восстанавливать старый патрон нет смысла, поэтому мы просто покупаем в магазине новый, под галогенную лампу H4. Цена вопроса — 40 рублей. А дальше все совсем просто. Отрезаем провода от неисправного патрона, вставляем их в фиксаторы нового и собираем. Остается только проверить, как теперь светит фара. Убедившись, что все в порядке, ставим ее на место.

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Чтобы устранить проблему со светом фары, потребовалось полчаса времени, 40 рублей и нехитрый инструмент. Обладать какими-то специфическими навыками и познаниями в области электрики необязательно — с такой работой справится и начинающий автолюбитель.

Этот лайфхак поможет без особого труда заменить лампу в фаре любого автомобиля.

Как заменить лампу в фаре через подкрылок, смотрите по ссылке.

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