В Воронежской области под Острогожском на этой неделе проходил этап «Мастера автобронетанковой техники» Четвертых Армейских международных игр (АрМИ-2018). От России в нем участвовала в том числе женская команда.
В Советском Союзе были автомобили с максималкой более 300 км/ч! А свыше 200 км/ч развивали и вовсе машинки с мотоциклетными двигателями всего-то в 50–60 л.с. Вот десять самых быстрых машин СССР разных классов и категорий.
Многие водители убеждены, что трамвайные рельсы относятся к проезжей части, а то и вовсе являются «дополнительной полосой» для движения автомобилей — на тот случай, если другие полосы уже заняты. Однако это не так: трамвайные пути — это совершенно отдельный элемент дороги, и заступать на него колесами не всегда дозволено.
В России С-сегмент сдувается: из-за спада продаж ряд моделей даже покинули наш рынок. Но Kia Ceed словно не чувствует кризисных времен — спрос на него стабильно высок. В конце лета модель второго поколения передает эстафетную палочку новому Сиду. И «За рулем» делится первыми впечатлениями о горячей новинке.
Трэкол-39294 не только прет, как танк, по бездорожью, но и способен преодолевать водные преграды — даже не имея водометного движителя, который ставят за доплату. А можно просто поставить транец и вешать обычный лодочный мотор. Уникальная машина!
Лайфхак, с помощью которого заменить лампу станет проще
Замена лампы процедура вроде бы несложная, но есть автомобили, справиться с которыми сможет только профессионал. Наш лайфхак поможет без особого труда заменить лампу в фаре любой машины.
Читать комментарии (1)