Лайфхак, с помощью которого заменить лампу станет проще

Замена лампы процедура вроде бы несложная, но есть автомобили, справиться с которыми сможет только профессионал. Наш лайфхак поможет без особого труда заменить лампу в фаре любой машины.

  • Можно ли ставить светодиодные лампы вместо штатных галогенок, читайте здесь.
  • О том, как заменить лампу в фаре через подкрылок, смотрите по ссылке.

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