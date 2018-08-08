Лайфхак, с помощью которого заменить лампу станет проще Замена лампы процедура вроде бы несложная, но есть автомобили, справиться с которыми сможет только профессионал. Наш лайфхак поможет без особого труда заменить лампу в фаре любой машины. 10 самых быстрых автомобилей времен СССР В Советском Союзе были автомобили с максималкой более 300 км/ч! А свыше 200 км/ч развивали и вовсе машинки с мотоциклетными двигателями всего-то в 50–60 л.с. Вот десять самых быстрых машин СССР разных классов и категорий. Выехал на трамвайные пути: что мне за это будет? Многие водители убеждены, что трамвайные рельсы относятся к проезжей части, а то и вовсе являются «дополнительной полосой» для движения автомобилей — на тот случай, если другие полосы уже заняты. Однако это не так: трамвайные пути — это совершенно отдельный элемент дороги, и заступать на него колесами не всегда дозволено.