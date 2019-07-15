В былые времена механики спортивных гоночных команды — истинные гуру! — при доводке моторов обращали внимание на то, как именно установлены свечи в свечных колодцах.

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Казалось бы, вариантов все равно нет: закручивай до конца — и все дела. Да и что, собственно, можно изменить? Однако же гуру уверенно говорили: кое-что можно!

Требовалось обычную одноэлектродную свечу расположить таким образом, чтобы ее открытый искровой промежуток смотрел в сторону дальней стенки камеры сгорания. Добиться этого можно было, например, индивидуальным подбором свечей из большой партии. При отсутствии такой партии любители иногда устанавливали дополнительные шайбы-прокладки, которые фактически изменяли угол поворота свечи в колодце, хотя сама свеча при этом оставалась чуть менее утопленной в камеру сгорания.

Какова цель? Оптимизировать распространение фронта пламени, повышая скорость сгорания смеси. Одно дело, когда этот фронт сразу натыкается на боковую стенку электрода, и другое, когда сразу можно прорваться в объем камеры. Мы проводили такие эксперименты, испытывая как оптимальную ориентацию свечей, так и, напротив, самую неоптимальную. Разница в изменении эффективного кпд мотора составила около 2%. При этом при худшей ориентации свечей на режиме минимальных оборотов холостого хода мотор ощутимо трясло. С ростом частоты вращения негатив снижался. Кстати, это говорит еще об одном преимуществе многоэлектродных свечей: им ориентация в пространстве безразлична.

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