И тут что-то сломалось... Как мне быть посреди шоссе?

Все люди разные и в одних и тех же обстоятельствах поведут себя по-разному. Особенно если ситуация складывается стрессовая. Но в некоторых случаях варианты поведения могут быть небезопасными.

Представьте: на исходе ясного солнечного дня легковой автомобиль едет по проспекту, имеющему по четыре полосы движения в каждом направлении. Водитель в машине один, без пассажиров. Лучи закатного солнца бьют ему прямо в глаза. Неожиданно, перед самым перекрестком у машины по непонятной причине глохнет двигатель. Все попытки запустить его стартером кончаются безрезультатно.

Что делать? Как будете на месте этого водителя действовать вы?

Сразу оговоримся, что никакие слесарные навыки, которые позволили бы вам починить автомобиль на месте, учитывать не будем. Не все водители ими владеют. Если хотите, можете представить, что поломка серьезная и устранить ее можно только в условиях СТО. Поэтому уравняем шансы: задача водителя заключается в том, чтобы безопасно для самого себя и окружающих убрать машину с проезжей части.

Итак, из нескольких вариантов развития событий предлагаем выбрать один — оптимальный, по вашему мнению, — и проголосовать за него. А обсудим действия водителя на следующей странице.