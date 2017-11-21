Круг сделали главным по умолчанию. Но всегда ли это правило действует? И означает ли это, что отныне на перекрестках с круговым движением нужно убрать знаки приоритета?

«Круг» — это перекресток, где организовано круговое движение. Он может быть круглым, овальным, большим и маленьким. Главное условие — наличие перед перекрестком дорожного знака 4.3 «Круговое движение».

Если вы подъезжаете к такому перекрестку и не видите никаких знаков приоритета («Главная дорога», «Уступите дорогу», «Движение без остановки запрещено»), то в этой ситуации все предельно ясно. Несмотря на то, что это перекресток равнозначных дорог (повторюсь, у нас нет знаков приоритета), согласно новому пункту 13.11 (1) именно круг будет главным. То есть мы уступаем дорогу тем, кто на круге. Но это вовсе не означает, что теперь все перекрестки с круговым движением должны выглядеть именно так. Мы все так же можем встретить перед кругом знаки приоритета. Например, так, как изображено на схеме.

Отмечайте свой вариант ответа, а правильный — на второй странице.