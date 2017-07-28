В Ярославль за рулем кроссовера Skoda Kodiaq

Отправиться в автомобильное путешествие из Москвы на северо-восток и не посетить Ярославль — преступление. Даже если ты там уже бывал. Днем и ночью, зимой и летом — этот город хорош в любое время! Поэтому, отправляясь в поездку по городам Золотого Кольца, мы решили начать именно с Ярославля.

Город на большой реке имеет особую энергетику, и она заставляет тебя остановиться, задуматься, подождать. Здесь не только творилась наша история — кроме исторического фундамента в Ярославле ощущается еще и мощь природы. Большая река Волга — неиссякаемая природная сила — создает чувство защищенности, незыблемости, размеренности бытия. Стоишь на смотровой площадке, смотришь, как впадает Которосль в Волгу, и не можешь удержаться от философских размышлений.

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Помимо природной красоты в Ярославле есть рукотворные объекты, которые стоит посмотреть и посетить. Например, Ярославский музей заповедник, пройти мимо него невозможно. Его фонд насчитывает более 350 тысяч экспонатов, в том числе древних, а на территории музея находятся несколько церквей, тематических инсталляций, научная библиотека, Спасский монастырь. Практически мини-Ярославль, посетив который можно составить представление о древнем городе, его жителях, нравах, обычаях.

Музей истории города Ярославля на Волжской набережной, 17 рассказывает о великом множестве храмов и исторических построек, таких, как оборонительные башни Власьевская в историческом центре и Волжская на одноименной набережной, построенные в начале XVII столетия, или Спасо-Преображенский собор — одно из древнейших сооружений в Ярославле, датируемое началом XVI века, — все это уносит вглубь веков и заставляет гордиться историей своего народа.

Стоит уделить внимание Церкви Ильи Пророка на центральной площади в исторической части Ярославля. Уникальность церкви в том, что она является архитектурным памятником XVII века, который сохранился до наших дней в целости. Правда, в данный момент там идут реставрационные работы, и тем, кто намеревается поехать в Ярославль в этом году, насладиться красотой этого храма в полной мере не удастся. Но все же посетить храм можно ежедневно с 9:00 до 19:30 в летний период (с мая по сентябрь), а в зимний период (с октября по апрель) — по предварительным заявкам.

Успенский кафедральный собор был заложен ростовским князем Константином Всеволодовичем в начале XIII века. Пережил много бед, уцелев после нашествия Батыя, когда весь город был сожжен. Здесь в 1612 году митрополит Кирилл II благословил князя Дмитрия Пожарского идти с ополчением освобождать Москву. И все же храму не повезло. 26 августа 1937 года он был взорван, а на его месте разбит городской парк. В нынешнем облике храм был выстроен уже в XXI столетии. Правда, на историчность облика он не претендует и скорее походит на московские храмы, выбиваясь из местного колорита.

Осенью 1888 года произошло крушение поезда под Харьковом. В числе пассажиров была царская семья, и то, что она осталась жива, воспринималось как истинное чудо. И в честь такого великого чуда была построена эта часовня. Ее первый камень заложен 17 октября 1889 года. Освятили часовню уже через три года. Новый храм посвятили Александру Невскому, Георгию Победоносцу, святителю Николаю, равноапостольной Марии Магдалине, преподобной Ксении Миласской, святой великой княгине Ольге и Архистратигу Михаилу. Но в народе закрепилось название «часовня Александра Невского».

Ценителям искусства придется по душе Российский театр драмы имени Ф. Волкова — старейший драматический театр России, основанный в середине XVII века.

Кроме исторических достопримечательностей в Ярославле достаточно мест для отдыха и семейного досуга: пляж на реке Которосль в очень живописном месте, Парк «Стрела», Ярославский планетарий Центра им. В. Терешковой и, конечно же, парк на Даманском острове. В нем приятно гулять не только детям, для которых там полно развлечений и аттракционов, но и взрослым, которых порадуют и колесо обозрения, и тенистые зеленые аллеи, и красивые клумбы.

А еще вашим чадам обязательно понравится Ярославская детская железная дорога! Это железнодорожная линия, достоверно имитирующая настоящие железнодорожные пути с подвижным составом, вагонами и станциями. Ее сотрудники — дети, а на одной из ее станций находится Музей необыкновенных путешествий.

Мост, ведущий на Даманский остров. Еще 70 лет назад там были городские огороды, добраться до которых можно было только на лодке. Сейчас это благоустроенный парк, который входит в список лучших парков Европы. В летнее время помимо множества зеленых аллей он радует посетителей аттракционами, коих достаточно много.

В парке на Даманском острове, конечно же, есть колесо обозрения, позволяющее насладиться живописнейшими видами на Ярославль.

С ранней весны до поздней осени огромное количество всевозможных цветников и клумб в Даманском парке радуют яркими красками и ароматами. Привлекают внимание и забавные фотозоны.

Остановиться в Ярославле можно в любом отеле на выбор, прошлой зимой мы расположились в «Алеше Поповиче». Гостиница очень уютная, находится в самом центре, и от нее хорошо гулять во все стороны. Интерьеры выполнены в сказочно-русском стиле, а номера названы в честь пушкинских 33 богатырей и русских городов. Номера люкс носят имена самых известных былинных героев, таких как Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Оригинальный подход в таких мелочах подкупает.

С питанием в Ярославле проблем нет. Всем известное кафе «Рога и Копыта» находится недалеко от гостиницы, плюс сам ресторан гостиницы — «Алешины Лепешки». А если пройти мимо «Рогов и Копыт» и завернуть за угол, то можно прекрасно поужинать в ресторане «Иоанн Васильевич» одноименной гостиницы. Там все сделано по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Уютное и милое местечко, чего не скажешь о здешних ценах. А нам по душе очень пришелся украинский ресторан «Богата хата» — антуражно, интересно и вкусно.

Гостиничный комплекс «Алешкино подворье» назначил завлекалой медведя. Взобраться на высокий камень и пожать мишке лапу норовит каждый постоялец.

