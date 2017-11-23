Большое путешествие на Шкоде Кодиак: прочь из Москвы!

Признаюсь, материал родился в симбиозе двух начал: романтизма и практицизма. Начнем с того, что я обещал жене незабываемое путешествие в Кострому и ее окрестности. А себе любимому — возможность познакомиться с новеньким Skoda Kodiaq. Уже почти год я нахожусь в некотором замешательстве по поводу перспектив сменить семейный Citroen C5, которому скоро стукнет шесть лет. Не знаю, чем меня так зацепил «чех», но, читая репортаж своих коллег с Парижского автосалона — 2016, твердо решил, что это вероятный кандидат. Шутка ли: почти Туарег, если не по возможностям, то по размерам точно.
Из многообразия цветов и комплектаций, представленных в настоящий момент в пресс-парке, меня интересовал самый брутальный, дизельный — медведю нужен басовитый рык! Наверное, многие уже в курсе, что замысловатое название кроссовера отсылает к подвиду бурого медведя, обитающего на американском острове Ка́дьяк у побережья Аляски.
Машина нашлась, но с комплектацией не совсем повезло — не все опции для путешествий присутствовали. Например, огорчило отсутствие панорамной крыши и некоторых дополнительных удобств для задних пассажиров. Как правило, я катаю автомобиль не менее пяти лет, поэтому не раз убеждался, что компоновку автомобиля необходимо тщательно обдумывать перед покупкой, дабы потом не жалеть. А ведь для меня эта поездка — своеобразная примерка.
К нам поставляют единственный вариант дизельного силового агрегата — TDI 2.0 (150 л.с.). А так хотелось попробовать помощнее, тот, что на 190 л.с., тем более что возможности дизеля в 140 лошадок мне хорошо известны.
Битком с ветерком
Собрались мы в Кострому, но нас обуяла жадность. Супруга разработала маршрут не с двумя городами (Ярославль, в который мы заедем по пути, и Кострома), а с семью! А кроме того, мы должны будем ночевать в машине, на берегу озера. Романтика, понимаешь!
Итак, снарядили мы временно наш Kodiaq по полной: чемодан, сумка-холодильник, одеяла, подушки, туристические коврики, набор для пикника и еще по мелочи — груза получилось около 40 кг. Багажное отделение заполнилось до краев. Выехали из подмосковного Пушкина в девять утра и давай прислушиваться к машине: как она себя ведет, как мы себя в ней чувствуем, словом, навострили все, что только можно. В голове крутились обзоры, которые мы предварительно прочитали и посмотрели в интернете. Первые пару часов пути соглашались со многими. Одна только раздражающая всех крышка верхнего бардачка «с разводами» была как бельмо в глазу. Но время шло, и мнение менялось.
Мысленно сравниваю Kodiaq с предыдущим Тигуаном, который я в свое время нежно окрестил «бешеной табуреткой». Тот же острый руль, который стал еще легче. Ровный набор скорости со старта, без провалов, как и прежде. При резком нажатии на педаль — практически незаметная турбояма и далее резвый набор скорости. Бодрый, непривычный по тональности дизелек, дарит приятное ощущение контроля над дорогой. Тормоза информативные, с короткоходной педалью, замедление хорошее, если не сказать отличное. Лавируя в потоке и перемещаясь по полосам, отмечаю, что диапазон регулировок боковых зеркал достаточен для обзора, в том числе слепых зон, даже без учета имеющихся датчиков. Салонное зеркало компактное, но это не сказывается на обзоре. Алгоритм работы коробки, несмотря на первое знакомство, сразу же импонирует — он естественно понятен, особенно при обгоне. Коробка не спешит переключаться на более высокие передачи, пока не убедится, что водитель завершил набор скорости, таким образом обеспечивая приличную динамику и управляемость. Чем больше я провожу времени за рулем, задействуя подрулевые лепестки на трассе, тем сильнее мне нравится коробка. Да к черту осторожность! DSG7 c двумя мокрыми сцеплениями и 4х4 — сладкая парочка, я бы рискнул, выбирая сегодня автомобиль концерна VW.
Дорога в Ярославль изобилует красивыми видами пашен и перелесков. После мегаполиса радуются и отдыхают не только глаза, но и душа. Все тело до кончиков ушей счастливо и старается объять и запомнить каждый вид, каждое сочетание теней, фактур и красок. Но что особенно нас зацепило — так это сенокос! Точнее, поля со снопами сена. Множество полей мы проезжали мимо, каждый раз жалея, что не остановились пофотографироваться. То не было удобного подъезда к полю, то солнце светило не с той стороны, то просто проворонили. И тут жена восклицает: «Поле! Поле! Сворачивай!». Сруливаем на какую-то сельскую дорогу и — о да! Поле стогов! Отличная площадка для фотосессии и солнце с нужной стороны. Как оказалось позже, последнее такое поле до самой Костромы.
Карты на стол
Не знаю почему, но я всегда хотел иметь в автомобиле навигацию, предлагаемую заводом-изготовителем. Такая вот блажь. Эта функция годами позиционируется маркетологами как дорогостоящая премиальная фишка. В реальной жизни навигация в автомобиле ни для кого не будет лишней, тем более в путешествиях. Просто найти тот или населенный пункт сейчас, наверное, не столь актуально. А вот получить карту с хорошей читаемостью, прокладкой оптимального маршрута и актуальной дорожной информацией на ней — большая удача.
Сразу бросилась в глаза задержка в отображении предупреждения о скоростном режиме. На глаз, но все же метров 50 есть. Например, при въезде во Владимирскую область знак 90, а в навигаторе 110. Или, скажем, знак ограничения 60 км/ч и метров через сто — камера. Наверное, дело в скорости работы встроенного датчика GPS.
Третье — меню. Интуитивно понятное, но не самое удобное. Кнопки на панели управления легкодосягаемы, кроме самых дальних, справа от экрана — к ним приходится тянуться практически «вылезая» из сиденья. А ведь они являются основными в навигационном меню. А при попадании прямых солнечных лучей экран навигации становится и вовсе нечитаемым.
Недовольный навигацией, я вспомнил про коммуникационные возможности. Быстро проверил и Apple CarPlay, и Android Auto. Все так, как и должно быть, думаю, что многие оценят как альтернативу встроенному функционалу Шкоды.
Берлога с комфортом
Ничего не понимаю. Я не могу отрегулировать сиденье, как же я проеду более 1000 км? Вот и первая неожиданность. Привычное с виду сиденье с электроприводами и настройками памяти на три позиции никак не хочет покоряться.
Забегая вперед, отмечу, что сиденье не покорилось и жене, обладающей более скромными габаритами, без устали пытавшейся удобно усесться как на месте водителя, так и на переднем пассажирском, оснащенном механическими рычагами регулировок, включая поясничный упор. А если к этому добавить, что роскошная с виду и на ощупь замшевая обивка сидений то и дело заставляла одежду сбиваться в складки от невольных ерзаний, получится сюжет из разряда «ну, не задалось, с кем не бывает»!
Кто-то может путешествовать вчетвером на Peugeot 107 с багажом и находить это приемлемым, но это точно не про нас. Kodiaq спешит на помощь любителям комфорта и просто запасливым путешественникам. Тут оказываются кстати 593 л багажника, если сложить третий ряд сидений. Ну а если и второй ряд долой, получаем внушительные 1968 л, которые мы превратили в... Стоп, об этом позже.
Мне по душе чешский прагматизм и педантизм в организации пространства внутри автомобиля, искренне восхищаюсь умело раскрученным в рекламе Simply Clever. И пусть зонтики в дверях уже не удивляют, а скребок на лючке бензобака — вообще само собой разумеющееся приспособление, в остальном — чудеса эргономики. Вещевое отделение в передней части центральной консоли, Jumbo Box на центральной консоли, верхняя и нижняя ниши, отсек для солнцезащитных очков, ящик под сиденьем переднего пассажира, держатели для бутылок и мобильных телефонов на третьем ряду, выемки в передних дверях и откидные столики (опция), крючки, крючки, крючки… А если и этого мало, то чехи закидают вас комплектом сеток для фиксации груза и разделителями на липучках в придачу (тоже опция).
В багажнике вас наверняка заинтересуют ниши под двойным полом (мечта контрабандиста), розетка 12 В и светодиодный фонарик.
Климатическая установка эффективна на всех рядах сидений, включая третий, этому способствует разбивка на зоны с индивидуальной регулировкой.
Акустика Canton удовлетворит многих, даже искушенных ценителей хорошего звука. Девять динамиков, сабвуфер, почти 600 Ватт. И Lara Fabian, и Linkin Park звучат очень прилично. Разве что на третий ряд меломанам садиться не рекомендую, динамический диапазон уже не тот.
Все под контролем?
Я с нетерпением ждал возможности попробовать в деле адаптивный круиз-контроль. Уже много лет от случая к случаю использую обычный круиз. Убедился, что он потрясающе разгружает в дальней поездке. Как выехали, поигрался вдоволь и забыл на пару дней, отметив, что технология выглядит уже достаточно зрелой, и нет оснований ожидать неприятных неожиданностей в потоке. Если только не выдумать себе идеал, что и произошло со мной. Причем у Кодиака адаптивный контроль скорости определяет не только различные кузовы автомобилей и мотоциклы, но и велосипедистов, в чем я смог убедиться лично. Главное, чтобы объект впереди двигался! Тогда электроника умело использует связку газ-тормоз, водителю остается лишь контролировать траекторию.
В какой-то момент дорожная ситуация кардинальным образом поменялась, и наш серебристый медведь вырывается вперед, на горизонте не видно ни одного попутчика. А еще через некоторое время замаячила пробка. Я немного подруливаю, сохраняя свою полосу, и больше ничего — автомобиль мчит вперед, догоняя препятствие. В груди неприятно защемило. Кто будет тормозить? На дисплее светится 99 км/ч. Адаптивный круиз-контроль активен, я несколько раз бросаю беглый взгляд на табло. Очнись, экспериментатор, — голос внутри кричит все настойчивее. Когда до крайнего в пробке автомобиля остается уже метров 50–60, я понимаю, что, кроме меня, тормозить никто и не собирается. Восстание машин отменяется — ударяю по тормозам. Мощные тиски сковали колеса, мы с облегчением выдохнули.
Через несколько дней я освежил в памяти главу инструкции к автомобилю, в которой предварительно знакомился с алгоритмом работы адаптивного круиз-контроля. И не обнаружил явно описанной ситуацию, в которой оказался в пути, хотя мануал изобилует множеством оговорок и ограничением ответственности. Так и тянет посоветовать чешским инженерам настойчиво информировать водителя о том, что цель радара потеряна. Или же система адаптивного круиз-контроля должна принудительно отключаться, хотя в нашем случае она оставалась активной.
Ярославль и Кострома
Доехали до Ярославля к обеду и прямиком в его историческую часть. Наши ожидания оправдались: он шикарен! Панорамные виды на Волгу сносят голову, а улицы встречают нас так же приветливо, как и зимой. Вообще, в Ярославле ощущаешь себя как дома: уютно, душевно, размеренно. Прогуливаемся по Которосльной набережной, конечно же, щелкаем виды и себя на их фоне, гуляем по уже знакомым нам улицам. И мы не укладываемся в тайминг, задерживаясь на лишний час. И пусть мы не ходили по музеям и храмам, не обошли все достопримечательности, нам все равно есть что сказать о Ярославле, и сделали мы это здесь!
В Кострому мы добрались уже к вечеру, преодолев пробку на въезде в город, образовавшуюся из-за ремонта моста. Этот въезд в город единственный, поэтому пришлось потолкаться. Яндекс.Навигатор оказал нам медвежью услугу, протаскав нас по закоулкам в поисках объезда. Да и вообще, с Костромой у него не заладилось. Особенности дорожного движения в городе, его интересности и ночные виды ждут вас здесь. А мы, переночевав, отправляемся дальше.
Марш-бросок
Уже середина дня, Кострома изучена под трепетным руководством аудиогида, и теперь нам предстоит добраться до Владимира, посетив Суздаль. За руль садится супруга. Настроить водительское сиденье под себя ей так и не удается. До этого она никогда не водила кроссоверы, и было интересно понаблюдать, как она адаптируется к новому для себя кузову. Через некоторое время супруга восклицает: «Да это же мой Гетц, только побольше! Такой же шумный, легкий и трясущийся». Что ж, будем считать, что адаптация прошла успешно. Ощущение легкости ей, видимо, придал податливый руль. Ну а про шумоизоляцию и тряску от любой шероховатости на дороге и говорить уже не приходится. Тем более что дорога из Костромы в Суздаль далеко не лучшего качества.
Приезжаем в Суздаль к вечеру и бегом смотреть, что успеем до заката. Снова в сопровождении аудиогида и нашего уже издыханного трехногого друга. Благо, что есть телефоны с не самыми худшими камерами, так что кое-что мы все-таки засняли.
Первое впечатление о Суздале — шок и сожаление о том, что исторические памятники здесь далеко не в том состоянии, в каком им полагается быть. Кремлёвская улица в историческом центре, по которой пролегает небольшая часть туристического маршрута и по которой мы успели прогуляться, демонстрирует ухоженные крашеные фасады. Но стоит отклониться от маршрута и заглянуть в соседний дворик, и накатывает какое-то мутное ощущение безысходности и даже разрухи. Говорят, Суздаль — заезженный город. Куда же деваются все туристические сборы?
Конечно, мы не прошли и четверти проложенного аудиогидом насыщенного маршрута, поэтому очень надеемся, что другие памятники архитектуры чувствуют себя гораздо лучше увиденных нами. И по этой же причине мы не стали выделять наш беглый осмотр города в отдельную статью.
После Костромы посещение Суздаля оставило нас в каком-то пришибленном состоянии. Мы даже не разговаривали до самого Владимира — ехать оставалось около 40 км. По дороге залечивали наши раненые Суздалем души прекрасными видами из окон Кодиака и даже останавливались, чтобы запечатлеть на память головокружительные природные полотна, которыми одарил нас этот вечер.
Жизнь кипит
Во Владимир прибываем уже затемно. Нас встречает шумный, но красочный город, очень контрастирующий с Костромой и Суздалем. В отличие от их спокойной и размеренной исторической части с пешеходными улицами и отдаленностью от плотно заселенных жилых кварталов, Владимир очень напоминает Москву. Через центр проходит одна из главных и самых людных улиц города — Большая Московская, вся в огнях и неоновых вывесках. Шум машин, всевозможная музыка из ресторанов и кафе и какофония голосов отдыхающих горожан и туристов. Жизнь кипит!
Мы заселяемся в комфортную и просторную гостиницу «У Золотых ворот», что на Большой Московской улице в здании XIX века. У нее собственная парковка, что очень выгодно для такого плотного и оживленного места. А самое главное, что от нее очень удобно гулять. Кататься и осматривать ночной Владимир у нас уже нет никаких сил. Поэтому мы просто решили поужинать в ближайшем кафе, немного прогуляться и отправиться спать.
Рано утром, это уже суббота, моя героическая супруга отваживается встречать рассвет на смотровой площадке. Героическая, потому что я подняться в такую рань не смог. Об утреннем Владимире лучше расскажет тот, кто видел его своими глазами.
Еще раз про комфорт
Отправляю супругу на задний ряд досыпать после раннего подъема. После 20 минут ерзаний по сиденью в попытках найти удобное положение она выдает: «Это невыносимо! Можно отбить себе все щеки!» И мы останавливаемся, достаем из багажника большую мягкую подушку. Только с ней удается хоть немного поспать.
Вообще, подвеска — главная досада в Кодиаке. Чем больше мы ехали на этом автомобиле, чем больше познавали его, тем больше он нам нравился. Мы обсуждали различные варианты, как его купить, что нам реально необходимо, на чем можно сэкономить. Но подвеска нас периодически отрезвляла. От автомобиля сильно дороже двух миллионов ожидаешь большего комфорта. В особенности когда ты в шкуре заднего пассажира. А каково же будет детям?
Чем еще нас порадовал наш «мишка», так это розеткой. Обычная розетка, с помощью которой мы зарядили аккумулятор для зеркалки. Отлично для путешествий! Едешь и заряжаешь фотик, потом ходишь и сажаешь его, потом снова едешь и заряжаешь. Прекрасно! Но реализовать это мы смогли не сразу.
Розетка 230 В/150 W и USB-разъем находятся в задней части отсека Jumbo Box. О, да! Это запомнится надолго. Расположена она слишком глубоко, и наше зарядное устройство невозможно в нее вставить. Приходится отклониться от маршрута и намотать лишних 15 км в поисках приспособления, которое в итоге поможет нам воспользоваться переменным током в салоне. Благо в Гусь-Хрустальном есть несколько магазинов электротехники и нам удается купить переходник. Но будьте внимательны: не каждый подойдет. Маленького переходника для европейских вилок может не хватить по длине.
К семи вечера мы добираемся до Рязани. К сожалению, на знакомство с городом у нас не более полутора часов, поэтому мы решаем посвятить это время только Рязанскому кремлю. Жадно впитываем глазами и ушами все, и этого хватает, чтобы захотеть хорошенько изучить этот город в следующей поездке. А люди! Здесь особенные люди! О наших впечатлениях о Рязани читайте здесь. А мы направляемся под Луховицы, к знаменитым на всю округу Голубым озерам. Солнце садится, но до темноты мы уже не успеваем, ехать 65 км.
Городской кроссовер с запахом леса
Искать место для ночлега приходится уже в потемках. В субботу вечером на ближайшем из озер — самом большом, оттого, видимо, и самом популярном — отдыхающие нередко остаются с ночевкой. Мы решили вклиниться между двух лагерей. Походный фонарик мы не взяли, выручил прожектор соседнего лагеря. Под его светом быстро и комфортно расположились, развели костер и разложили вещички. Штатного фонарика из багажника Кодиака хватило бы лишь подсветить свои кроссовки или исследовать поклажу. Впрочем, найти кое-какие дрова с ним все же удалось.
С самого начала затея супруги с ночевкой на берегу озера казалась мне подозрительной: ночевать-то придется в машине! Но приготовление ужина на костре, вид с высокого берега на озеро, освещенное полной луной, будто специально для нас, орущий из соседнего лагеря и дико пробивающий на ностальгию «Сектор Газа» полностью сняли мои тревоги по поводу ночлега. Сидим у костра, отдыхаем от насыщенного дня и наслаждаемся моментом, уже не требующим спешки и собранности.
Все же природа толкает на раздумья, на созерцание, появляется другой взгляд на вещи. Вот и шкодовский кроссовер в свете костра, среди деревьев, далеко от города предстает перед нами в своей другой ипостаси. Словно живой, набегавшийся, как и мы за эти три дня, наш верный друг мирно отдыхает у огня. Бегая по городам, мы не имели особо времени разглядывать автомобиль, а особенно по ночам, все внимание уходило на улицы, дома, памятники. А здесь, оставшись с нашим «медведем» практически один на один, мы, наконец, проникли в тайны философии его создателей.
С самого начала дизайн автомобиля зацепил. Тем, что он не похож на большинство одноликих кроссоверов, с избитыми линиями, изгибами кузова, не несущими в себе никакой нагрузки, незамысловатыми элементами салона, выполняющими сугубо практические функции. Кому-то он нравится, кому-то нет, но взгляд на себе он задерживает однозначно.
Кроме «коры» природные мотивы в дизайне прослеживаются и в других элементах. Вообще, весь дизайн можно назвать ломаным. Как в природе нет прямых линий, ровных изгибов и идеальных поверхностей, так и в Кодиаке повсюду изломы, что в салоне (на передней панели, дверях и даже дверных ручках), что в экстерьере вы не найдете простых незамысловатых линий.
|
|
|
|
|
|
Ломаные линии во всем.Ломаные линии в дизайне автомобиля прослеживаются везде — как в интерьере, так и в экстерьере.
Боковые зеркала можно было сделать обычными, обтекаемыми, но нет — и здесь присутствуют грани. Острые, словно когти медведя, они дают понять, что перед вами автомобиль с характером. А задние фонари! Излучины в габаритных огнях напоминают хворост, съедаемый пламенем костра. Днем они выглядят проще, но в темное время суток словно оживают, а их пламя так и рвется наружу сквозь переплетение веток. Это не просто красиво, это искусство — так мастерски воплотить дух природы в механической плоти.
Даже слегка видоизмененные сиденья Тигуана пришлись кстати. Рисунок профиля напоминает складки кожи на животе кобры. Боковая поддержка передних сидений напоминает ее раскрытый капюшон, а подголовник, соответственно, — голову. Даже изгиб спинки схож со стойкой кобры. Видимо, в погоне за цитированием природы и был утерян ее комфорт.
Момент Истины
Вот он настал. Переделываем Кодиак из кроссовера в кемпер. И первый вопрос: куда деть все вещи, которыми багажник загружен под завязку? Постель разложится в самой машине, а остальное? На улице оставлять смелости не хватает. В общем, пока вываливаем все наружу, разбираемся, как складываются сиденья, как расположить подголовники, которые оказались несъемными, — максимально вытащить или наоборот. Передние сиденья мы сначала думали сдвинуть вперед и опустить спинки назад, чтобы облокотить на них подушки, но оказалось, что спинки не опускаются так низко. Что ж, попробуем откатить кресла максимально назад, а спинки сложить вперед — тоже низко не опускаются. В итоге мы просто сдвинули сиденья вперед, спинки расположили вертикально, а расстояние между ними и сложенными задними сиденьями заняли чемодан и сумки, на которые и легли подушки. Ребро, которое образовывается между сложенными сиденьями второго и третьего рядов, грозящее впиваться нам в бока, пришлось законопатить валиками из покрывал. Спальное место мы застилаем двумя одеялами, третьим будем укрываться. Остальные вещи уместились спереди в ногах и на сиденьях. Ура! Можно спать.
Ясное дело, лежится не так мягко, как на домашнем матрасе, но для походных условий вполне! Двоим пространства хватает с лихвой, что в длину, что в ширину, и потолок не давит. Делаем вывод, что возможность комфортно переночевать в машине — несомненный плюс в такой ситуации. Для вентиляции оставили чуть приоткрытыми передние окна. От комаров никак не защищались, потому что их попросту нет. Супруга утверждает, что в этих краях вообще никогда нет комаров. Сказка просто какая-то!
Воскресное утреннее солнце пригрело машину, и стало душновато. Впрочем, пора вставать. Выспались мы отлично, даже с учетом того, что соседи выключили музыку только в четыре утра. Больше всего мы боялись отлежать бока в жестком салоне автомобиля, но подстилка из двух одеял прекрасно выполнила роль матраца. Что ж, шкодовская каюта на колесах проверку прошла! С ней можно и в пир, и в мир, и в лес, добрым людям на зависть.
|
|
Время к обеду. Мы отдохнули, собрались, почистили наше место отдыха, попутно набрав еще пакет мусора от предыдущих отдыхающих. Пора в Коломну — еще один город с богатой историей. Это город-рубеж, город-тыл, город на перепутье. Здесь есть что посетить, что посмотреть и чем гордиться. Подробнее об этом мы рассказываем здесь, а в данной статье продолжаем о похождениях Шкоды.
Бездорожье
А вот не было его! Погода стояла солнечная и сухая, не нашли, где залезть в грязюку. Но наше путешествие еще не закончилось. Лично нам Коломна давно знакома, поэтому прогулку по городу мы оставили на вечер, а сами отправились покорять воспетые Есениным коломенские пашни. Уж очень хотелось попытать счастье почувствовать себя настоящим испытателем, прохватить по бездорожью. По асфальту мы накатались уже достаточно.
Перед тем как выехать на наезженную полевую дорогу, приходится преодолеть метров 100 заброшенной и поросшей высокой травой грунтовки. Едем шепотом, трава облизывает капот и скребет днище. Кое-где попадаются непросохшие лужи. Как бы не встрять. Ругаюсь и негодую. Неужели нельзя было найти нормальный въезд? Но Kodiaq справляется! В итоге мы выезжаем на ровную, сухую дорогу, останавливаемся, и я толкаю супругу: «Снимай! Снимай!» Метрах в ста впереди, в зеленой траве притаилась лисица. Она то ли что-то ищет, то ли кого-то выслеживает. Видимо, полевок. Вот так встречать диких животных для меня — неожиданность. Лисица же спокойно оборачивается, изучает нас взглядом секунд десять и отправляется восвояси в поисках съестного.
Второе впечатление получаю уже от 90 км/ч по грунтовке! Прохватываю по полю сотню раз, вторую, третью. Жена пытается заснять авто в движении, я же раз за разом накрываю ее облаком пыли.
Подвеска ведет себя просто идеально, чего от нее уже не ожидали. На асфальте слегка «козлит», по грунтовке с разбитой колеей едет собранно и неожиданно комфортно. Такой вот он, Kodiaq загадочный.
Семейные посиделки
После пыльных покатушек мы отправляемся в гости к родне хвастаться машиной. Грузовместимость автомобиля нами уже изучена, поэтому первое, что мы делаем, — оцениваем человековместимость. В итоге выбираем сценарий с детьми. Им выделяем третий ряд, расположив удерживающие кресла.
Родню навестили, по городу погуляли — пора домой. А для начала проводим последнее испытание в самое лучшее для этого время суток — в ночи. И неспроста. Ведь, чтобы избежать стояния в пробках, все чаще приходится выбирать именно ее. А что нужно для уверенной езды ночью? Помимо исключительно меткого глаза и отменной реакции, разумеется. Правильно — хорошее освещение.
Никогда не забуду свой восторг от первого опыта использования поворотного биксенона. Для меня это был прорыв, ведь раньше я опасался передвигаться в темное время суток. И вот сейчас мне предстояло познакомиться в дороге со светодиодными фарами с системой адаптивного освещения. Скажу прямо: мои глаза голосуют за LED.
Kodiaq не выхватывает в темноте объекты по отдельности, он просто освещает все (!) по-настоящему белым светом. Интенсивность пучка, а главное равномерность подсвечивания дороги и обеих обочин впечатляет. Так работает ближний свет: широко, равномерно, достаточно глубоко, субъективно ярко. А вот дальний ожидаемо наглядно делает акцент на расстоянии, собирая пучок строго посередине, уменьшая угол бокового просвета. Для демонстрации работы системы освещения из соображений безопасности не стали делать снимки на дорогах общего пользования, а призвали в помощь природный рельеф.
***
Вместо эпилога
Путешествие удалось на славу. И во многом благодаря тому, что Kodiaq не давал нам утомиться от красот в пути, мы активно изучали автомобиль, его концепцию и исполнение. Я теперь точно знаю, что хочу именно такой тип кузова и не меньшие, чем кодиаковские, габариты. Вкусив прелести связки мотор-коробка, которые ни в чем меня не ограничивали, я тем не менее даже остался рад, что удалось найти существенные недостатки в эргономике сидений и поведении подвески на асфальте. А то ж этак можно влюбиться всерьез. И было за что: автомобиль, между прочим, на одну ночь стал для нас однушкой за МКАДом.
Читать комментарии (4)