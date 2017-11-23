Большое путешествие на Шкоде Кодиак: прочь из Москвы!

«И никакого диагонального вывешивания, вы едете в пу-те-шествие!» — подытожил короткий инструктаж главный редактор сайта. Вот ведь как бывает: мечтаешь себе об испытаниях, а тут бац… Ну да ладно, наше дело — впечатления. И да, букв будет много.

Признаюсь, материал родился в симбиозе двух начал: романтизма и практицизма. Начнем с того, что я обещал жене незабываемое путешествие в Кострому и ее окрестности. А себе любимому — возможность познакомиться с новеньким Skoda Kodiaq. Уже почти год я нахожусь в некотором замешательстве по поводу перспектив сменить семейный Citroen C5, которому скоро стукнет шесть лет. Не знаю, чем меня так зацепил «чех», но, читая репортаж своих коллег с Парижского автосалона — 2016, твердо решил, что это вероятный кандидат. Шутка ли: почти Туарег, если не по возможностям, то по размерам точно.

Из многообразия цветов и комплектаций, представленных в настоящий момент в пресс-парке, меня интересовал самый брутальный, дизельный — медведю нужен басовитый рык! Наверное, многие уже в курсе, что замысловатое название кроссовера отсылает к подвиду бурого медведя, обитающего на американском острове Ка́дьяк у побережья Аляски.

Машина нашлась, но с комплектацией не совсем повезло — не все опции для путешествий присутствовали. Например, огорчило отсутствие панорамной крыши и некоторых дополнительных удобств для задних пассажиров. Как правило, я катаю автомобиль не менее пяти лет, поэтому не раз убеждался, что компоновку автомобиля необходимо тщательно обдумывать перед покупкой, дабы потом не жалеть. А ведь для меня эта поездка — своеобразная примерка.

К нам поставляют единственный вариант дизельного силового агрегата — TDI 2.0 (150 л.с.). А так хотелось попробовать помощнее, тот, что на 190 л.с., тем более что возможности дизеля в 140 лошадок мне хорошо известны.

Битком с ветерком

Собрались мы в Кострому, но нас обуяла жадность. Супруга разработала маршрут не с двумя городами (Ярославль, в который мы заедем по пути, и Кострома), а с семью! А кроме того, мы должны будем ночевать в машине, на берегу озера. Романтика, понимаешь!

Итак, снарядили мы временно наш Kodiaq по полной: чемодан, сумка-холодильник, одеяла, подушки, туристические коврики, набор для пикника и еще по мелочи — груза получилось около 40 кг. Багажное отделение заполнилось до краев. Выехали из подмосковного Пушкина в девять утра и давай прислушиваться к машине: как она себя ведет, как мы себя в ней чувствуем, словом, навострили все, что только можно. В голове крутились обзоры, которые мы предварительно прочитали и посмотрели в интернете. Первые пару часов пути соглашались со многими. Одна только раздражающая всех крышка верхнего бардачка «с разводами» была как бельмо в глазу. Но время шло, и мнение менялось.

Мысленно сравниваю Kodiaq с предыдущим Тигуаном, который я в свое время нежно окрестил «бешеной табуреткой». Тот же острый руль, который стал еще легче. Ровный набор скорости со старта, без провалов, как и прежде. При резком нажатии на педаль — практически незаметная турбояма и далее резвый набор скорости. Бодрый, непривычный по тональности дизелек, дарит приятное ощущение контроля над дорогой. Тормоза информативные, с короткоходной педалью, замедление хорошее, если не сказать отличное. Лавируя в потоке и перемещаясь по полосам, отмечаю, что диапазон регулировок боковых зеркал достаточен для обзора, в том числе слепых зон, даже без учета имеющихся датчиков. Салонное зеркало компактное, но это не сказывается на обзоре. Алгоритм работы коробки, несмотря на первое знакомство, сразу же импонирует — он естественно понятен, особенно при обгоне. Коробка не спешит переключаться на более высокие передачи, пока не убедится, что водитель завершил набор скорости, таким образом обеспечивая приличную динамику и управляемость. Чем больше я провожу времени за рулем, задействуя подрулевые лепестки на трассе, тем сильнее мне нравится коробка. Да к черту осторожность! DSG7 c двумя мокрыми сцеплениями и 4х4 — сладкая парочка, я бы рискнул, выбирая сегодня автомобиль концерна VW.

Дорога в Ярославль изобилует красивыми видами пашен и перелесков. После мегаполиса радуются и отдыхают не только глаза, но и душа. Все тело до кончиков ушей счастливо и старается объять и запомнить каждый вид, каждое сочетание теней, фактур и красок. Но что особенно нас зацепило — так это сенокос! Точнее, поля со снопами сена. Множество полей мы проезжали мимо, каждый раз жалея, что не остановились пофотографироваться. То не было удобного подъезда к полю, то солнце светило не с той стороны, то просто проворонили. И тут жена восклицает: «Поле! Поле! Сворачивай!». Сруливаем на какую-то сельскую дорогу и — о да! Поле стогов! Отличная площадка для фотосессии и солнце с нужной стороны. Как оказалось позже, последнее такое поле до самой Костромы.





По Ярославскому направлению много пашен. В конце лета и начале осени они привлекательны тем, что в них можно делать фотографии в стиле кантри со снопами.

Карты на стол

Не знаю почему, но я всегда хотел иметь в автомобиле навигацию, предлагаемую заводом-изготовителем. Такая вот блажь. Эта функция годами позиционируется маркетологами как дорогостоящая премиальная фишка. В реальной жизни навигация в автомобиле ни для кого не будет лишней, тем более в путешествиях. Просто найти тот или населенный пункт сейчас, наверное, не столь актуально. А вот получить карту с хорошей читаемостью, прокладкой оптимального маршрута и актуальной дорожной информацией на ней — большая удача.

Сразу бросилась в глаза задержка в отображении предупреждения о скоростном режиме. На глаз, но все же метров 50 есть. Например, при въезде во Владимирскую область знак 90, а в навигаторе 110. Или, скажем, знак ограничения 60 км/ч и метров через сто — камера. Наверное, дело в скорости работы встроенного датчика GPS.

Второе существенное замечание — устаревшая информация о знаках, развязках и уж тем более планах «Автодора». Так, обновленного участка М-8 (МКАД — Тарасовка), запущенного в сентябре 2016 года, на картах до сих пор нет. Справедливости ради скажу, что кнопочку «Обновить» не нажимал, но и автомобили в пресс-парке свежие, вроде как устареть было особо нечему. В итоге после Костромы полностью переключились на Яндекс.Навигатор в смартфоне

Третье — меню. Интуитивно понятное, но не самое удобное. Кнопки на панели управления легкодосягаемы, кроме самых дальних, справа от экрана — к ним приходится тянуться практически «вылезая» из сиденья. А ведь они являются основными в навигационном меню. А при попадании прямых солнечных лучей экран навигации становится и вовсе нечитаемым.

Недовольный навигацией, я вспомнил про коммуникационные возможности. Быстро проверил и Apple CarPlay, и Android Auto. Все так, как и должно быть, думаю, что многие оценят как альтернативу встроенному функционалу Шкоды.

Берлога с комфортом

Ничего не понимаю. Я не могу отрегулировать сиденье, как же я проеду более 1000 км? Вот и первая неожиданность. Привычное с виду сиденье с электроприводами и настройками памяти на три позиции никак не хочет покоряться.

Уже на границе Московии чувствую, как область предплечья и шейный отдел начинают затекать, не найдя удобную точку опоры.

Забегая вперед, отмечу, что сиденье не покорилось и жене, обладающей более скромными габаритами, без устали пытавшейся удобно усесться как на месте водителя, так и на переднем пассажирском, оснащенном механическими рычагами регулировок, включая поясничный упор. А если к этому добавить, что роскошная с виду и на ощупь замшевая обивка сидений то и дело заставляла одежду сбиваться в складки от невольных ерзаний, получится сюжет из разряда «ну, не задалось, с кем не бывает»!

Кто-то может путешествовать вчетвером на Peugeot 107 с багажом и находить это приемлемым, но это точно не про нас. Kodiaq спешит на помощь любителям комфорта и просто запасливым путешественникам. Тут оказываются кстати 593 л багажника, если сложить третий ряд сидений. Ну а если и второй ряд долой, получаем внушительные 1968 л, которые мы превратили в... Стоп, об этом позже.

Материалы по теме В Ярославль за рулем кроссовера Skoda Kodiaq

Мне по душе чешский прагматизм и педантизм в организации пространства внутри автомобиля, искренне восхищаюсь умело раскрученным в рекламе Simply Clever. И пусть зонтики в дверях уже не удивляют, а скребок на лючке бензобака — вообще само собой разумеющееся приспособление, в остальном — чудеса эргономики. Вещевое отделение в передней части центральной консоли, Jumbo Box на центральной консоли, верхняя и нижняя ниши, отсек для солнцезащитных очков, ящик под сиденьем переднего пассажира, держатели для бутылок и мобильных телефонов на третьем ряду, выемки в передних дверях и откидные столики (опция), крючки, крючки, крючки… А если и этого мало, то чехи закидают вас комплектом сеток для фиксации груза и разделителями на липучках в придачу (тоже опция).

В багажнике вас наверняка заинтересуют ниши под двойным полом (мечта контрабандиста), розетка 12 В и светодиодный фонарик.

Климатическая установка эффективна на всех рядах сидений, включая третий, этому способствует разбивка на зоны с индивидуальной регулировкой.

Акустика Canton удовлетворит многих, даже искушенных ценителей хорошего звука. Девять динамиков, сабвуфер, почти 600 Ватт. И Lara Fabian, и Linkin Park звучат очень прилично. Разве что на третий ряд меломанам садиться не рекомендую, динамический диапазон уже не тот.

Все под контролем?

Я с нетерпением ждал возможности попробовать в деле адаптивный круиз-контроль. Уже много лет от случая к случаю использую обычный круиз. Убедился, что он потрясающе разгружает в дальней поездке. Как выехали, поигрался вдоволь и забыл на пару дней, отметив, что технология выглядит уже достаточно зрелой, и нет оснований ожидать неприятных неожиданностей в потоке. Если только не выдумать себе идеал, что и произошло со мной. Причем у Кодиака адаптивный контроль скорости определяет не только различные кузовы автомобилей и мотоциклы, но и велосипедистов, в чем я смог убедиться лично. Главное, чтобы объект впереди двигался! Тогда электроника умело использует связку газ-тормоз, водителю остается лишь контролировать траекторию.

Материалы по теме Отпуск за рулем — на минивэне Volkswagen Multivan в Финляндию

В какой-то момент дорожная ситуация кардинальным образом поменялась, и наш серебристый медведь вырывается вперед, на горизонте не видно ни одного попутчика. А еще через некоторое время замаячила пробка. Я немного подруливаю, сохраняя свою полосу, и больше ничего — автомобиль мчит вперед, догоняя препятствие. В груди неприятно защемило. Кто будет тормозить? На дисплее светится 99 км/ч. Адаптивный круиз-контроль активен, я несколько раз бросаю беглый взгляд на табло. Очнись, экспериментатор, — голос внутри кричит все настойчивее. Когда до крайнего в пробке автомобиля остается уже метров 50–60, я понимаю, что, кроме меня, тормозить никто и не собирается. Восстание машин отменяется — ударяю по тормозам. Мощные тиски сковали колеса, мы с облегчением выдохнули.

Через несколько дней я освежил в памяти главу инструкции к автомобилю, в которой предварительно знакомился с алгоритмом работы адаптивного круиз-контроля. И не обнаружил явно описанной ситуацию, в которой оказался в пути, хотя мануал изобилует множеством оговорок и ограничением ответственности. Так и тянет посоветовать чешским инженерам настойчиво информировать водителя о том, что цель радара потеряна. Или же система адаптивного круиз-контроля должна принудительно отключаться, хотя в нашем случае она оставалась активной.

Ярославль и Кострома

Материалы по теме В государыню Кострому на Шкоде Кодиак

Доехали до Ярославля к обеду и прямиком в его историческую часть. Наши ожидания оправдались: он шикарен! Панорамные виды на Волгу сносят голову, а улицы встречают нас так же приветливо, как и зимой. Вообще, в Ярославле ощущаешь себя как дома: уютно, душевно, размеренно. Прогуливаемся по Которосльной набережной, конечно же, щелкаем виды и себя на их фоне, гуляем по уже знакомым нам улицам. И мы не укладываемся в тайминг, задерживаясь на лишний час. И пусть мы не ходили по музеям и храмам, не обошли все достопримечательности, нам все равно есть что сказать о Ярославле, и сделали мы это здесь!