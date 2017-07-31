В государыню Кострому на Шкоде Кодиак

«Кострома, Кострома, государыня моя, Кострома-а…», поется в русской народной песне. И недаром. Кострома действительно являлась государствообразующим градом и во многом составляла конкуренцию соседнему Ярославлю, который мы уже оставили за спиной. Ну что ж, встречай нас на Шкоде Кодиак, государушка!

Этот город на великой Волге с древности был известен своими промыслами — текстильным, ювелирным, иконописным, лесным. И само название Кострома вышло из льняного дела, коим город славится и по сей день. Обо всем этом мы узнали на увлекательной экскурсии в Музее льна и бересты, который очень рекомендуем посетить каждому гостю города.





Правда, посетили мы музей только на следующий день, потому что попасть в город быстро, несмотря на близость к Ярославлю, нам не удалось. Всему виной большущая пробка на Магистральной улице перед мостом через Волгу — единственному в городе. В этом году началась его реконструкция, и, по словам горожан, продлится не менее трех лет.

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Попав в пробку, мы решаем послушаться Яндекс.Навигатора, настоятельно рекомендующего нам эту пробку объехать через… тупик. Как итог — знакомство с довольно живописным городским пляжем и видами исторического центра.

Паркуемся на улице 1 Мая, где находится гостиница «Московская застава», в которой мы остановились. Названа она так в честь Обелиска Московской заставы — памятника архитектуры, находящегося неподалеку. Начинаем пешую прогулку по Костроме: хватит, насиделись! Исследуем набережную и направляемся на осмотр достопримечательностей, пока не стемнело окончательно. Маршрут прогулки заранее не планировался — положились на аудиогид приложения izi.TRAVEL, заблаговременно скачанного на телефон. Всего за полтора часа оно весьма сносно знакомит с городом. Просто смотри на карту и знай себе следуй по маршруту: как только дошел до нужного места, гид автоматически начинает повествование. Не лишиться бы экскурсоводам своего хлеба…

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Пройти по всем пунктам за раз не успеваем, поэтому решаем прокатиться по ночной Костроме на автомобиле. Пользуемся и бортовым навигатором Кодиака, и «Яндексом», причем, как нам показалось, поисковик знает особенности движения в городе хуже.

Вообще, историческая часть Костромы потрясает! Строение улиц особенное: в виде солнечных лучей, расходящихся от северной части Сусанинской площади, именуемой среди местных жителей «Сковородкой». Движение по этим улицам сначала обескураживает. Чтобы добраться из одного места в другое, нужно объехать кругом несколько улиц. А чтобы вернуться, вновь готовьтесь нарезать круги. Улицы, будто ручьи, втекающие в озеро, стремятся к центральной площади. От этого воспринимаешь город по-особому. Кажется, что он неотделим от природы, будто он ей вторит. И энергетика в нем такая естественная, настраивающая тебя на нужный, природный лад.

Центр города красиво освещен, а машин совсем мало, поэтому кататься здесь одно удовольствие, всем рекомендуем как отдельный пункт в списке дел при посещении Костромы. Особый шарм прогулке по центральной части придает то, что здесь нет высоких строений и исторический центр сохранил внешний облик XVIII-XIX веков.





Наутро досматриваем то, что не успели вечером. Например, Ипатьевский монастырь — семейную святыню русских царей. Именно отсюда взяло свое начало трехсотлетнее правление Романовых, здесь просили благословения, восходя на престол, все правители этой династии. На территории монастыря, несмотря на достаточно плотный туристический поток, очень спокойно, так и тянет посидеть на лавочке и не думать ни о чем.

Но время не ждет, пора двигаться в путь в следующие пункты нашего большого путешествия.

Многое в Костроме мы не успели посетить и осмотреть. Это и Дом снегурочки, и множество других интересных музеев. В общем, мы дали себе новое обещание — приехать в Кострому еще раз. Очень уж понравился нам этот дивный, уютный, спокойный и невероятно добрый город, буквально окутывающий своей самобытностью.



