Порядок действий водителей при перестроениях закреплен в пункте 8.4 Правил дорожного движения, который гласит:
«При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа».
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Чтобы не допускать подобных ошибок на дороге, надо запомнить следующие правила перестроений:
- Если вы не меняете полосу движения, то уступать никому не должны. Правило «помехи справа» в этом случае не действует;
- Если вы перестраиваетесь направо, то должны уступить дорогу всем (и тем, кто едет прямолинейно в этой полосе, и тем, кто собирается в нее перестраиваться с полосы, которая «через одну» от вас);
- Если вы перестраиваетесь налево, то вас должны пропустить только те, кто перестраивается одновременно с вами в эту полосу слева.
При этом учтите, что «должны» еще не означает, что пропустят. Поэтому перед началом маневра советую убедиться в том, что сосед слева понял ваши намерения и уступает вам дорогу.
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