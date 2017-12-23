Казалось бы, Правилами дорожного движения данная ситуация регламентируется однозначно. Но почему-то у водителей постоянно возникает путаница в голове.

Порядок действий водителей при перестроениях закреплен в пункте 8.4 Правил дорожного движения, который гласит:

«При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа».

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Последнее требование мы все знаем как правило «помехи справа» (по крайней мере, почти все водители о нем слышали). Точнее, это одно из проявлений этого правила. Путаница возникает, когда участники дорожного движения начинают применять его в ситуациях, в которых этого делать не стоит. К примеру, неоднократно слышал даже от водителей с приличным стажем (чаще женского пола, да простят меня представительницы прекрасной половины) такую версию трактовки ПДД: если ты движешься по своей полосе, а сосед справа хочет перестроиться в твой ряд, то ты обязан ему уступить, так как он для тебя «помеха справа». И подобное. Это, конечно же, глупость.

Чтобы не допускать подобных ошибок на дороге, надо запомнить следующие правила перестроений:

Если вы не меняете полосу движения, то уступать никому не должны. Правило «помехи справа» в этом случае не действует;

Если вы перестраиваетесь направо, то должны уступить дорогу всем (и тем, кто едет прямолинейно в этой полосе, и тем, кто собирается в нее перестраиваться с полосы, которая «через одну» от вас);

Если вы перестраиваетесь налево, то вас должны пропустить только те, кто перестраивается одновременно с вами в эту полосу слева.

При этом учтите, что «должны» еще не означает, что пропустят. Поэтому перед началом маневра советую убедиться в том, что сосед слева понял ваши намерения и уступает вам дорогу.