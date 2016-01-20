В Приморье построят завод по переделке машин с ДВС в электромобили

Российско-японский завод по производству электромобилей начнут строить в Приморье весной следующего года. Об этом сообщил сайт краевой администрации.

О строительстве весной 2018 года завода по конвертации машин с ДВС в электромобили стало известно на саммите губернаторов регионов стран Северо-Восточной Азии, который прошел в Японии. В мероприятии принял участие глава Приморья Владимир Миклушевский.Завод будет принадлежать СП российского холдинга «Сумотори» и японской компании Араи Сёдзи Ко. Меморандум о намерениях по созданию совместного предприятия «Прометей» был подписан еще осенью 2016 года.

Переделка бензиновых малолитражных автомобилей в электрокары не потребует больших затрат, так как технология уже обкатана, сообщается на сайте администрации Приморья. Машины для переделки будут поставлять из Японии, и на них будут распространяться налоговые льготы. Под строительство завода уже зарезервирован участок на производственно-логистической площадке «Надеждинская», и предполагается, что ежегодно здесь будут переоборудовать до 5 тысяч малолитражек, предназначенных, в основном, для экспорта в Индию и Таиланд. В России планируется реализовывать лишь небольшое количество машин. На предприятии создадут около 100 рабочих мест, инвестиции в завод составят 500 млн рублей.

На заводе «Прометей» также будет организована площадка по утилизации автомобилей. Причем это будет не просто «прессовка», а именно глубокая переработка узлов и механизмов автомобиля. Ежемесячно здесь планируется утилизировать до двух тысяч легковых и грузовых автомобилей.

Напомним также, что «Сумотори-Авто» стало первым сертифицированным предприятием по установке упрощенного устройства ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные автомобили.

Предполагается, что аккумуляторные батареи для переоборудованных автомобилей будут выпускать в России. Под Новосибирском планируется построить предприятие по выпуску литий-феррофосфатных батарей.

Фото: primorsky.ru