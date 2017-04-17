Крылышком бяк-бяк-бяк-бяк: Qoros и Koenigsegg пугают Теслу дизайном и мощью

Накануне Шанхайского автосалона китайский премиум-бренд Qoros и шведский производитель суперкаров Koenigsegg представили совместный проект — электрический фастбек K-EV. Его серийное производство намечено на 2019 год.

Заявленная мощность четырехместного электромобиля — 960 кВт (1305 л.с.), запас хода на одной зарядке — более 500 км, разгон до 100 км/ч занимает всего 2,6 с, максимальная скорость — 264 км/ч. Это, в сущности, все, что пока известно об амбициозном совместном проекте Qoros и Koenigsegg. Как сообщают китайские СМИ, во время предпоказа разработчики даже не соизволили открыть двери машины, а ведь именно двери одна из его главных «фишек».

По левой стороне у K-EV — широкая, заходящая на крышу «калитка», открывающаяся вверх по принципу крыла чайки, по правой — две двери: передняя распашная, задняя сдвигается назад параллельно кузову, как у минивэнов.

Основу кузова K-EV составляет углепластиковый монокок, а под закрывающими его наружными панелями проходит воздух — якобы с целью улучшения аэродинамических характеристик и управляемости.

Практически за все железо отвечали шведские специалисты. Кто является поставщиком 800-вольтовой АКБ и какова ее емкость, пока не известно. Серийная версия K-EV появится в 2019 году и будет продаваться в Китае под брендом Qoros. В Европе эта марка зарекомендовала себя не лучшим образом, так что если электрический фастбек захочет добиться успехов за пределами родины, на него, очевидно, придется лепить новые значки. Неужели Koenigsegg возьмет на себя такую ответственность?

Год назад специалисты Koenigsegg разработали для Qoros инновационный 1,6-литровый бензиновый турбомотор с электромеханическими актуаторами вместо распредвалов, но оснащенных им серийных автомобилей мы пока не увидели.

Недавно Koenigsegg стал поставщиком двигателей для голландской фирмы Spyker.

Фото: autohome.com.cn