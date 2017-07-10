У Ferrari появится кроссовер. И он, конечно, будет необычным

В Ferrari не уставали повторять, что они были, есть и будут производителями исключительно спортивных автомобилей и не собираются заниматься кроссоверами. Но, судя по последним данным, и в Маранелло сдались, глядя на успехи и планы конкурентов.

Представители Ferrari уже несколько лет опровергают слухи о том, что компания выпустит кроссовер. «Мы всегда оставались и остаемся производителем исключительно спортивных автомобилей», — как мантру повторяли руководители компании. Однако, глядя на успехи одних конкурентов и на планы других, в Ferrari, кажется, решились изменить принципам.

Ferrari GTC4Lusso

Первый кроссовер в истории Ferrari появится в 2021 году. По данным британских СМИ, проект уже получил предварительное одобрение руководства концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA, ему принадлежит Ferrari) и даже получил внутризаводской индекс F16X. Но это будет не кроссовер в привычном понимании этого слова.

Кроссовер заменит в гамме модель GTC4Lusso, ранее известную как Ferrari FF. Универсал получит пару дополнительных дверей, заметно прибавит в размерах. Ему увеличат клиренс, сохранят систему полного привода, а для сходства с кроссоверами оснастят защитным пластиковым обвесом. Одной из основных «фишек» модели станут распашные двери и отсутствие центральных стоек: надлежащую жесткость кузова обеспечит новая алюминиевая платформа. Кроссовер, как пишет британский журнал The Car, получит двигатель V8 и гибридную силовую установку.

Появление кроссовера, который будет стоить не менее 300 тысяч евро, должно помочь Ferrari серьезно увеличить продажи и выйти на объемы в 16 тысяч автомобилей в год к концу следующего десятилетия.

Главным конкурентом будущей модели Ferrari должен стать кроссовер Aston Martin DBX . У британской компании точно такой же подход к созданию кроссовера: придать ему максимально схожий со спорткаром облик. Да и появится он практически одновременно с кроссовером Ferrari.

Но еще один конкурент, Lamborghini Urus , появится уже в конце этого года. Итальянцы, пользуясь наработками концерна Volkswagen , обещают совместить в Урусе темперамент спорткара и лучшие качества кроссовера.

Фото: Ferrari