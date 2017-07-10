Гостей чемпионата мира по футболу-2018 будут развозить на беспилотных электробусах КАМАЗ

Тестовые образцы беспилотных пассажирских электробусов — это совместная разработка НАМИ и КАМАЗа. О том, что эти транспортные средства собираются использовать на мероприятии 2018 года, сообщил сегодня замгендиректора НАМИ Алексей Гогенко на выставке «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге.

На «Иннопроме» представили модель беспилотного электробуса. Транспортные средства пока находятся в режиме тестовых испытаний, отрабатывается алгоритм, как сделать эти беспилотники безопасными для перевозки людей, отметил Алексей Гогенко. НАМИ разрабатывает автомобили, а КАМАЗ будет отвечать за производство. На чемпионате мира по футболу на таких автобусах собираются перевозить болельщиков, туристов, работников предприятий и офисных центров. Беспилотные Шаттлы имеют электродвигатели, способные развивать скорость до 60 км/ч. Единственное условие — на дороге должна быть четкая разметка. Напомним, НАМИ свой Шаттл впервые показал на Московском автосалоне летом 2016 года. Тогда, правда, было еще неясно, на каких мощностях будут выпускать эти инновационные автомобили.

В России конкурентом намишному Шаттлу может стать MatrЁshka производства компании «Бакулин Моторс Групп». Программное обеспечение для Матрёшек разработала российская компания «Визилект», а силовое оборудование — также российская фирма «Лиотех».

Кроме того, КАМАЗ ведет собственные разработки беспилотного грузового автомобиля, программное обеспечение для которого готовит компания Cognitive Technologies. Грузовик с полностью автономным управлением планируют представить к 2020 году.

Фото: Андрей Ежов/«За рулем»

