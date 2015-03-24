Daimler ждет свой дизельгейт: «грязными» признан миллион «мерсов»

Власти Германии подозревают производителя автомобилей Mercedes-Benz в занижении вредных выбросов на дизельных двигателях, установленных примерно на один миллион автомобилей.

Концерн Daimler AG обвиняется в использовании в течение восьми лет на автомобилях Mercedes—Benz с дизельными двигателями обманных механизмов, которые занижают вредные выбросы, но в реальных условиях эксплуатации выбросы значительно превышают нормы.

Речь идет о турбодизеле V6 с индексом OM642 (устанавливался практически на все легковые модели и легкую коммерческую технику) и 4-цилиндровом турбодизеле OM651 (им оснащались автомобили А-, В-, С-, CLA-класса, GLA, GLK, Vito и Sprinter). По данным газеты Suddeutsche Zeitung, которой удалось ознакомиться с ордером на новые обыски в офисах Daimler AG, речь идет примерно об одном миллионе автомобилей, проданных в Европе и США с 2008 по 2016 год.

Расследование ведется в отношении 99 сотрудников концерна Daimler AG. По данным газеты, большинство менеджеров и рабочих не были в курсе махинаций.

В прокуратуре Германии говорят о том, что концерн Daimler AG вводил покупателей в заблуждение, продавая им автомобили как экологически чистые. Кроме того, транспортные средства, оснащенные системой AdBlue (раствор мочевины, который нейтрализует вредные вещества), имели режим Alternative Pilot, позволяющий водителю значительно снизить расход раствора, что вело к повышенным выбросам вредных веществ в атмосферу. В России лишь одна модель Mercedes—Benz — V—Class/Vito — имеет систему впрыска раствора мочевины в двигатель.

Представители концерна Daimler AG отказались комментировать информацию, но заявили, что о запрете эксплуатации проданных транспортных средств речь не идет.

Первый скандал, который и получил имя «дизельгейт», разгорелся в 2015 году вокруг концерна Volkswagen . Американские власти уличили VAG в использовании обманного программного обеспечения, которое занижало выброс вредных веществ в атмосферу. Концерн признал свою вину, в результате к сегодняшнему дню он понес убытки, превышающие 25 млрд долларов. В июне этого года американские власти объявили пять бывших топ-менеджеров Volkswagen AG в международный розыск.





. Американские власти уличили в использовании обманного программного обеспечения, которое занижало выброс вредных веществ в атмосферу. Концерн признал свою вину, в результате к сегодняшнему дню он понес убытки, превышающие 25 млрд долларов. В июне этого года американские власти объявили пять бывших топ-менеджеров в международный розыск. Кроме Volkswagen и Daimler под прицел властей попал и концерн Fiat Chrysler Automobiles ( FCA ). В США его также обвинили в использовании обманного ПО для занижения выброса вредных веществ. Но в FCA своей вины не признали, потому расследование продолжается.

Фото: Daimler AG