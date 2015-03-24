Daimler ждет свой дизельгейт: «грязными» признан миллион «мерсов»

Власти Германии подозревают производителя автомобилей Mercedes-Benz в занижении вредных выбросов на дизельных двигателях, установленных примерно на один миллион автомобилей.

Концерн Daimler AG обвиняется в использовании в течение восьми лет на автомобилях MercedesBenz с дизельными двигателями обманных механизмов, которые занижают вредные выбросы, но в реальных условиях эксплуатации выбросы значительно превышают нормы.

Речь идет о турбодизеле V6 с индексом OM642 (устанавливался практически на все легковые модели и легкую коммерческую технику) и 4-цилиндровом турбодизеле OM651 (им оснащались автомобили А-, В-, С-, CLA-класса, GLA, GLK, Vito и Sprinter). По данным газеты Suddeutsche Zeitung, которой удалось ознакомиться с ордером на новые обыски в офисах Daimler AG, речь идет примерно об одном миллионе автомобилей, проданных в Европе и США с 2008 по 2016 год.

Расследование ведется в отношении 99 сотрудников концерна Daimler AG. По данным газеты, большинство менеджеров и рабочих не были в курсе махинаций.

В прокуратуре Германии говорят о том, что концерн Daimler AG вводил покупателей в заблуждение, продавая им автомобили как экологически чистые. Кроме того, транспортные средства, оснащенные системой AdBlue (раствор мочевины, который нейтрализует вредные вещества), имели режим Alternative Pilot, позволяющий водителю значительно снизить расход раствора, что вело к повышенным выбросам вредных веществ в атмосферу. В России лишь одна модель MercedesBenz — VClass/Vito — имеет систему впрыска раствора мочевины в двигатель.

Представители концерна Daimler AG отказались комментировать информацию, но заявили, что о запрете эксплуатации проданных транспортных средств речь не идет.

  • Первый скандал, который и получил имя «дизельгейт», разгорелся в 2015 году вокруг концерна Volkswagen. Американские власти уличили VAG в использовании обманного программного обеспечения, которое занижало выброс вредных веществ в атмосферу. Концерн признал свою вину, в результате к сегодняшнему дню он понес убытки, превышающие 25 млрд долларов. В июне этого года американские власти объявили пять бывших топ-менеджеров Volkswagen AG в международный розыск.

  • Кроме Volkswagen и Daimler под прицел властей попал и концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA). В США его также обвинили в использовании обманного ПО для занижения выброса вредных веществ. Но в FCA своей вины не признали, потому расследование продолжается.

Фото: Daimler AG

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Комментарии (14)

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По Каплану, крайним станет АВТОВАЗ

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Безымянный

А по мнению проплаченных безымянных одноразовых путриотических ВАЗофилов крайним окажется Каплан. Это же он лживые прошивки заливал в блоки управления ФВ и Мерседеса — больше-то некому было:)

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Каплан Илья

Да не видел свет, более проплаченной про..титутки, чем ты Бакланушка! Ни разу, ни разу не слышал критики в их адрес от тебя! Кстати, как по твоему, Бендера норм?)

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Безымянный

В мире довольно много автопроизводителей...
Вы утверждаете, одноразовый вы мой, что они все мне платят?:)))
А ВАЗ с УАЗом, типа, гордые, и потому я их чморю?:))))

Поржал, спасибо:)))

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Каплан Илья

Чморишь?...)))
Я так давно так долго не смеялся...)))
Давай уж, не стесняйся, вывалакивай на божий свет тех, кого ты еще зачморил!
Кто они? Твоя мама? Папа?) А может быть, не побоюсь этого слова, жена?)

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Типа, а нечего было завод в России строить? К теории заговора: первым-то кто пострадал? Фольксваген? А кто из немцев первым в Калугу зашел? вот то-то!

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Воробьев-Обухов Алексей

BMW ещё раньше открыл производство своих автомобилей в России... Но пока тишина про дизеля BMW.

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Lumi

Люмичка, а хоть кто-то предъявлял в России претензии по токсичности к ВАГу хотя бы?
Или посмотрели на чадящие КамАЗы и ЛиАЗы, и решили, что на их фоне залупаться на иностранцев будет совсем уж сюр?:)

Школоло такие школоло:)
ВАГ чморят в США, Мерседес — в Германии.
Казалось бы, при чем тут РФ?
Но Люмичка знает:)

Так при чем тут РФ?:)

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0

Где этот п...рас Каплан? Почему он не орет благим матом?)

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+2
Безымянный

П..рас у вас в зеркале:)
Каждое утро)
Наслаждайтесь:)

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0
Каплан Илья

А как ты догадался, что там твой портрет, правда с выколотыми глазками?)

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0
Безымянный

Психиатр!
Срочно!
Тут маньяк завелся в обсуждении:)
Безымянный, одноразовый, но проплаченный, и потому весьма путриотичный;)
А еще ему везде мерещатся п..расы:)))

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Каплан Илья

Не передергивай, Капланушка. Ты тут один у нас такой нехороший!)))

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Ждем, когда виноватыми окажутся русские хакеры.

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