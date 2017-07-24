Жириновский попросил правительство России починить его «ё-мобиль»

Отчаявшись самостоятельно справиться с ремонтом принадлежащего ему эксклюзивного электромобиля, Владимир Жириновский обратился за помощью к вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

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DSC_1940 Жириновский стал вторым обладателем «ё-мобиля»
Владимир Жириновский — обладатель единственного в мире варианта так и не ставшего серийным «ё-мобиля» с полностью электрической силовой установкой. Машину ему подарил в конце 2014 года миллиардер Михаил Прохоров, который и пытался реализовать проект по запуску в производство нового российского автомобиля.

Оказывается, лидер ЛДПР активно пользуется этим транспортным средством, вернее, пользовался: в прошлом году у него вышла из строя тяговая батарея, и все это время подчиненные Жириновского пытались отремонтировать ее или заменить. После серии безуспешных попыток привести в чувство электромобиль Владимир Вольфович обратился с письмом к вице-премьеру Дмитрию Рогозину с просьбой посодействовать в ремонте «ё-мобиля», который используется в качестве «символа современного экологичного российского транспорта».

«После года бережной эксплуатации возникли проблемы с тяговой батареей автомобиля: он перестал заряжаться. К сожалению, специалистов, способных починить данный автомобиль, найти не удалось, — написал в своем письме Жириновский. — Выяснилось, что тяговая батарея — это не покупной готовый элемент, а модуль, с нуля спроектированный, разработанный и созданный специально для данного автомобиля».

Интересно, что Дмитрий Рогозин не проигнорировал данное письмо, а поручил министру промышленности России Денису Мантурову помочь Владимиру Вольфовичу с ремонтом «ё-мобиля». Обращение должно быть рассмотрено, а сам Жириновский и правительство — проинформированы о мерах возможной помощи.

В кулуарах после заседания правительства Дмитрий Рогозин в шутку предложил обратиться за помощью на «Уралвагонзавод», пишет «КоммерсантЪ». Там, по мнению вице-премьера, могли бы оснастить «ё-мобиль» гусеницами и пушкой. На самом предприятии заявили, что пока обращения к ним не поступало, но они готовы включиться в работу по ремонту принадлежащего Жириновскому автомобиля.

  • Торжественная передача электрического «ё-мобиля» Владимиру Жириновскому состоялась в декабре 2014 года. Причем ждать подарка лидеру ЛДПР пришлось два года.

  • Чаще всего Владимир Жириновский оказывается в центре различных скандалов. Вот и на прошлой неделе его кортеж поймали на очередном нарушении Правил дорожного движения.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Комментарии (7)

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Прохоров за что берется — всегда провал: Ё-мобиль, партия, биатлон

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‫לא מבין אני‬‎

... девки в Куршавеле.

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В очереди на Ё-мобил был 23 000 с чем-то, получить свой Ё-мобиль должен был в 2015-м году. )) Конечно записывался без особых серьёзных намерений, доверия не было, но надежда, как говорится умирает последней. Жаль.
Вот интересно, что там теперь в «Марьино» с цехами под Ё мобиль с фирменным знаком, неужели гниют стоят? Нигде не смог найти информацию.

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А Жирик не пробовал у Прохора узнать насчет ремонта, ну или хотя бы адресок/телефончик тех кто эти батарейки проектировал/устанавливал?

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А куда делись 2 автомобиля, на которых Прохоров катался с Путиным? Причем автомобили были точно такие же, как на проектах/эскизах, а не как потом, [у нас не ругаются].

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Прохоров пусть закатывает рукава и ремонтирует. Будет знать на будущее, как народ дурить. Да и другим наука.

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