Жириновский попросил правительство России починить его «ё-мобиль»

Отчаявшись самостоятельно справиться с ремонтом принадлежащего ему эксклюзивного электромобиля, Владимир Жириновский обратился за помощью к вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

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Владимир Жириновский — обладатель единственного в мире варианта так и не ставшего серийным «ё-мобиля» с полностью электрической силовой установкой. Машину ему подарил в конце 2014 года миллиардер Михаил Прохоров, который и пытался реализовать проект по запуску в производство нового российского автомобиля.

Оказывается, лидер ЛДПР активно пользуется этим транспортным средством, вернее, пользовался: в прошлом году у него вышла из строя тяговая батарея, и все это время подчиненные Жириновского пытались отремонтировать ее или заменить. После серии безуспешных попыток привести в чувство электромобиль Владимир Вольфович обратился с письмом к вице-премьеру Дмитрию Рогозину с просьбой посодействовать в ремонте «ё-мобиля», который используется в качестве «символа современного экологичного российского транспорта».

«После года бережной эксплуатации возникли проблемы с тяговой батареей автомобиля: он перестал заряжаться. К сожалению, специалистов, способных починить данный автомобиль, найти не удалось, — написал в своем письме Жириновский. — Выяснилось, что тяговая батарея — это не покупной готовый элемент, а модуль, с нуля спроектированный, разработанный и созданный специально для данного автомобиля».

Интересно, что Дмитрий Рогозин не проигнорировал данное письмо, а поручил министру промышленности России Денису Мантурову помочь Владимиру Вольфовичу с ремонтом «ё-мобиля». Обращение должно быть рассмотрено, а сам Жириновский и правительство — проинформированы о мерах возможной помощи.

В кулуарах после заседания правительства Дмитрий Рогозин в шутку предложил обратиться за помощью на «Уралвагонзавод», пишет «КоммерсантЪ». Там, по мнению вице-премьера, могли бы оснастить «ё-мобиль» гусеницами и пушкой. На самом предприятии заявили, что пока обращения к ним не поступало, но они готовы включиться в работу по ремонту принадлежащего Жириновскому автомобиля.

Торжественная передача электрического «ё-мобиля» Владимиру Жириновскому состоялась в декабре 2014 года. Причем ждать подарка лидеру ЛДПР пришлось два года.





Чаще всего Владимир Жириновский оказывается в центре различных скандалов. Вот и на прошлой неделе его кортеж поймали на очередном нарушении Правил дорожного движения.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС