Кортеж Жириновского снова поймали на нарушении ПДД

Владимир Жириновский — вернее, автомобиль, на котором он передвигается, — вновь в центре скандала. Удивительно, но факт: водитель народного избранника в очередной раз нарушил ПДД.

Кортеж лидера ЛДПР Владимира Жириновского уже не раз оказывался в центре скандалов, связанных с нарушением Правил дорожного движения. Развороты через две сплошные, обгон по встречке — создание аварийных ситуаций в порядке вещей для народного избранника.

По каким-то причинам Владимир Вольфович не любит передвигаться на машине с мигалкой, которая положена ему по закону, а предпочитает более роскошные модели: Maybach или длинный лимузин Mercedes—Benz Pullman. На последние, так как они находятся на учете коммерческой компании, спецсигналы не поставишь, потому машину с депутатом всегда сопровождает служебная машина с мигалкой. Но ей-то можно нарушать ПДД, если спецсигналы включены, а вот автомобилю с основным пассажиром — нет.

На этот раз традиционный кортеж, состоящий из Mercedes—Benz S600 Pullman Владимира Жириновского с госномером О027ОО97 и BMW А124МР97 с мигалкой, попался в объектив видеорегистратора на Кутузовском проспекте. В том, что Pullman перевозит именно Владимира Жириновского, никаких сомнений нет: этот автомобиль, из которого выходил Жириновский, часто попадал в кадры хроники.

В коротком видео два автомобиля проносятся по разделительной полосе, куда выезд транспорта без включенных спецсигналов запрещен. При этом на Mercedes—Benz отчетливо видны мигающие белые стробоскопы (их установка на любой транспорт запрещена), а у BMW выключена мигалка. Сирены также не слышно.

Автор видео заявил, что уже написал заявление о необходимости привлечь к административной ответственности водителей обоих автомобилей. Правда, вероятнее всего, расследование вновь затянется, а там, глядишь, и срок давности привлечения пройдет (он составляет два месяца).

На момент подготовки материала редакции ЗР не удалось связаться для получения комментария ни с приемной Владимира Жириновского, ни с офисом партии, которую он возглавляет.

Несколько лет назад, когда Владимир Жирриновский еще ездил на Maybach, его кортеж засняли на встречной полосе Тверской улицы.



В случае, если в ГИБДД найдут водителя Mercedes — Benz Pullman , который попал на видео, ему грозит штраф минимум в 500 руб. Минфин хочет разрешить третьим лицам оплачивать штрафы за других. Так что Владимир Вольфович сможет на законных основаниях заплатить штраф за своего водителя.



Фото, видео: YouTube