Кортеж Жириновского снова поймали на нарушении ПДД

Владимир Жириновский — вернее, автомобиль, на котором он передвигается, — вновь в центре скандала. Удивительно, но факт: водитель народного избранника в очередной раз нарушил ПДД.

Кортеж лидера ЛДПР Владимира Жириновского уже не раз оказывался в центре скандалов, связанных с нарушением Правил дорожного движения. Развороты через две сплошные, обгон по встречке — создание аварийных ситуаций в порядке вещей для народного избранника.

По каким-то причинам Владимир Вольфович не любит передвигаться на машине с мигалкой, которая положена ему по закону, а предпочитает более роскошные модели: Maybach или длинный лимузин MercedesBenz Pullman. На последние, так как они находятся на учете коммерческой компании, спецсигналы не поставишь, потому машину с депутатом всегда сопровождает служебная машина с мигалкой. Но ей-то можно нарушать ПДД, если спецсигналы включены, а вот автомобилю с основным пассажиром — нет.

На этот раз традиционный кортеж, состоящий из MercedesBenz S600 Pullman Владимира Жириновского с госномером О027ОО97 и BMW А124МР97 с мигалкой, попался в объектив видеорегистратора на Кутузовском проспекте. В том, что Pullman перевозит именно Владимира Жириновского, никаких сомнений нет: этот автомобиль, из которого выходил Жириновский, часто попадал в кадры хроники.

В коротком видео два автомобиля проносятся по разделительной полосе, куда выезд транспорта без включенных спецсигналов запрещен. При этом на MercedesBenz отчетливо видны мигающие белые стробоскопы (их установка на любой транспорт запрещена), а у BMW выключена мигалка. Сирены также не слышно.

Автор видео заявил, что уже написал заявление о необходимости привлечь к административной ответственности водителей обоих автомобилей. Правда, вероятнее всего, расследование вновь затянется, а там, глядишь, и срок давности привлечения пройдет (он составляет два месяца).

На момент подготовки материала редакции ЗР не удалось связаться для получения комментария ни с приемной Владимира Жириновского, ни с офисом партии, которую он возглавляет.

  • Несколько лет назад, когда Владимир Жирриновский еще ездил на Maybach, его кортеж засняли на встречной полосе Тверской улицы.
  • В случае, если в ГИБДД найдут водителя MercedesBenz Pullman, который попал на видео, ему грозит штраф минимум в 500 руб. Минфин хочет разрешить третьим лицам оплачивать штрафы за других. Так что Владимир Вольфович сможет на законных основаниях заплатить штраф за своего водителя.

Фото, видео: YouTube

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Комментарии (5)

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Приеду, разберусь, посажу.... Не мешайте ему. Он, наверное, обещание выполняет...

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«Но ей-то можно нарушать ПДД, если спецсигналы включены, а вот автомобилю с основным пассажиром — нет.»

Эээ. Вы уверены, в составе организованной колонны нарушение ПДД запрещено? Как бы тогда колонны (военной техники и т.п.) проезжали перекрестки, в несколько приемов? Спецсигналов не них нет и не требуется по ПДД (только ближний свет фар)

Другой вопрос, что колонну должен замыкать такой же экипаж, в противном случае ЕМНИП это уже не организованная колонна.

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И это первый раз!? А раньше что, не было такого что-ли? Так он вообще человек приличный получается

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А чего только Жириновского заметили? Началась подготовка к президентской предвыборной кампании?

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Зимин Влад

Ща водителей кортежа торжественно заставят заплатить по 500 р, и будут изо всех утюгов свистеть, что победили коррупцию: «даже Жирика штрафуют!!!»
Не удивлюсь, если водителям и деньги на оплату штрафов из бюджета выделят.

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