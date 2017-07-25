Столичные власти решили в течение трех ближайших лет сделать наземный общественный транспорт экологически чистым. Весь парк автобусов с ДВС планируется заменить электробусами.

Московские власти планируют полностью отказаться от автобусов с привычными двигателями внутреннего сгорания, даже если они работают не на бензине или дизтопливе, а на природном газе.

Вопросы экологичного транспорта обсуждались на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева. По итогам совещания Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что Москва планирует закупать только электротранспорт для пассажирских перевозок.

«Готовимся осенью провести конкурс на закупку электробусов. Надеемся, что российские производители предложат достойные разработки. А через три года Москва откажется от автобусов на моторном топливе: будем закупать исключительно электробусы. Экология города значительно выиграет», — написал Сергей Собянин.

В настоящее время в Москве проходят опытную эксплуатацию несколько электробусов разных производителей: «Группы ГАЗ», КАМАЗа, «Волжанина» и даже финского Linkker.

Запас хода у электробуса от одной зарядки может достигать 150 километров. Подзарядка осуществляется на конечных остановках от станций быстрой зарядки. Некоторые электробусы могут использовать для зарядки тяговых батарей контактную троллейбусную сеть. Производители утверждают, что при более высокой стоимости самого электробуса он окупается быстрее обычного автобуса благодаря низким затратам на эксплуатацию и обслуживание.

Кроме Москвы электробусами заинтересовались и в других городах России. Так, в Санкт-Петербурге тестируют электробус КАМАЗ.





На выставке «Иннопром» КАМАЗ показал прототип беспилотного электробуса. Такие машины будут задействованы во время чемпионата мира по футболу в следующем году.

Фото: Группа ГАЗ