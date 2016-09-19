Дорожный патруль ЦОДД поможет автомобилистам оформить европротокол

Теперь сотрудники службы в совершенстве владеют еще одним навыком — оформления дорожно-транспортных происшествий без участия инспекторов ГИБДД. Это поможет разгрузить улицы города от заторов, связанных с мелкими ДТП, отмечает глава ЦОДД Вадим Юрьев.

Дорожный патруль в Москве в пилотном режиме начал работать еще в марте этого года. Идея была признана успешной: дорожный патруль стал следить за состоянием дорожно-транспортной инфраструктуры, знаками, разметкой, дорожными неровностями. Функций у службы становилось все больше. Так, в июне сотрудники службы окончили курсы по оказанию первой медицинской помощи, а теперь и по оформлению европротокола, сообщил агентству городских новостей «Москва» руководитель ЦОДД Вадим Юрьев. Ранее он отмечал, что у патрульных иные функции, чем у ГИБДД, и их задачи не пересекаются. Госавтоинспекция отвечает лишь за безопасность, а разрулить возникшую пробку, ускорить движение помогут сотрудники ЦОДД.

Таким образом, сотрудники службы будут оказывать автомобилистам помощь в оформлении дорожно-транспортных происшествий на месте. Это разгрузит улицы, так как аварии в городе напрямую влияют на дорожную ситуацию. Автомобилисты по-прежнему опасаются самостоятельно оформлять аварии, а ожидание сотрудников Госавтоинспекции провоцирует пробки. Помощь ЦОДД будет полезна всем: это упростит жизнь самих участников ДТП и предотвратит связанные с аварией возможные заторы.

В Москве с начала года около 15% аварий автовладельцы оформляли по европротоколу. Следует отметить, что показатель растет: в 2014 году это решался сделать только 1% автовладельцев, в 2015-м — 4%, а в 2016-м — уже 12%.

На сегодняшний день дорожный патруль ЦОДД состоит из пяти экипажей (сменяемых), они работают круглосуточно, получая информацию из Ситуационного центра. Кроме прочего, патруль помогает автовладельцам при необходимости завести машину, поменять проколотое колесо или отбуксировать транспортное средство до заправки. К середине следующего года число экипажей планируют довести до 30.

Корреспондент «За рулем» съездил в рейд с дорожным патрулем и полагает, что сотрудники занимаются важным и полезным делом. Он объясняет, что это, по сути, бесплатная помощь автомобилистам на дороге.

Среди других способов увеличить пропускную способность столичных улиц — их реконструкция. Так, подсчитано, что после ремонта скорость движения на Садовом кольце вырастет на 3–5%.



Фото: «За рулем»