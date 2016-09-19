Новую выделенку запустят в Москве 21 августа

В конце августа в Москве появится еще одна выделенная полоса для общественного транспорта. Она протянется на шоссе Энтузиастов от МКАД до центра города.

Московские власти приняли решение запустить выделенную полосу для общественного транспорта на шоссе Энтузиастов с 21 августа 2017 года. Об этом «За рулем.РФ» сообщил источник в транспортных кругах столицы. В департаменте транспорта города подтвердили данную информацию, уточнив, что подробности будут сообщены позже.

Новая выделенная полоса станет одной из самых протяженных в Москве: она протянется от МКАД до самого центра. Изначально запустить ее планировалось еще в конце 2015 года, однако из-за масштабной реконструкции и строительства участка Северо-Восточной хорды срок ввода в эксплуатацию полосы неоднократно переносился.

В настоящее время в Москве существует 28 выделенных полос для общественного транспорта общей протяженностью почти 250 км.

Штраф за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта в Москве составляет 3000 руб. Весной этого года прорабатывался вопрос о допуске на выделенки мотоциклистов.



Кроме автобусов и троллейбусов движение по выделенным полосам разрешено и автомобилям такси. Однако они должны иметь номерные знаки желтого цвета.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС