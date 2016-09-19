Новую выделенку запустят в Москве 21 августа

Московские власти приняли решение запустить выделенную полосу для общественного транспорта на шоссе Энтузиастов с 21 августа 2017 года. Об этом «За рулем.РФ» сообщил источник в транспортных кругах столицы. В департаменте транспорта города подтвердили данную информацию, уточнив, что подробности будут сообщены позже.
Новая выделенная полоса станет одной из самых протяженных в Москве: она протянется от МКАД до самого центра. Изначально запустить ее планировалось еще в конце 2015 года, однако из-за масштабной реконструкции и строительства участка Северо-Восточной хорды срок ввода в эксплуатацию полосы неоднократно переносился.
В настоящее время в Москве существует 28 выделенных полос для общественного транспорта общей протяженностью почти 250 км.
- Штраф за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта в Москве составляет 3000 руб. Весной этого года прорабатывался вопрос о допуске на выделенки мотоциклистов.
- Кроме автобусов и троллейбусов движение по выделенным полосам разрешено и автомобилям такси. Однако они должны иметь номерные знаки желтого цвета.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС