В Голландии сделали автомобиль из свеклы и льна

Голландские студенты построили, пожалуй, самый экологичный автомобиль в мире: в конструкции электромобиля Lina применены биоразлагаемые материалы, в основном это свекла и лен.

Lina

Экологи все чаще предъявляют претензии к автомобилям, но к творению студентов из технического университета Эйндховена у них вряд ли возникнут вопросы. В рамках проекта создания экологически чистого транспортного средства они создали автомобиль, конструкция которого практически целиком создана из биоразлагаемых сахарной свеклы и льна.

Единственными элементами конструкции, где студентам пришлось прибегнуть к привычным материалам, стали подвеска, колеса и двигатели с аккумуляторами. Двигатель здесь, естественно, электрический, и он способен разогнать сверхлегкий автомобиль Lina с четырьмя пассажирами на борту до 80 км/ч.

Кузовные элементы и детали интерьера созданы из композитного материала, в котором широко применяется лен для придания прочной структуры. Из биопластика на основе сахарной свеклы созданы ячеистые панели, размещенные между панелями из льна.

Элементы подвески, тормозные диски и силовую структуру кузова сделали из привычных материалов

Студенты говорят, что единственным минусом Lina является безопасность: концепт не способен пройти ни один краш-тест. Если металл мнется, образуя зоны программируемой деформации, то панели из льна и свеклы сразу лопаются, не поглощая удара.

Конечно же, Lina так и останется еще одним экспериментом, но нельзя исключать того, что наработки, использованные в нем, найдут серийное применение.

Подобные прототипы принимают участие в традиционных гонках на экономичность.

Фото: TU/Ecomotive