За скрученный пробег дилеров хотят лишать лицензии

Такой законопроект разрабатывают в Госдуме. Сейчас за фальсифицированные данные по пробегу автосалоны ответственности не несут.

С инициативной ввести ответственность для автосалонов за продажу автомобилей, заявленные характеристики которых при продаже не соответствуют действительным, выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что сейчас дилерские центры активно развивают услугу продажи автомобилей с пробегом, они и берут автомобили на реализацию у своих клиентов, и даже выкупают их. При этом дается гарантия юридической чистоты и что автомобиль не в залоге, но ответственности за перекрашенные детали и скрученный пробег автосалоны не несут. А такую ответственность, по мнению депутата, необходимо ввести, предусмотрев наказание вплоть до отзыва лицензии, так как порой работники автосалонов занимаются мошенничеством сами, скручивая пробег. Иногда это замечают покупатели и жалуются в различные госорганы, но доказать это не всегда возможно.

«Это всегда зависит от сложности автомобиля, потому что у многих машин пробег прописывается в нескольких блоках. Бывают машины, у которых пробег фиксируется лишь в одном блоке, который и корректируют. Порой и понимаешь, что пробег скорее всего был скручен, а доказать невозможно», — отмечает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Фото: «За рулем»

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Комментарии (14)

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Разве деятельность продавцов автомобилей лицензируется?

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0

Когда уже введут ответственность для депутатов за дурацкие предложения?..

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+1

частник тоже может отбрехаться — «мол откуда я знаю что там с ней делали в сервисе?»

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0
DDD

Угу, пригнал с пробегом 150К, вернули с пробегом 70К.
Видимо, она по территории сервиса задним ходом 80К накрутила;)

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+1
Каплан Илья

эт не важно. важно, что ДОКАЗАТЬ, что это не так, вы не сможете. А владелец будет стоять на своем: ничего не знаю, на одометр смотрю раз в пятилетку: что там и кто там — без понятия. Ничего не докажете.

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0
DDD

А зачем доказывать? Проверил автомобиль до покупки и если пробег скручен просто попрощался с продавцом, пусть ищет новые вешалки для лапши.

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0
Зимин Влад

Если бы все было так просто...

Вот как определить, скручен ли пробег у тачки, где он, кроме приборки, нигде не пишется?
Ну ок — салон потрепаный — так «дети же».
Ну ок — резина разная — так «дорги же».
Ну ок — год выпуска 10 лет назад, а пробег меньше 50К — так «дедушка же в церковь ездил».

Пока не будет реально работающего электронного реестра, в который будет заноситься каждый пук каждого владельца, вся эта бодяга с «лишением лицензии» работать не будет...

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0
Каплан Илья

У более-менее современных автомобилей пробег пишется в целой куче блоков где записываются и хранятся данные об ошибках, ремонтах, заменах деталей и обслуживании с указанием пробега и поменять все часто бывает проблематично. Всё это читается сканером. Кроме этого, если автомобиль дорогой и обслуживался у дилера можно сделать официальный запрос об обслуживании с указанием пробегов.
Да и когда берёшь автомобиль б/у ценой даже в полмиллиона стоит раскошелиться на экспертизу, не такие и великие это затраты на фоне возможных проблем в случае если вам впарят труп с накрашенными губами, угнанный или кредитный автомобиль. На эту тему есть куча видео на ютубе и живое подтверждение на этом форуме со съехавшей крышей после владения некроBMW
А если автомобиль настолько древний, что пробег есть только на одометре нужно уже просто смотреть на техническое состояние. Мой бывший Гольф-2 сейчас щеголяет отреставрированным кузовом, откапиталенным мотором в 2 литра, пусть и с другого VW, новой тюнинговой подвеской и опциями которых у него отродясь не было. В общем — лялечка. А на одометре при этом уже за полмиллиона км.

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0
DDD

Ага, в сервисе без ведома владельца скрутили пробег. Ну-ну! )))

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+1
Зимин Влад

канеш. Хулиганы!

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0
DDD

При сдаче авто в  сервис на приемном документе помимо комплектности, царапин и т.д указывается пробег за подписью данного документа владельцем,так что списать на сервис не получится..

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0

Для начала нужно ввести такую же или агалогичную ответственность для частников. Иначе салоны тупо будут сваливать ответственность на них.

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+2
Каплан Илья

Было бы неплохо, но будет ли смысл. Практика показывает, что даже в законопослушной Германии, несмотря на ответственность, все равно скручивают.

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-1
дизельфил

Но-таки меньше, чем в незаконопослушной РФ.

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0