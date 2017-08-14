За скрученный пробег дилеров хотят лишать лицензии

Такой законопроект разрабатывают в Госдуме. Сейчас за фальсифицированные данные по пробегу автосалоны ответственности не несут.

С инициативной ввести ответственность для автосалонов за продажу автомобилей, заявленные характеристики которых при продаже не соответствуют действительным, выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что сейчас дилерские центры активно развивают услугу продажи автомобилей с пробегом, они и берут автомобили на реализацию у своих клиентов, и даже выкупают их. При этом дается гарантия юридической чистоты и что автомобиль не в залоге, но ответственности за перекрашенные детали и скрученный пробег автосалоны не несут. А такую ответственность, по мнению депутата, необходимо ввести, предусмотрев наказание вплоть до отзыва лицензии, так как порой работники автосалонов занимаются мошенничеством сами, скручивая пробег. Иногда это замечают покупатели и жалуются в различные госорганы, но доказать это не всегда возможно.

«Это всегда зависит от сложности автомобиля, потому что у многих машин пробег прописывается в нескольких блоках. Бывают машины, у которых пробег фиксируется лишь в одном блоке, который и корректируют. Порой и понимаешь, что пробег скорее всего был скручен, а доказать невозможно», — отмечает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Другой наш автор считает, что пробег корректируют в сторону уменьшения настолько часто, что смотреть на одометр бэушного автомобиля бессмысленно. Но истинный возраст подержанного автомобиля все-таки можно определить с помощью нескольких проверенных способов.

В октябре прошлого года на бизнес-завтраке представители дилеров объявили, что торговать автомобилями с пробегом им уже не зазорно, в период кризиса это стало дополнительным источником дохода для многих официалов. Более того, для некоторых желаемый результат продаж — достичь равных долей: 1+1 (новые и подержанные).



Фото: «За рулем»