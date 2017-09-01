Власти Москвы запретили «неудобный» поворот на Ленинский проспект

Власти Москвы закрыли съезд на Калужскую площадь и Ленинский проспект с внутренней стороны Садового кольца. Автомобилистам, желающим попасть на вылетную магистраль, предлагается проехать вперед до Зубовской площади.

Департамент транспорта Москвы отчитался о запрете съезда с внутренней стороны Садового кольца на Калужскую площадь и Ленинский проспект. Съезд официально закрыт, а тем, кто все же желает попасть на вылетную магистраль в сторону МКАД, придется проехать вперед до Зубовской площади.

«На Садовом кольце завершается благоустройство по программе »Моя улица”. Сейчас на его улицах практически полностью нанесена разметка и установлены дорожные знаки. В рамках городского ремонта на Садовом кольце в ближайшее время откроют новый разворот для выезда на Ленинский проспект в сторону области. Транспорт сможет разворачиваться на Зубовском бульваре недалеко от здания РИА “Новости” (МИА “Россия сегодня”), расположенного по адресу: Зубовский бульвар, дом 4», — говорится в сообщении департамента капитального ремонта города Москвы.

После окончания работ на внутренней стороне Садового кольца в районе Зубовской площади будет два разворота: регулируемый (зеленая линия) и нерегулируемый (красная линия)

Сейчас в городе активно заканчивают новый разворот с внутренней стороны Садового кольца на внешнюю в районе Зубовского проезда. Старый разворот будет сохранен в качестве дублера: столичные власти намерены изучить его востребованность и уже тогда принять окончательное решение об его отмене.

В 2018 году попасть на Ленинский проспект можно будет через Житную улицу (маршрут зеленым пунктиром)

Кроме того, в 2018 году планируется открыть новый выезд с внутренней стороны Садового кольца на Ленинский проспект. Это можно будет сделать съехав с прямого хода Садового кольца на Житную улицу, а затем через Мытную и проезд Апакова повернуть налево на Ленинский проспект в сторону области.

Накануне московские автомобилисты пожаловались на то, что съезд с разворотом с внутренней части Садового кольца после реконструкции значительно сужен, что приводит к тому, что автомобили поворачивают в несколько приемов или выезжают на встречную полосу.

Масштабные работы по ремонту и реконструкции московских улиц вызвали бурю негодований со стороны водителей. В том числе из-за перекрытий движения для укладки нового асфальта.

Рабочие, которые перекладывают асфальт в Москве, вообще не церемонятся с автомобилями. Так, в августе на одной из улиц они волоком оттащили мешавшие им автомобили под запрещающие знаки.

Фото: пресс-служба Правительства Москвы