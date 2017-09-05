Случайные водители в Уфе предотвратили трагедию и спасли ребенка

Такого ливня в Уфе не было последние 150 лет, говорят синоптики. Затопило некоторые помещения, были повреждены коммуникации, нарушено движение общественного транспорта. Попытка перейти одну из таких улиц матерью с коляской с самого начала выглядела плохой затеей. Вначале мощные потоки воды опрокинули коляску, а затем стали относить ее от матери, которая безуспешно пыталась вынуть из коляски ребенка.
Трагедию предотвратили два водителя: легкового автомобиля и грейдера, проезжавших мимо. За доли секунды они сориентировались в ситуации. Один из них побежал спасать ребенка и мать, а второй своим грейдером рассек потоки воды, снизив ее напор. Как только мать с ребенком оказались в безопасности, обе машины продолжили свой путь.
- Неделей ранее на американский Хьюстон обрушился сильнейший ураган «Харви». Водители там были вынуждены спасаться из воды бросая автомобили.
- Порядка двух тысяч автомобилей пострадали в Москве в результате урагана, обрушившегося на столичный регион в конце мая этого года.
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