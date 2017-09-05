Случайные водители в Уфе предотвратили трагедию и спасли ребенка

Накануне на Уфу обрушились самые сильные дожди за последние годы: за несколько часов на город вылилась суточная норма осадков. Из-за этого в городе едва не произошла трагедия.

Такого ливня в Уфе не было последние 150 лет, говорят синоптики. Затопило некоторые помещения, были повреждены коммуникации, нарушено движение общественного транспорта. Попытка перейти одну из таких улиц матерью с коляской с самого начала выглядела плохой затеей. Вначале мощные потоки воды опрокинули коляску, а затем стали относить ее от матери, которая безуспешно пыталась вынуть из коляски ребенка.



Трагедию предотвратили два водителя: легкового автомобиля и грейдера, проезжавших мимо. За доли секунды они сориентировались в ситуации. Один из них побежал спасать ребенка и мать, а второй своим грейдером рассек потоки воды, снизив ее напор. Как только мать с ребенком оказались в безопасности, обе машины продолжили свой путь.

  • Неделей ранее на американский Хьюстон обрушился сильнейший ураган «Харви». Водители там были вынуждены спасаться из воды бросая автомобили.
  • Порядка двух тысяч автомобилей пострадали в Москве в результате урагана, обрушившегося на столичный регион в конце мая этого года.
  • С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: YouTube
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Комментарии (4)

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Если верить сайту Погода и климат, выпало только 11 мм, при норме 51 мм за сентябрь. А то в местной прессе с утра была 2-кратная, здесь уже просто месячная.

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Андрей

Такие ливни локальны, а «Погода и климат» показывает погоду и климат в точке метеостанции. В Оренбурге метеостанция вообще более чем в 20 км от города, в аэропорту.

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0

Правильно!

Водители молодцы!

А вот те едроссы, которые положили с прибором на наличие или прочистку ливневой канализации — *удаки.



Давайте не забывать, что улицы не должны становиться реками в грооде-миллионнике ни при каких обстоятельствах, и тех, кто такое допустил, под суд надо отдать.

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+1

Мужики просто красавцы

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