Случайные водители в Уфе предотвратили трагедию и спасли ребенка

Накануне на Уфу обрушились самые сильные дожди за последние годы: за несколько часов на город вылилась суточная норма осадков. Из-за этого в городе едва не произошла трагедия.

Такого ливня в Уфе не было последние 150 лет, говорят синоптики. Затопило некоторые помещения, были повреждены коммуникации, нарушено движение общественного транспорта. Попытка перейти одну из таких улиц матерью с коляской с самого начала выглядела плохой затеей. Вначале мощные потоки воды опрокинули коляску, а затем стали относить ее от матери, которая безуспешно пыталась вынуть из коляски ребенка.