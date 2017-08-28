Хьюстон, у нас проблемы: как автомобилисты встречают ураган «Харви»

На юго-востоке США уже второй день бушует ураган «Харви». Стихия застала врасплох многих водителей, в Сети стали появляться драматические видеоролики спасения людей.

В минувшие выходные сильнейший за последние 12 лет ураган обрушился на американский штат Техас. Местные власти сообщают по меньшей мере о пяти погибших и десятках раненых, точное количество жертв и ущерб еще только предстоит посчитать. Сейчас ураган смещается в сторону соседнего штата Луизиана, в котором Дональд Трамп сегодня объявил чрезвычайное положение. Движение на многих автомагистралях парализовано из-за наводнения, его пик ожидается в среду-четверг.

Жителей заранее предупредили о надвигающемся бедствии, но далеко не до всех эту информацию удалось оперативно донести, кого-то на улицу выгнала нужда, других — праздное любопытство. Спасатели работают в авральном режиме, телеканал CBS News показал репортаж о том, как с помощью аэролодки был вызволен из водного плена водитель фуры:

Масштаб наводнения хорошо передает следующий ролик, на нем видно, что многие автомобили полностью ушли под воду:

В Хьюстоне, где были сняты два предыдущих видеосюжета, наводнения случаются регулярно, хотя и не столь сильные, как в этом году. Весной прошлого года очень популярным на Ютубе стал видеоролик, где пожилой человек пускается вплавь из тонущей Хонды:

Порядка двух тысяч автомобилей пострадали в Москве в результате урагана, обрушившегося на столичный регион в конце мая этого года.

Фото, видео: YouTube