На Дальнем Востоке открыли первую АЗС для электромобилей

Электромобилизация идет в регионы, теперь и жители Приморского края могут активнее задуматься над приобретением экологического транспорта, ведь этот зарядный комплекс — лишь начало. Добавим, что он обеспечивает как полную, так и экспресс-зарядку.

Событие для Дальнего Востока нерядовое — на открытии первой зарядной станции Setec Power на острове Русский присутствовал сам министр энергетики Александр Новак и глава Федеральной сетевой компании Андрей Муров. Любопытно, что в мероприятии участвовали местные владельцы электромобилей, они-таки в регионе все же есть! Всего, по словам министра, в Приморье зарегистрировано около 100 электрокаров.

Зарядный комплекс, произведенный компанией Setec Power, состоит из двух автономных станций. Каждая оборудована разъемами для одновременной зарядки автомобилей, выпускаемых как для европейского, так и для азиатского рынков. Среднее время экспресс-зарядки составляет 40–80 минут в зависимости от емкости аккумулятора. В период проведения форума ВЭФ-2017 электрозарядный комплекс будет работать в тестовом режиме бесплатно. Александр Новак также напомнил, что в 2018 году на Дальнем Востоке на производственно-логистической площадке «Надеждинская» начнется строительство завода, где будут переделывать бензиновые малолитражные автомобили в электрокары, а сейчас Минэнерго России совместно с ПАО «Россети» разрабатывают программу по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.

В этом году в России удалось реализовать 39 электромобилей, а годом ранее — всего 33 штуки. Рост электромобилизации населения во многом сдерживает неразвитая инфраструктура для такой техники.

Московские власти начали отводить для электромобилей отдельные места на платных парковках, для невнимательных автомобилистов это может грозить новыми штрафами.

Фото: ФСК ЕЭС