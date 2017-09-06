На Дальнем Востоке открыли первую АЗС для электромобилей

Электромобилизация идет в регионы, теперь и жители Приморского края могут активнее задуматься над приобретением экологического транспорта, ведь этот зарядный комплекс — лишь начало. Добавим, что он обеспечивает как полную, так и экспресс-зарядку.



Событие для Дальнего Востока нерядовое — на открытии первой зарядной станции Setec Power на острове Русский присутствовал сам министр энергетики Александр Новак и глава Федеральной сетевой компании Андрей Муров. Любопытно, что в мероприятии участвовали местные владельцы электромобилей, они-таки в регионе все же есть! Всего, по словам министра, в Приморье зарегистрировано около 100 электрокаров.

Зарядный комплекс, произведенный компанией Setec Power, состоит из двух автономных станций. Каждая оборудована разъемами для одновременной зарядки автомобилей, выпускаемых как для европейского, так и для азиатского рынков. Среднее время экспресс-зарядки составляет 40–80 минут в зависимости от емкости аккумулятора. В период проведения форума ВЭФ-2017 электрозарядный комплекс будет работать в тестовом режиме бесплатно. Александр Новак также напомнил, что в 2018 году на Дальнем Востоке на производственно-логистической площадке «Надеждинская» начнется строительство завода, где будут переделывать бензиновые малолитражные автомобили в электрокары, а сейчас Минэнерго России совместно с ПАО «Россети» разрабатывают программу по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.

На Дальнем Востоке открыли первую АЗС для электромобилей

Фото: ФСК ЕЭС

На Дальнем Востоке открыли первую АЗС для электромобилей
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Комментарии (3)

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Предлагаите покупать чудо враждебной техники?где патриотизм?

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0

Проторчать на заправке до 1,5 часов, чтобы проехать 100 км (экспрес-зарядка же) — от так перспектива!

Нее господа, к 20 году вы и 1/100 автомобилистов с углеводородов на электричество не переведете.

Особенно это хорошо констрастирует с дизелем — 10 мин. заправки и 800 км по трассе обеспечено.

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-1
Константин Лисин

К 50 может быть

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0