На Дальнем Востоке открыли первую АЗС для электромобилей

Событие для Дальнего Востока нерядовое — на открытии первой зарядной станции Setec Power на острове Русский присутствовал сам министр энергетики Александр Новак и глава Федеральной сетевой компании Андрей Муров. Любопытно, что в мероприятии участвовали местные владельцы электромобилей, они-таки в регионе все же есть! Всего, по словам министра, в Приморье зарегистрировано около 100 электрокаров.
Зарядный комплекс, произведенный компанией Setec Power, состоит из двух автономных станций. Каждая оборудована разъемами для одновременной зарядки автомобилей, выпускаемых как для европейского, так и для азиатского рынков. Среднее время экспресс-зарядки составляет 40–80 минут в зависимости от емкости аккумулятора. В период проведения форума ВЭФ-2017 электрозарядный комплекс будет работать в тестовом режиме бесплатно. Александр Новак также напомнил, что в 2018 году на Дальнем Востоке на производственно-логистической площадке «Надеждинская» начнется строительство завода, где будут переделывать бензиновые малолитражные автомобили в электрокары, а сейчас Минэнерго России совместно с ПАО «Россети» разрабатывают программу по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.
- В этом году в России удалось реализовать 39 электромобилей, а годом ранее — всего 33 штуки. Рост электромобилизации населения во многом сдерживает неразвитая инфраструктура для такой техники.
- Московские власти начали отводить для электромобилей отдельные места на платных парковках, для невнимательных автомобилистов это может грозить новыми штрафами.
Фото: ФСК ЕЭС