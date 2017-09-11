Китай запретит автомобили с двигателями внутреннего сгорания

Китай, экология которого сильно страдает от вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу автомобильным транспортом, намерен запретить выпуск автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Китай — крупнейший в мире автомобильный рынок и, соответственно, страна, сильнее всего страдающая от выбросов машинами вредных веществ в атмосферу. Долгое время проблема окружающего воздуха никого не волновала из-за индустриализации, затем власти КНР начали ограничивать использование автомобилей с обычными двигателями внутреннего сгорания, вводя дополнительные налоги на старые машины, запрещая въезды в мегаполисы и стимулируя приобретение экологичных автомобилей.

Однако проблема оказалась настолько глобальной и большой, что в Китае близки к тому, чтобы полностью запретить выпуск и продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. По словам заместителя министра промышленности КНР Сина Гуобина, это может произойти уже в ближайшее время.

В настоящее время министерство обсуждает с другими госструктурами возможные сроки введения запрета, передает Bloomberg. По словам Гуобина, такой запрет должен привести к революции в автомобильной промышленности страны, которая полностью переключится на выпуск экологичных гибридов и электромобилей.

Власти Китая готовят новую программу поддержки производителей электромобилей. Всем автопроизводителям будет присваиваться «кредитный рейтинг» в зависимости от объема выпуска автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками. Компании, которые не станут выпускать такие машины, будут вынуждены покупать кредитные баллы у автопроизводителей экологически чистых автомобилей. Кроме того, если в гамме производителя отсутствуют гибридные или электрические модели, власти смогут штрафовать их.

В прошлом году Китай вышел на первое место по продажам электромобилей: их в этой стране было продано более полумиллиона, что в полтора раза больше, чем в 2015 году. Власти КНР ожидают дальнейший рост экологически чистого транспорта в стране.

  • В Европе уже несколько стран решили бороться с загрязнением воздуха от автомобилей решительными мерами. Так, Великобритания решила полностью запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания (включая гибриды).
  • В России предложили ограничить допуск автомобилей с ДВС на курорты и в мегаполисы.

Фото: Zuma/ТАСС

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Комментарии (7)

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ex2109

Когда научатся, Япония уже треснет на четыре части. Уточните, в какой из Японий будет решена проблема.

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А чем китайцы собрались заправлять свои батарейки? Неужели электричеством с угольных ТЭС? Во тогда экология попрет! )))

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Думаю деньги будут вкладывать в более эффективно используемую систему услуг по перевозкам, как премиальный так и низкозатратный.

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Ога, только вот при производстве и утилизации источников питания экология также страдает. А плюсом при массовом производстве стоимость драг. металлов возрастет.

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Ну так нефти и газа нету у них — че им остается-то?

Норвегия, правда, тоже вписалась... :-) У этих вроде газ есть пока...

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ex2109

PS  Японцы пробуют добывать метаногидраты со дна океана, но там пока глухо. Если научатся — проблема с газом будет решена...

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Глобальная проблема не ДВС, а майнинг криптовалюты.

Скоро на своих фермах все углеводороды сожгут и глобальное потепление будет от их виртуальных копеек. Вся электроэнергия в биткойны уйдёт, на электромобили не рассчитывайте. Ишь, обрадовались.

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