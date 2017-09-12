Volkswagen решил стать лидером в электрификации

Концерн Volkswagen объявил о своем плане по электрификации модельного ряда. Программа, получившая название Roadmap E, предусматривает, что к 2030 году у группы не останется ни одной модели без электромотора.

Глава Volkswagen Group Маттиас Мюллер заявил о том, что все модели компании получат гибридные или полностью электрические версии к концу следующего десятилетия.

Казалось бы, о чем тут говорить, ведь та же Volvo заявила о полной электрификации модельного ряда с 2020 года. Но в Volkswagen говорят как минимум о 300 моделях, то есть о машинах всех брендов, входящих в него: Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Bugatti, Volkswagen… К 2030 году на каждом из рынков, где присутствуют «немцы», будет хотя бы одна электрифицированная модель.

В Volkswagen подсчитали, что для достижения цели уже к 2025 году им потребуются аккумуляторные батареи суммарной мощностью 150 гигаватт-часов, что соответствует мощностям четырех гигафабрик.

«У нас есть сообщение, и мы доставляем его. Это не какое-то неопределенное заявление о намерениях, это обязательство, которое мы берем на себя, это критерий, которым мы будем руководствоваться в работе с сегодняшнего дня, — заявил глава концерна Маттиас Мюллер. — Преобразование в нашей отрасли невозможно остановить, и мы возглавим этот процесс».

По прогнозу компании, к 2025 году каждый четвертый выпущенный концерном автомобиль, а речь идет примерно о 3 млн машин, будет иметь полностью электрическую силовую установку. К этому времени Volkswagen планирует иметь в своем портфеле 80 электрифицированных автомобилей, включая 50 электромобилей и 30 подключаемых гибридов. Затем их число должно увеличиваться каждый год и к 2030 году достигнуть цифры в 300 моделей.

Глава Volkswagen Group Маттиас Мюллер лично объявил о новом плане концерна по электрификации всех моделей.
Глава Volkswagen Group Маттиас Мюллер лично объявил о новом плане концерна по электрификации всех моделей.

План Roadmap E предусматривает инвестиции в размере 20 млн евро до 2030 года в создание двух абсолютно новых платформ для электромобилей, создание новых моделей, расширение зарядной инфраструктуры и маркетинг.

Еще глобальнее выглядят инвестиции в закупку батарей. Volkswagen верит в будущее твердотельных аккумуляторов, которые должны придти на смену нынешним литий-ионным. Вместе с партнерами в Европе, США и Китае концерн намерен довести эту технологию до серийного производства. На это и на закупку аккумуляторов немцы выделят еще 50 млрд евро.

По словам Мюллера, самым важным является трансформация транспортной и энергетической инфраструктуры в городах и на скоростных дорогах. Тогда распространение электромобилей будет стремительным.

Но не собираются в Volkswagen отказываться и от обычных двигателей. Все дизельные моторы получат систему SCR, очищающую выхлопные газы с помощью раствора мочевины (AdBlue). А все бензиновые модели получат фильтры твердых частиц. В компании уверены, что все их модели впишутся в требования перспективного сертификационного теста WLTP, который гораздо больше приближен к условиям реальной эксплуатации автомобилей, нежели действующий NEDC.

Фото: Volkswagen

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Комментарии (1)

А электричество они откуда брать собираются? Германия отказалась от ядерной энергетики. Да и мировая доля АЭС всего 17%, ещё 20% ГЭС, альтернативная вообще до 1% не дотягивает. А 62% это всё то же сжигание углеводородов. И что это меняет? Понадобится больше электроэнергии, значит нужно будет больше сжигать углеводородов. Тоже самое, только в профиль.

Понятна задумка, сначала ужесточают нормы, потом делают их такими, что доводка двигателей внутреннего сгорания до этих норм становится не рентабельной, зато представьте какой финансовый укол получит капиталистическая модель потребления, огромный парк автомобилей, легковых, грузовых, сельхозтехника и т.д. Это всё придётся заменить, то бишь заплатить всем нам. Работы лет на 50 под завязку, можно будет даже без очередной войнушки обойтись.

Но всё это топтание на месте. Кстати, если кто не в курсе, то первый электромобиль был создан аж в 1841 году.

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