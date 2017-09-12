Volkswagen решил стать лидером в электрификации

Концерн Volkswagen объявил о своем плане по электрификации модельного ряда. Программа, получившая название Roadmap E, предусматривает, что к 2030 году у группы не останется ни одной модели без электромотора.

Глава Volkswagen Group Маттиас Мюллер заявил о том, что все модели компании получат гибридные или полностью электрические версии к концу следующего десятилетия.

Казалось бы, о чем тут говорить, ведь та же Volvo заявила о полной электрификации модельного ряда с 2020 года. Но в Volkswagen говорят как минимум о 300 моделях, то есть о машинах всех брендов, входящих в него: Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Bugatti, Volkswagen… К 2030 году на каждом из рынков, где присутствуют «немцы», будет хотя бы одна электрифицированная модель.

В Volkswagen подсчитали, что для достижения цели уже к 2025 году им потребуются аккумуляторные батареи суммарной мощностью 150 гигаватт-часов, что соответствует мощностям четырех гигафабрик.

«У нас есть сообщение, и мы доставляем его. Это не какое-то неопределенное заявление о намерениях, это обязательство, которое мы берем на себя, это критерий, которым мы будем руководствоваться в работе с сегодняшнего дня, — заявил глава концерна Маттиас Мюллер. — Преобразование в нашей отрасли невозможно остановить, и мы возглавим этот процесс».

По прогнозу компании, к 2025 году каждый четвертый выпущенный концерном автомобиль, а речь идет примерно о 3 млн машин, будет иметь полностью электрическую силовую установку. К этому времени Volkswagen планирует иметь в своем портфеле 80 электрифицированных автомобилей, включая 50 электромобилей и 30 подключаемых гибридов. Затем их число должно увеличиваться каждый год и к 2030 году достигнуть цифры в 300 моделей.

Глава Volkswagen Group Маттиас Мюллер лично объявил о новом плане концерна по электрификации всех моделей.

План Roadmap E предусматривает инвестиции в размере 20 млн евро до 2030 года в создание двух абсолютно новых платформ для электромобилей, создание новых моделей, расширение зарядной инфраструктуры и маркетинг.

Еще глобальнее выглядят инвестиции в закупку батарей. Volkswagen верит в будущее твердотельных аккумуляторов, которые должны придти на смену нынешним литий-ионным. Вместе с партнерами в Европе, США и Китае концерн намерен довести эту технологию до серийного производства. На это и на закупку аккумуляторов немцы выделят еще 50 млрд евро.

По словам Мюллера, самым важным является трансформация транспортной и энергетической инфраструктуры в городах и на скоростных дорогах. Тогда распространение электромобилей будет стремительным.

Но не собираются в Volkswagen отказываться и от обычных двигателей. Все дизельные моторы получат систему SCR, очищающую выхлопные газы с помощью раствора мочевины (AdBlue). А все бензиновые модели получат фильтры твердых частиц. В компании уверены, что все их модели впишутся в требования перспективного сертификационного теста WLTP, который гораздо больше приближен к условиям реальной эксплуатации автомобилей, нежели действующий NEDC.

Кроме Volvo и Volkswagen о полной электрификации модельного ряда объявил Jaguar Land Rover.

Глава Минтранса Максим Соколов предрек, что в ближайшие 10 лет в мире произойдет полный переход на электротранспорт. В связи с этим в России следует совершенствовать инфраструктуру, чтобы обеспечить такую технику электрозарядными станциями.

На совещании, посвященном развитию электрического и беспилотного транспорта в России, глава российского правительства Дмитрий Медведев обещал его производителям финансовую поддержку.

Фото: Volkswagen