Ателье Polestar попрощалось с Volvo постом в Instagram

Придворное ателье Polestar, почти 20 лет занимавшееся доработкой автомобилей Volvo, попрощалось со шведским производителем постом в соцсети.

Однако речь не идет о том, что Polestar, которая когда-то была самостоятельной фирмой, а затем вошла в состав Volvo, прекращает свое существование. Руководство Вольво летом приняло решение выделить Polestar в отдельную компанию.

Ее основной задачей будет создание и производство «заряженных» электромобилей на платформах, совместно разработанных Volvo и китайской Geely. Кроме того, Polestar продолжит выпускать комплекты доработок для серийных автомобилей Volvo. В первую очередь это блоки управления двигателем и трансмиссией, а также аэродинамические пакеты.

Свою историю Polestar начала в 1996 году в качестве независимой гоночной команды Falsh Engineering, которая участвовала в шведском кузовном чемпионате. В 2005 году она преобразовалась в Polestar и стала официальным тюнингером Volvo. Два года назад Volvo приобрела активы Polestar, относящиеся к доработке серийных моделей, и само имя, а гоночная команда осталась у прежних владельцев, которые переименовали ее в Cyan Racing.

В этом году Volvo объявила об электрификации своего модельного ряда с 2020 года и обособлении Polestar, которую возглавил шеф-дизайнер Volvo Томас Ингелат.

Решение о выделении Polestar в отдельную компанию было принято в июне этого года. Тогда же был рассекречен логотип, под которым компания будет выпускать электромобили.

Одной из последних моделей, подвергшихся доработке Polestar в качестве тюнинг-ателье, стал универсал Volvo V90 Cross Country.

Фото: Polestar