Десятки новых дорожных знаков: запомните их все

В России начал действовать Предварительный национальный стандарт (ПНСТ), разрешающий установку новых дорожных знаков. Новых знаков и информационных табличек — около трех десятков.

Стандарт будет действовать до ноября 2020 года. За это время на основе результатов опыта использования новых знаков создадут уже полноценный ГОСТ. Разработкой ПНСТ занималось АНО «Центр борьбы с пробками», известное как «Экспертный центр probok.net».

Москвичи уже знакомы с некоторыми знаками: их устанавливали в качестве эксперимента до принятия ПНСТ «Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры, виды и правила применения экспериментальных дорожных знаков. Общие положения». Теперь же эти и новые знаки появятся и в других городах России. В нашей галерее все новые знаки, запомните их.


Десятки новых дорожных знаков: запомните их все

Фото: Росстандарт, depositphotos.com
Десятки новых дорожных знаков: запомните их все
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