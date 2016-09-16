Десятки новых дорожных знаков: запомните их все

Стандарт будет действовать до ноября 2020 года. За это время на основе результатов опыта использования новых знаков создадут уже полноценный ГОСТ. Разработкой ПНСТ занималось АНО «Центр борьбы с пробками», известное как «Экспертный центр probok.net».
Москвичи уже знакомы с некоторыми знаками: их устанавливали в качестве эксперимента до принятия ПНСТ «Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры, виды и правила применения экспериментальных дорожных знаков. Общие положения». Теперь же эти и новые знаки появятся и в других городах России. В нашей галерее все новые знаки, запомните их.
- Совмещенные знаки, которые устанавливают в Москве, уже стали ловушкой для многих водителей.
- В городах появятся зоны, где пешеходам и велосипедистам можно будет выходить на проезжую часть в любом месте, вне зависимости, есть там какие-либо знаки или нет.
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