«Убийца» Теслы из Китая: сменные батареи и мультимедиа с искусственным интеллектом

Компания Nio представила серийный вариант своего кроссовера ES8 и начала прием заказов на него. Сегодня эта модель — главный и пока единственный конкурент Tesla Model X на рынке.

Nio ES8

Честно говоря, к китайскому стартапу Nio (ранее он назывался NextEV) большинство относилось крайне скептически. Даже когда электрический суперкар EP9 установил абсолютный рекорд Северной петли Нюрбургринга, мало кто верил, что компания доведет до серийного производства более или менее массовый продукт.

Скептики посрамлены: как компания и обещала, она представила серийный вариант своей по-настоящему первой серийной модели: семиместного электрического кроссовера ES8. Машина длиной более пяти метров (колесная база — 3010 мм) получила два электромотора (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 653 л.с. (максимальный крутящий момент равен 840 Нм). Разгон до 100 км/ч у Nio ES8 занимает всего 4,4 секунды.

Nio ES8

Nio ES8 стал первым автомобилем, кузов которого практически полностью изготовлен из алюминиевого сплава 7003 с очень высокой жесткостью на кручение (44 140 Нм/градус).

Но самое главное — Nio довела до серийного варианта то, чего не смогли сделать ранее Renault и Tesla. Для ES8 доступен сервис по быстрой смене батарей. Кроссовер оснащен батареями емкостью 70 киловатт-часов, их на бумаге должно хватать на 355 километров, хотя в реальных условиях эксплуатации, конечно же, этот показатель куда ниже. Но можно оформить подписку на сервис по быстрой смене батарей, он обойдется в 1280 юаней в месяц (около 193 долл). На специальных станциях разряженные батареи меняются на новые всего за 3 минуты. Правда, пока Nio развернула несколько таких станций лишь в Пекине, но к 2020 году обещает сеть из 1100 собственных станций по замене батарей и 1200 станций с быстрой зарядкой батарей по всему Китаю.

Nio ES8

Кроссовер довольно богато оснащен, сиденья обиты кожей наппа, комфортную езду в Nio обещают обеспечить за счет пневмоподвески. Одна из «фишек» ES8 — мультимедийная система с искусственным интеллектом NIMO. Он работает как с автомобильной системой, так и с облачными сервисами и постоянно взаимодействует с пассажирами. «Это эмоциональный и интуитивный спутник, который может слушать, разговаривать и помогать водителю», — так в Nio описывают NIMO.

Конечно же, Nio ES8 получит и систему полуавтономного вождения, которая называется Nio Pilot. Она объединяет трехфокальную камеру, 4 камеры кругового обзора, 5 радаров, 12 ультразвуковых сенсоров и камеру, следящую за водителем. Полностью на себя электроника готова взять управление на скоростных шоссе и в городских пробках.

Nio ES8

В Китае за Nio ES8 просят 448 000 юаней (около 67 725 долл), это почти в два раза дешевле, чем там же стоит Tesla Model X. Первые 10 тысяч автомобилей будут выпущены в виде спецсерии Founder’s Series, которая на 100 000 юаней дороже. Но… при оформлении подписки на аренду батарей Nio дает на эту спецверсию с богатым оснащением скидку в те же самые 100 000 юаней!

Станет ли «убийцей» Теслы Nio, пока неизвестно. Но в следующем году китайский стартап планирует выйти и на американский рынок. А это означает, что гегемонии Tesla приходит конец. У компании наконец-то появились конкуренты, которых с каждым годом будет все больше.

Кстати, в Nio есть и частичка российского: недавно Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) инвестировал в этот стартап немалые средства.

Одним из конкурентов Теслы и Нио станет компания Lucid Motors, которая готовит к производству электрический седан.

Фото: Nio