Халявные километры: немцы мухлюют с зарядкой электромобилей

Германия собирается значительно расширить сеть зарядных станций для электромобилей. Однако недавно выяснилось, что карточками для оплаты электричества можно легко манипулировать.

Немецкие хакеры научились манипулировать картами зарядных станций, чтобы бесплатно заряжать электромобили. В технологии оплаты обнаружились серьезные пробелы, дающие возможности для злоупотреблений, отметили на недавнем конгрессе немецкого Компьютерного Клуба.

Операторы зарядных станций предоставляют своим клиентам карточку со встроенным чипом NFC, из уникального в нем — только номер. На этих картах нет никаких персональных данных или цифровой подписи владельца, то есть информации, которую можно было бы привязать к клиенту, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Чтобы автомат начал заряжать электрокар, ему нужен лишь номер существующей карты. Эти карточки можно легко клонировать или даже подобрать реальный номер. Более того фальшивки уже предлагают в интернете.

Владелец подделки может заправляться за счет держателя реальной карточки, который, возможно, еще и не сразу спохватится. А если раздобыть номер корпоративной карты, тогда в море платежей никто и не заметит «лишних» транзакций. Система не оставляет следов, кто именно списал средства.

Вопрос, почему в Германии настолько беспечно подошли к организации оплаты заправок электрокаров? Видимо, сказалось то, что поначалу электрокары были экзотикой и не было смысла усложнять систему. Теперь же, когда их становится все больше, власти спохватились, понимая, что одновременно активизируются и мошенники.

Впрочем, история умалчивает о том, сколько электричества за это время было украдено таким образом.

Специалисты проанализировали российский рынок новых и подержанных электромобилей за последний год и пришли к выводу, что в нашей стране растет интерес к технике на электротяге, но вот предложение довольно бедное. Да и с заправками негусто, поэтому в России пока не до мухлежа с платежными картами.



Недавно Государственная электросетевая компания России разработала устройства для подзарядки электромобилей в многоквартирных домах. Раньше это было невозможно, так как противоречило правилам пожарной безопасности, которые были созданы еще в те времена, когда об электрокарах никто не слышал.



Фото: logistra.de