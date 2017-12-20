Халявные километры: немцы мухлюют с зарядкой электромобилей

Немецкие хакеры научились манипулировать картами зарядных станций, чтобы бесплатно заряжать электромобили. В технологии оплаты обнаружились серьезные пробелы, дающие возможности для злоупотреблений, отметили на недавнем конгрессе немецкого Компьютерного Клуба.
Операторы зарядных станций предоставляют своим клиентам карточку со встроенным чипом NFC, из уникального в нем — только номер. На этих картах нет никаких персональных данных или цифровой подписи владельца, то есть информации, которую можно было бы привязать к клиенту, пишет немецкое издание Handelsblatt.
Чтобы автомат начал заряжать электрокар, ему нужен лишь номер существующей карты. Эти карточки можно легко клонировать или даже подобрать реальный номер. Более того фальшивки уже предлагают в интернете.
Владелец подделки может заправляться за счет держателя реальной карточки, который, возможно, еще и не сразу спохватится. А если раздобыть номер корпоративной карты, тогда в море платежей никто и не заметит «лишних» транзакций. Система не оставляет следов, кто именно списал средства.
Вопрос, почему в Германии настолько беспечно подошли к организации оплаты заправок электрокаров? Видимо, сказалось то, что поначалу электрокары были экзотикой и не было смысла усложнять систему. Теперь же, когда их становится все больше, власти спохватились, понимая, что одновременно активизируются и мошенники.
Впрочем, история умалчивает о том, сколько электричества за это время было украдено таким образом.
- Специалисты проанализировали российский рынок новых и подержанных электромобилей за последний год и пришли к выводу, что в нашей стране растет интерес к технике на электротяге, но вот предложение довольно бедное. Да и с заправками негусто, поэтому в России пока не до мухлежа с платежными картами.
- Недавно Государственная электросетевая компания России разработала устройства для подзарядки электромобилей в многоквартирных домах. Раньше это было невозможно, так как противоречило правилам пожарной безопасности, которые были созданы еще в те времена, когда об электрокарах никто не слышал.
Фото: logistra.de
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