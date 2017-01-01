КАК БЕЗОПАСНО КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

Полтора года назад «Avito Авто», самый популярный сайт объявлений о покупке и продаже автомобилей в России, запустил «Автотеку»
. Это сервис, содержащий наиболее полную информацию о более чем 40 миллионах находящихся в стране автомобилей. Об авторитетности сайта говорят цифры: в 2017 году через «Avito Авто» было продано 2,2 миллиона машин – это 41% от общего объема вторичного рынка и на 37% больше, чем было реализовано на первичном рынке.
Весной Avito
объединил свои данные с РОАД (Российские автомобильные дилеры), что позволило сделать «Автотеку» самым содержательным сервисом по проверке истории эксплуатации автомобилей на сегодняшний день. Проверив там машину перед покупкой, можно значительно снизить риск приобретения авто с дефектами или избежать обмана со стороны угонщиков и мошенников.
«Автотека» выдает результаты поиска по базам данных, содержащим десятки миллионов записей. Потенциальный покупатель на одном сайте получает одновременно информацию от госорганов, страховщиков, Нотариальной палаты, Национального бюро кредитных историй и ведущих автодилеров страны. В отчете для пользователя «Автотека» предоставляет не только «базовую» информацию (регистрационные данные, факт участия в ДТП), но и уникальную – история сервисного обслуживания и ремонта, данные о пробеге, нахождение в залоге, факт работы в такси и другое. Отчет «Автотеки» стоит всего 99 рублей - ничто в сравнении с тем, какую головную боль у покупателя снимает эта информация.