КАК БЕЗОПАСНО КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ
Рынок авто с пробегом постепенно приобретает цивилизованные черты, атмосфера недоверия между покупателя и продавцами рассеивается. Но так произошло только тогда, когда к делу подключились профессионалы.
Риски и подводные камни
Покупка автомобиля — шаг ответственный и серьезный. Кто-то, как в рязановском «Гараже», ради машины готов «родину продать». Но бывает, что покупка может обернуться и трагедией — не в плане потери денег, а по причине выезда на технически неисправном или просто аварийном автомобиле. Да и кто может поручиться за вашу безопасность, если вы садитесь за руль авто с неизвестным прошлым.

Все риски с покупаемым с рук автотранспортом делятся на две группы: риски технические, связанные с железом, и риски финансово-юридические. Из-за тех и других страдают в основном покупатели — то есть те, кто платит.
«Железные» проблемы
Аварийный автомобиль — самый неприятный риск, которого стоит избегать при покупке. Здесь неважно, каким путем пришла машина в плачевное состояние: из-за ДТП или потому, что хозяин экономил на обслуживании.

Даже сегодня можно нарваться на так называемый конструктор, когда продаваемый автомобиль сварен из двух или даже трех аварийных. Распиленные автомобили, как правило, ввозятся из-за границы по цене запчастей, а затем нужные элементы вваривают в конструкцию зарегистрированной в России машины.

Не имея опыта, трудно распознать и автомобиль-утопленник. И новый владелец точно не обрадуется, если узнает, что купленный им автомобиль отработал в такси и у него не 70 тысяч, как на спидометре, а все 370 тысяч пробега. Двигатель практически выработал ресурс, и ему впору становиться на капремонт. Пробег скрутили, а таксомоторное прошлое скрыли.

Каждый риск, связанный с железом, может обернуться финансовыми потерями и омрачает радость владения.
Юридические проблемы
Эти риски ничуть не лучше. Они могут привести к тому, что вы вообще никуда не поедете на купленном автомобиле. И не потому, что мотор заглох, а потому что вы лишитесь двигателя вместе со всем автомобилем после его ареста.

От опасности, что выбранный автомобиль находится под ограничением, никто не застрахован. Это может быть автокредит, ломбард, судебные разбирательства, связанные с делением имущества при бракоразводном процессе или при наследовании.

Наконец, — что реже — можно нарваться на угнанную машину с фальшивыми документами.
Интернет-помощники
Полтора года назад «Avito Авто», самый популярный сайт объявлений о покупке и продаже автомобилей в России, запустил «Автотеку». Это сервис, содержащий наиболее полную информацию о более чем 40 миллионах находящихся в стране автомобилей. Об авторитетности сайта говорят цифры: в 2017 году через «Avito Авто» было продано 2,2 миллиона машин – это 41% от общего объема вторичного рынка и на 37% больше, чем было реализовано на первичном рынке.

Весной Avito объединил свои данные с РОАД (Российские автомобильные дилеры), что позволило сделать «Автотеку» самым содержательным сервисом по проверке истории эксплуатации автомобилей на сегодняшний день. Проверив там машину перед покупкой, можно значительно снизить риск приобретения авто с дефектами или избежать обмана со стороны угонщиков и мошенников.

«Автотека» выдает результаты поиска по базам данных, содержащим десятки миллионов записей. Потенциальный покупатель на одном сайте получает одновременно информацию от госорганов, страховщиков, Нотариальной палаты, Национального бюро кредитных историй и ведущих автодилеров страны. В отчете для пользователя «Автотека» предоставляет не только «базовую» информацию (регистрационные данные, факт участия в ДТП), но и уникальную – история сервисного обслуживания и ремонта, данные о пробеге, нахождение в залоге, факт работы в такси и другое. Отчет «Автотеки» стоит всего 99 рублей - ничто в сравнении с тем, какую головную боль у покупателя снимает эта информация.
— Без полной базы данных о пробеге, пройденном ТО, залогах и обременении вторичный рынок не может существовать цивилизованно. К сожалению, пока еще на рынке очень много «серых» схем, включая и скрутку пробега, и «серую» рекламу, что неприемлемо для прозрачного рынка. Решением стало создание объединенной базы данных Национальной базы данных автомобилей (НБДА) и «Avito Авто» под брендом «Автотека».
Денис Мигаль
Вице-президент РОАД, руководитель Комитета по автомобилям с пробегом, генеральный директор Fresh Auto
Дополнительные гарантии
Тем временем Avito сделал еще один большой шаг к тому, чтобы рынок продаж автомобилей с пробегом стал еще прозрачнее. У покупателей появилась возможность провести комплексную независимую проверку выбранного автомобиля, получить консультацию эксперта и помощь в заключении сделки. На этот раз вживую, на так называемой «Точке сделки».
Теперь продавец и покупатель могут в комфортных условиях встретиться лично, провести диагностику автомобиля и проконсультироваться с независимым специалистом, приехав в один из сервисов этой сети. Потенциальный покупатель получает полный отчет по итогам проверки автомобиля по 84 параметрам, а также отчет об истории автомобиля из базы «Автотека», включающий информацию о пробеге, ДТП, ремонте, залогах и т.д. Независимый эксперт также поможет с проверкой документов на автомобиль и самим оформлением сделки.

Заказать проверку просто: покупателю нужно договориться с продавцом о встрече в «Точке сделки» (в Москве, например, их пять), согласовать удобное время и оставить заявку на сайте. «Точки сделки» Avito работают на базе автосервисов «Вилгуд».

Для тех, кто не может воспользоваться услугами стационарной диагностики, доступна выездная проверка, которую осуществляют специалисты Getnewcar. В этом случае покупателю не нужно тратить время на встречу с продавцом: в любую точку Москвы выедет специалист, который выполнит всю работу по диагностике авто, включая тест-драйв (по согласованию с продавцом), а полный отчет придет заказчику по электронной почте. Стоит иметь в виду, что услуга выездной диагностики — платная.
Защита от мошенников
Многие опасаются публиковать свой реальный телефонный номер в автомобильном разделе (то есть разделе, куда заходят люди с деньгами) и покупают новые SIM-карты специально для того, чтобы продать машину.

Avito решил и эту проблему. Сейчас при размещении объявления продавцу предлагается воспользоваться сервисом «Защищенный номер» (поставить галочку в соответствующем поле).
После этого номер телефона продавца меняется (для покупателей) на безопасный номер. Звонок продавцу поступает через переадресацию. Покупатели же видят только подменный номер, который выдается бесплатно на период, пока висит объявление. Нужно обратить внимание, что сервис работает только на звонки, SMS и мессенджеры недоступны.

В сегодняшних условиях у вас, конечно, есть выбор: идти на авторынок, самостоятельно выбирать машину и торговаться с незнакомыми продавцами. Или воспользоваться цивилизованным сервисом с возможностью защиты от потенциальных мошенников и детальной проверить автомобиля перед покупкой. В последнем варианте вы никогда не принесете домой кота в мешке.

А купленный автомобиль прослужит верой и правдой — спасибо сервисам Avito — еще не один год!