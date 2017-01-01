КАК БЕЗОПАСНО КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

Аварийный автомобиль — самый неприятный риск, которого стоит избегать при покупке. Здесь неважно, каким путем пришла машина в плачевное состояние: из-за ДТП или потому, что хозяин экономил на обслуживании.



Даже сегодня можно нарваться на так называемый конструктор, когда продаваемый автомобиль сварен из двух или даже трех аварийных. Распиленные автомобили, как правило, ввозятся из-за границы по цене запчастей, а затем нужные элементы вваривают в конструкцию зарегистрированной в России машины.



Не имея опыта, трудно распознать и автомобиль-утопленник. И новый владелец точно не обрадуется, если узнает, что купленный им автомобиль отработал в такси и у него не 70 тысяч, как на спидометре, а все 370 тысяч пробега. Двигатель практически выработал ресурс, и ему впору становиться на капремонт. Пробег скрутили, а таксомоторное прошлое скрыли.



Каждый риск, связанный с железом, может обернуться финансовыми потерями и омрачает радость владения.

