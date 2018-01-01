ЭКСПЕРИМЕНТ НА ЛЮДЯХ
УГАДЫВАЕМ НОВУЮ МОДЕЛЬ
на новом LIFAN X70
и ездили на нем несколько дней,
предлагая случайным прохожим
протестировать «темную лошадку».
Специальный проект LIFAN X70
Мы заклеили все логотипы
ЭКСПЕРИМЕНТ НА ЛЮДЯХ
УГАДЫВАЕМ НОВУЮ МОДЕЛЬ
на новом LIFAN X70
и ездили на нем несколько дней,
предлагая случайным прохожим
протестировать «темную лошадку».
Специальный проект LIFAN X70
Мы заклеили все логотипы
Переднеприводный кроссовер Lifan X70 — это (как отметили читатели, прошедшие тест-драйв) спортивный стиль, отличная управляемость, плотная подвеска, хороший разгон, большой удобный салон.

Автомобиль собирается в России и продается по цене от 799 900 рублей.

Электронная регулировка водительского сиденья

Электронная регулировка водительского сиденья

Александр
выпускник ВГИК, 27 лет
Первое, что отмечаешь, сев за руль, — это комфортное водительское сиденье. Кожаное кресло с удобным профилем; подушка достаточно мягкая, не выпуклая. Рука сама тянется в поисках рычагов настройки положения водительского сиденья, и тут — приятный сюрприз — оказывается, что регулировка не механическая, а электронная! По моим ощущениям, это какая-то японская новинка автопрома.
ЛЮК И ПРОСТОРНЫЙ САЛОН

ЛЮК И ПРОСТОРНЫЙ САЛОН

Софи
ивент-менеджер, 29 лет
Мне нравится просторный и, самое главное — кожаный, приятный на ощупь салон автомобиля. Сиденья комфортные и очень вместительные: сумку можно даже не кидать на заднее сиденье, а положить рядом с собой.

Так, еще один приятный сюрприз: есть автоматический люк! Он легко и быстро открывается с помощью кнопки. Верхний дневной свет визуально увеличивает и без того большое пространство в салоне.
Высокая посадка и всеядная подвеска

Высокая посадка и всеядная подвеска

Игорь
владелец вест-хайленд-уайт-терьера Стьюи, 39 лет
Первое приятное впечатление от машины — это высокая посадка. Я люблю большие автомобили, поэтому для меня это достаточно важно: открыл дверь и сразу сел за руль, как за барный стул, не присаживаясь на корточки.

Интересная вещь — сенсорный экран. Я к такому не привык, а опция очень приятная.
В принципе для достаточно тяжелой машины разгон очень хороший. И это весьма неожиданно, даже интересно стало, что за двигатель здесь стоит. Есть режим «L», видимо, для бездорожья.

Сейчас я это проверю на типичном «московском бездорожье»: посадить в грязь автомобиль не удастся, но по кочкам поскакать — запросто. Должен признать, что как раз в таких условиях подвеска, которая на ровной дороге показалась мне жестковатой, очень хорошо работает! Можно гонять по буеракам.

После нескольких километров за рулем ощущения приятно неожиданные: мне понравился удобный большой подлокотник, сиденье с боковой поддержкой. Также машина оставила хорошие впечатления от посадки, комфорта за рулем и подвески, которая «съедает все на своем пути».
5 самых ярких реакций:
Регулировка сиденья – кайф!
Мультимедиа-то как шустро работает.
Подвеска прямо для наших дорог!
Разгон отличный – никак не ожидал.
Ого! LIFAN?! Я был уверен, что это «кореец»! Супер!
5 САМЫХ ЯРКИХ РЕАКЦИЙ:
► Регулировка сиденья – кайф!
► Мультимедиа-то как шустро работает.
► Подвеска прямо для наших дорог!
► Разгон отличный – никак не ожидал.
► Ого! LIFAN?! Я был уверен, что это «кореец»! Супер!
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА И КАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА И КАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА

Максим
офисный работник, 40 лет
О! Пахнет новой машиной. Я очень люблю этот запах. Когда сам купил автомобиль, он у меня держался года два.

Интерьер выглядит очень солидно: кожаная «торпеда», декоративный алюминиевый лист (или пластиковый?) и, конечно, сенсорный дисплей!

Ну что, попробуем проехаться, сдаем назад. Однако! Камера заднего вида есть! Жаль, что в моей машине такой штуки нет. С камерой очень удобно, можно вообще в зеркала не смотреть.

После короткого теста могу отметить хорошую звукоизоляцию автомобиля, качественные материалы внутренней отделки. ЖК-дисплей — крайне удобная вещь! А чтобы сказать что-либо еще, нужно побольше поездить… Я был бы не против.
ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ БАГАЖНИК

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ БАГАЖНИК

Олег
пенсионер, 70 лет
Я за рулем больше 50 лет, начинал когда-то с «горбатого» Запорожца. Машин было много, но эта приятно поражает. Страшно удобная для дачи! Во‑первых, если сложить спинки задних кресел, то в багажнике получается практически ровный пол. Вместимость его — по крайней мере, визуально — обнадеживает. Багажник явно позволяет отвезти на приусадебный участок мотокультиватор, мангал и прочее, а потом обратно в город привезти многопудовый урожай. Во‑вторых, на заднем «диване» можно разместить трех членов семьи. Практично.

Также после теста отмечаю отличную подвеску, маневренность и управляемость.
LIFAN X70
Длина – 4390 мм
Ширина – 1820 мм
Высота – 1715 мм
Клиренс – 195 мм
Колесная база – 2610 мм
Объем топливного бака – 55 л
Объем багажника – 419 л
Количество дверей – 5
Объем двигателя – 1988 куб. см
Трансмиссия – механическая | CVT
LIFAN X70
Длина – 4390 мм
Ширина – 1820 мм
Высота – 1715 мм
Клиренс – 195 мм
Колесная база – 2610 мм
Объем топливного бака – 55 л
Объем багажника – 419 л
Количество дверей – 5
Объем двигателя – 1988 куб. см
Трансмиссия – механическая | CVT
Понятная мультимедиа и объемный звук

Понятная мультимедиа и объемный звук

Кирилл
школьный учитель, 35 лет
Попробуем синхронизировать телефон с мультимедиа автомобиля. Это всегда непросто, а здесь — блютус, автосоединение… Прикольно — получилось весьма быстро! Теперь можно включить музыку. Резюме: мультимедиа работает шустро, выдает хороший звук.

Ощущения от первых километров за рулем: приятная отделка, материалы soft-touch хорошего качества, хваткий руль, держать его удобно, кнопки — внятные, все под пальцами. Пластик смотрится дорого. Полной неожиданностью стал люк! Удобные сиденья: я вот субтильный, но не вываливаюсь из них в поворотах; в спину ничто не давит. Очень похоже на корейский «люкс».
Результаты эксперимента
 Угадало модель – 0 человек
Участники эксперимента предполагали японское или корейское происхождение темной лошадки. Ее китайские корни оказались неожиданностью для всех участников, поэтому основной эмоцией в конце теста стало удивление. Несколько водителей решили после пробной поездки «повнимательней присмотреться к бренду» и записаться на полноценный тест-драйв.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
УГАДАЛО МОДЕЛЬ — 0 ЧЕЛОВЕК
Участники эксперимента предполагали японское или корейское происхождение темной лошадки. Ее китайские корни оказались неожиданностью для всех участников, поэтому основной эмоцией в конце теста стало удивление. Несколько водителей решили после пробной поездки «повнимательней присмотреться к бренду» и записаться на полноценный тест-драйв.
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