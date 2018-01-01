ЭКСПЕРИМЕНТ НА ЛЮДЯХ

Первое приятное впечатление от машины — это высокая посадка. Я люблю большие автомобили, поэтому для меня это достаточно важно: открыл дверь и сразу сел за руль, как за барный стул, не присаживаясь на корточки.



Интересная вещь — сенсорный экран. Я к такому не привык, а опция очень приятная.

В принципе для достаточно тяжелой машины разгон очень хороший. И это весьма неожиданно, даже интересно стало, что за двигатель здесь стоит. Есть режим «L», видимо, для бездорожья.



Сейчас я это проверю на типичном «московском бездорожье»: посадить в грязь автомобиль не удастся, но по кочкам поскакать — запросто. Должен признать, что как раз в таких условиях подвеска, которая на ровной дороге показалась мне жестковатой, очень хорошо работает! Можно гонять по буеракам.



После нескольких километров за рулем ощущения приятно неожиданные: мне понравился удобный большой подлокотник, сиденье с боковой поддержкой. Также машина оставила хорошие впечатления от посадки, комфорта за рулем и подвески, которая «съедает все на своем пути».

